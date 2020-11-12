7 câu nói là ‘thần dược’ giúp phụ nữ trẻ mãi không già, chồng có vô tâm cũng tự mình hạnh phúc

Dưới đây là những câu nói giúp phụ nữ xinh đẹp , hạnh phúc hơn mỗi ngày dù có ở bên cạnh người vô tâm cũng có thể sống vui vẻ, tự tìm niềm vui cho mình.

Người đàn bà khôn ngoan đừng khuất phục, đầu hàng trước khó khăn. Nếu thất bại, hãy tô thêm son rồi tiếp tục bước đi, đừng dừng lại mà đánh mất nhiều cơ hội để tỏa sáng. Cảm giác thất bại không đáng sợ bằng việc bạn chấp nhận thất bại đó. Thế nên hãy bước đi không ngừng để đạt được thứ mình cần, đó mới gọi là hạnh phúc.

Sai lầm lớn nhất của phụ nữ là ký gửi hạnh phúc của mình vào một người đàn ông. Bạn luôn chờ đợi có người mang đến cho mình cuộc sống bình yên. Nhưng thực tế chẳng ai mang đến thứ bạn cần ngoài bản thân bạn. Thế nên phụ nữ muốn hạnh phúc chỉ có thể dựa vào chính mình. Đừng trông đợi bất cứ ai vì lòng người rồi sẽ thay đổi theo thời gian, không thể lường trước được.

Sự quyến rũ của phụ nữ không chỉ nằm ở đường cong cơ thể mà là sự tự tin

Phụ nữ quyến rũ nhất là khi tự tin - Ảnh minh họa: Internet

Vẻ ngoài, đường cong trên cơ thể của phụ nữ chỉ là yếu tố giúp bạn nổi bật hơn. Còn sự tự tin mới giúp bạn có được những thứ mình cần. Dù có vẻ ngoài sắc nước hương trời nhưng không có được sự tự tin, bạn cũng không thể nào có được hạnh phúc. Thế nên sự tự tin luôn là yếu tố quan trọng giúp bạn hạnh phúc và nổi bần bật giữa đám đông.

Đàn ông chỉ giúp phụ nữ vui nhất thời nhưng bản thân mới khiến bạn vui cả đời

Đừng trông chờ người khác mang hạnh phúc đến cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Đừng tin tưởng rằng người đó sẽ không thay lòng đổi dạ. Cũng đừng đặt hết sự tín nhiệm, yêu thương của mình cho một ai. Vì lòng người thường thay đổi theo thời gian. Hôm nay họ có thể vui cười bên bạn, nhưng ngày mai đã dùng nụ cười đó để đối đãi với một người khác. Thế nên chỉ nên tin vào bản thân mình mà thôi.

Hôn nhân là nơi cùng nhau hoàn thiện chứ không phải để một mình bạn cố gắng

Nếu trong một mối quan hệ chỉ một mình bạn cố gắng, hãy nhẹ nhàng buông bỏ đi. Vì sự cố gắng của bạn không thể nào đổi lại được một mối quan hệ bền vững mà phải có sự đồng điệu của cả hai. Người phụ nữ đừng dại khờ nghĩ rằng chỉ cần bản thân nỗ lực, mọi thứ sẽ tốt hơn. Vì một người nắm một người buông, kết quả chỉ là sự dang dở.

Hạnh phúc hay không chỉ có thể dựa vào chính bạn

Hãy dựa vào chính mình để hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Muốn cuộc sống của mình hạnh phúc hay khổ đau, bạn là người quyết định được. Bạn chọn hạnh phúc thì sẽ là hạnh phúc. Bạn chọn khổ đau thì chắc chắn sẽ khổ đau. Giống như trong hôn nhân, bạn chọn tận tâm, hy sinh thì sẽ khổ. Còn bạn chọn sống ích kỷ một chút, quan tâm những việc cần quan tâm thì bạn sẽ có được hạnh phúc.

Không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi, chỉ quan trọng bạn trông như bao nhiêu tuổi

Bạn bao nhiêu tuổi vốn không quan trọng, điều quan trọng nhất là vẻ ngoài của bạn trông thế nào. Muốn trẻ trung, xinh đẹp hơn mỗi ngày, bạn hãy biết làm đẹp, chăm sóc bản thân và đặc biệt đừng cố gắng làm hài lòng thiên hạ hay dành hết thời gian cho bất cứ ai mà bỏ rơi chính mình.