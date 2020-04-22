8 dấu hiệu chồng đang thấy vợ xấu đi, phụ nữ phải nhanh chóng lấy lại phong độ!

Một người vợ khôn ngoan sẽ nhận ra đâu là lúc chồng đang thấy mình xấu đi, để kịp thời lấy lại phong độ, giữ chồng thật chặt!

Đàn ông là sinh vật yêu bằng mắt, còn phụ nữ được mệnh danh là phái đẹp. Không hẳn là đàn bà đẹp thì đàn ông mới yêu. Nhưng chắc chắn rằng nếu phụ nữ không biết chăm sóc bản thân thì đàn ông cũng sẽ lơ là.

Trước đây, chồng thích chụp hình chung với bạn, thường xuyên đăng hình bạn trên mạng xã hội. Anh ấy không còn như thế nữa là vì thân hình anh ấy thay đổi, hoặc dung mạo của bạn không còn được như trước. Hãy xem lại liệu bạn có gầy hay béo hơn khi trước đó? Một người vợ thông minh sẽ chú ý đến việc giữ gìn vóc dáng, chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Lời khen của đàn ông sẽ nói lên suy nghĩ của anh ấy về vợ. Nếu trước đây chồng hay ngắm nhìn rồi khen vợ thì giờ lại hầu như không còn. Anh ấy sẽ nhận ra sự thay đổi trong ngoại hình của bạn, chẳng hạn như bạn mặc một chiếc váy mới hay có một kiểu tóc mới. Nhưng giờ anh ấy không còn để ý nữa. Đây là dấu hiệu đàn ông đang lơ là vợ, vì ngoại hình của vợ không còn được như trước.

Ít tặng quà cho vợ

Đàn ông sẵn sàng chi tiền để ca ngợi cái đẹp. Chỉ cần bạn khiến đôi mắt của họ hài lòng, họ sẽ bày tỏ bằng cách mua quà thể hiện tình cảm. Nếu người đàn ông của bạn thường có thói quen mua quà cho vợ, nhưng nay không còn thì hãy xem xét lại. Có phải vì anh ấy quá bận rộn mà quên? Hay là vì bạn không còn là người đẹp nhất trong lòng anh ấy?

Một người vợ biết làm đẹp sẽ khiến chồng tình nguyện cung phụng cả tình cảm và quà cáp - Ảnh minh họa: Internet

Dù rằng vợ đẹp hay xấu không quyết định tình yêu của chồng nhiều hay ít. Nhưng một người vợ biết làm đẹp sẽ khiến chồng tình nguyện cung phụng cả tình cảm và quà cáp. Phụ nữ được yêu chiều thì có gì mà không tốt? Vì thế, hãy đầu tư cho bản thân nhiều hơn.

Ngắm nhìn phụ nữ khác nhiều hơn

Ngắm đàn bà đẹp là bản năng của đàn ông. Nhưng nếu hành động này có tần suất nhiều hơn trước thì bạn nên xem lại. Đàn ông ngắm phụ nữ khác nhiều hơn chính là vì anh ấy đang dần mất tập trung với người phụ nữ bên cạnh. Đàn ông không hẳn là chỉ biết mê gái đẹp, nhưng nếu bạn không được như trước, hoặc không giữ được sức hút riêng, họ sẽ trở nên lơ là, thậm chí là chán bạn.

Điều quan trọng để giữ đàn ông là bạn phải nắm giữ sức hút riêng của bản thân. Có thể khi làm vợ, bạn sẽ phải hy sinh nhiều thứ, nhưng hãy cố gắng giữ phong độ trong nhan sắc hay sức hấp dẫn ở bản thân. Bạn không cần quá đẹp, nhưng hãy chăm sóc mình nhiều hơn, biết làm đẹp cũng cần thiết.

Ít có cử chỉ thân mật

Nếu chồng thường sử dụng điện thoại khi bên bạn, không còn chú ý lắng nghe bạn nói, cũng có nghĩa là bạn đang dần kém sức hút trong mắt anh ấy. Có thể là vì khi ở nhà bạn không quá chăm sóc tóc tai, quần áo hay cơ thể. Kỳ thực, dù là vợ chồng, đàn ông vẫn sẽ chú ý đến bề ngoài của vợ, và sẽ dần lơ là nếu vợ không biết chăm sóc tốt cho bản thân.

Chuyện chăn gối ít đi

Nếu anh ấy dần không còn hứng thú thì có thể đang gặp khó khăn trong công việc, sức khỏe, hoặc là đang thấy vợ kém hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có nhu cầu cao trong chuyện gần gũi. Nhưng nếu anh ấy dần không còn hứng thú thì có thể đang gặp khó khăn trong công việc, sức khỏe, hoặc là đang thấy vợ kém hấp dẫn.

Không còn ghen như trước

Đàn ông sợ mất vợ nên mới ghen. Một người phụ nữ đàn ông sợ mất đương nhiên khiến họ thấy tự hào, hài lòng. Vì thế, nếu bạn không có sức hấp dẫn riêng, đàn ông sẽ không còn ghen như trước.

Thích ra ngoài, tụ tập bạn bè nhiều hơn

Thông thường, đàn ông thích tụ tập bạn bè. Nhưng nếu anh ấy ra ngoài với bạn bè nhiều hơn về nhà thì có lẽ anh ấy đang chán điều gì đó trong gia đình. Bạn nên xem xét lại gia đình có tạo áp lực cho chồng, hay là bản thân trông kém sắc khiến chồng không muốn về nhà?

Một người vợ khôn ngoan sẽ luôn giữ sức hút của mình với đàn ông. Tùy độ tuổi, họ sẽ tạo sức hấp dẫn riêng. Bởi đàn ông là sinh vật thích cái mới, thích chinh phục. Phụ nữ muốn giữ đàn ông thì phải luôn làm mới bản thân.