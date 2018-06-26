5 mùi hương của phụ nữ mê hoặc đàn ông quên cả lối về

Và đây là 5 mùi hương có thể hạ gục mọi đàn ông nếu bạn biết cách tận dụng!

Mùi hương ở phụ nữ luôn có sức hút mạnh mẽ khiến đàn ông đôi khi một lần biết tới, cả đời lại khó quên. Theo một nghiên cứu, khoảng 23% đàn ông thú nhận rằng họ bị “nghiện” mùi cơ thể hay nước hoa của vợ mình. Và phụ nữ khôn ngoan nên biết cách giữ trái tim đàn ông bằng việc đánh gục mọi giác quan của họ. Ngoại thình đủ xinh đẹp khiến ánh nhìn đàn ông khó rời, mùi hướng bí ẩn cuốn hút khiến đàn ông mê mẩn không yên!

Người có màu tóc vàng tự nhiên, cơ thể sẽ có mùi hương long diên, tóc hạt dẻ sẽ tỏa hương thơm violet, hay tóc nâu sẽ thoang thoảng mùi xạ hương. Và chính mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể phụ nữ thế này khiến đàn ông không thể tìm đâu khác được, cứ bị hấp dẫn khó quên.

Gọi là mùi đàn bà thì có vẻ khó hiểu và trừu tưởng. Thực chất đây là mùi hương đàn ông nào cũng khó lòng cưỡng lại được. Theo nhiều nhà khoa học nhận định thì mỗi người đều có mùi cơ thể đặc trưng, riêng biệt. Đây có thể là từ các loại vi khuẩn trên da của từng người, tóc cũng góp phần tạo nên mùi cơ thể ở phụ nữ.

Bên cạnh đó, mức độ “mùi đàn bà” này sẽ càng rõ ràng hơn vào những ngày rụng trứng trong kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Và khi tiếp xúc với mùi hương này, testosterone ở đàn ông sẽ càng tăng cao, khiến họ vô thức cuốn hút bởi phụ nữ. Và nếu phụ nữ biết tận dụng ngày này một cách khôn khéo thì chẳng cần làm gì cũng đủ khiến chồng mê mẩn!

Nếu phụ nữ biết tận dụng ngày này một cách khôn khéo thì chẳng cần làm gì cũng đủ khiến chồng mê mẩn! - Ảnh minh họa: Internet

Mùi hương từ tóc

Mùi hương từ tóc luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí của đàn ông. Đây có thể là mùi dầu gội, hay dầu dưỡng và luôn là mùi hương lâu phai nhất trên cơ thể phụ nữ. Và thực tế thì đàn ông thích hít hà hương thơm thoang thoảng từ tóc của phụ nữ. Không những vậy, phụ nữ nên dành thời gian chăm sóc để tóc càng mềm mượt, sạch sẽ, khỏe mạnh.

Mùi son môi

Đôi môi căng mọng, có mùi thoang thoảng luôn là điểm nhấn trong mắt đàn ông dù là lần gặp đầu tiên. Họ sẽ không kìm lòng được mà muốn sở hữu đôi môi như thế. Vì vậy, phụ nữ đừng chỉ để ý mình son màu gì là đẹp, nên chú trọng đến độ mềm, căng mọng và mùi hương hơn.

Nếu phụ nữ dùng son không mùi, hãy thêm một lớp son dưỡng có mùi nhẹ nhàng từ đào, hoa cỏ… cũng đủ tạo nên mùi hương thu hút cho môi. Bên cạnh đó, cũng hãy chăm sóc môi mỗi ngày để môi càng căng mọng và đầy sức sống.

Mùi hương từ tóc luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Mùi nước hoa

Theo nhiều nghiên cứu, mùi hương vanilla luôn khiến đàn ông mê mẩn nhất. Đây là mùi hương khiến bản năng của đàn ông trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Và nếu tìm hiểu về nước hoa, bạn sẽ biết xạ hương luôn là nữ hoàng quyến rũ cánh mày râu. Đây là mùi ấm, giữ lâu và cực kì khơi gợi khứu giác của người xung quanh. Dù vậy, từ xưa thì đây là mùi hương được cho là đánh thức ham muốn và bản năng của con người.

Theo nhiều nghiên cứu, mùi hương vanilla luôn khiến đàn ông mê mẩn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Mùi sữa tắm

Đàn ông luôn thích hít hà mùi hương từ sữa tắm hay sữa dưỡng thể của phụ nữ. Mùi hương này không thể giữ được lâu như nước hoa nhưng sẽ đem đến cho đàn ông cảm giác mát mẻ, sạch sẽ từ phụ nữ. Không những vậy, đây còn là mùi hương đánh thức bản năng tưởng tượng của đàn ông.

Dù vậy, để phát huy đúng tác dụng mùi hương này, phụ nữ nên chọn lọc sữa tắm có hương thơm không quá nồng nặc, cũng cần tốt cho làn da.

Là phụ nữ, hãy biết cách tạo cho mình một mùi hương riêng, để đàn ông không tìm đâu khác ngoài bạn được, phải nhớ mong ngay cả đi xa!