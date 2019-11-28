5 hành động đàn ông thường làm khi muốn ly hôn

Khi vợ chồng có mâu thuẫn, bạn thường muốn nhanh chóng giải quyết dứt khoát vấn đề. Nhưng chồng bạn lại tỏ ra không quan tâm lắm, và hầu như lãng tránh. Và nếu mâu thuẫn càng lớn, khoảng cách giữa vợ chồng càng xa thì rất có thể đây là dấu hiệu chồng bạn đang muốn ly hôn.

Đàn ông cạn tình đang có ý định muốn ly hôn với vợ thường có những hành động này.

Đàn ông không muốn ở yên trong nhà, hay hạn chế thời gian ở nhà thì chính là vì anh ấy cảm thấy chán vợ con, không còn muốn về nhà nữa. Bởi thế, anh ấy sẽ tìm mọi lý do để trở về trễ, hay rời khỏi nhà sớm nhất có thể.

Đừng nghĩ rằng khi đàn ông ngừng cãi nhau với bạn thì đó là dấu hiệu tốt. Đàn ông còn muốn hàn gắn sẽ trực tiếp trao đổi và tìm ra vấn đề nhanh chóng cùng bạn. Ngược lại, đàn ông giữ im lặng thì chính là đang mặc kệ mọi chuyện, vì anh ấy cũng không còn muốn tiếp tục nữa.

Và nếu về nhà, đàn ông hết yêu sẽ luôn trong tình trạng không quan tâm, để ý đến gia đình. Họ sẽ làm việc riêng, như xem TV, chơi game, hay nói là làm việc. Ngay cả khi anh ấy có thời gian rảnh rỗi cũng sẽ không dành cho vợ con. Đây là dấu hiệu người đàn ông của bạn đang ngấm ngầm muốn ly hôn.

Không còn hành động yêu thương và “chuyện ấy” thưa thớt

Đàn ông hết yêu thường hạn chế những cử chỉ yêu thương, và cũng lạnh nhạt chuyện chăn gối - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông hết yêu thường hạn chế những cử chỉ yêu thương, và cũng lạnh nhạt chuyện chăn gối. Dù là cái nắm tay, chiếc hôn, cái ôm đàn ông cũng sẽ không vô thức dành cho bạn nữa.

Chuyện chăn gối một khi thưa thớt và thiếu cảm xúc thì chính là bằng chứng hôn nhân đang có rạn nứt lớn. Đàn ông khi yêu có thể giả vờ, nhưng một khi hết yêu thì rất rõ ràng.

Luôn trong tâm thế “chiến tranh lạnh” với vợ

Nhiều người chồng muốn vụng trộm thường gây chiến với vợ ở nhà thường xuyên hơn. Thậm chí có ngang ngược khiến vợ uất uất đến bật khóc, thì họ cũng không bao giờ nhượng nhịn và sẽ chống đối tới cùng. Đây là sự vô cảm tới mức tàn nhẫn của đàn ông hết yêu. Họ không quan tâm vợ cảm thấy thế nào, chỉ tìm cái cớ để bỏ đi và tìm niềm vui bên ngoài.

Luôn giấu những bí mật

Đàn ông cạn tình luôn muốn gạt vợ ra khỏi cuộc sống của mình. Bởi thế họ có những bí mật không muốn vợ biết. Họ tạo cho mình một khoảng trời riêng và tuyệt đối không để động vào. Dù vợ có cố gắng muốn biết, họ cũng không cho vợ cơ hội.

Từ lịch trình làm việc, đến chuyện đi với ai, làm gì, ở đâu, họ cũng sẽ lãng tránh không để vợ biết rõ ràng. Đặc biệt là về chuyện tiền bạc, họ cũng không còn thẳng thắn chia sẻ với vợ. Đây có thể là bước phòng bị để đàn ông nghĩ đến chuyện ly hôn sau này.

Với đàn ông cạn tình, phụ nữ nên nghĩ cho mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Với người đàn ông cạn tình muốn ly hôn, phụ nữ có thể cố gắng để níu kéo. Nhưng nếu không thể giữ người đã muốn đi, bạn cũng đừng miễn cưỡng. Vì dù bạn có giữ được họ ở lại thì cũng chưa chắc bạn giữ được hạnh phúc của chính mình khi bên cạnh họ.