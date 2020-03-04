5 cách ghen ‘tao nhã’ khiến chồng vừa sợ vừa day dứt

Phụ nữ yêu 04/03/2020 05:08

Vợ đẳng cấp là người phụ nữ ghen cũng tinh tế, tao nhã. Không cần động tay động chân, cũng không cần khóc lóc ủy mị vẫn khiến chồng vừa nể vừa sợ.

Không cần dùng vũ lực, phụ nữ ghen "tao nhã" thế này mới là đẳng cấp!

Chỉ nói khi có bằng chứng rõ ràng

Muốn đàn ông nể trọng lời nói của bạn thì chỉ nói khi có bằng chứng rõ ràng. Đừng dựa trên cảm tính hay nghi ngờ mà vội “kết tội” chồng. Phụ nữ nên tin vào giác quan thứ sáu nhạy cảm của mình, nhưng phải kèm bằng chứng thì mới lợi hại trong mắt chồng.

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Nếu đã ghen thì phải ghen để chồng tâm phục khẩu phục, không có đường chối cãi Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn bà ghen thì phải ghen để chồng tâm phục khẩu phục, không có đường chối cãi. Vì nếu ghen mà chồng còn chối được thì sẽ sinh tật xấu lúc nào không hay, vì anh ấy nghĩ bạn dễ “qua mặt”.

Vì thế, dù có nghi ngờ, ghen tuông đến đâu, bạn cũng phải tìm chứng cứ trước. Chỉ cần phô bày chứng cứ, nói năng ngắn ngọn, nghiêm túc thì chồng chắc chắn nể sợ.

Đàn bà khôn đánh phấn, đàn bà dại đánh ghen

Người đàn bà thông minh thì không cần ghen. Họ hiểu một chân lý rằng đàn ông ngoại tình dù có tội lỗi lớn thế nào thì phụ nữ phải giữ mình kiêu hãnh và xinh đẹp. Đánh ghen chỉ khiến đàn bà mất mặt, chồng chán chê, hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Làm tổn thương người đàn bà khác không khiến phụ nữ bớt đau hơn, cũng không khiến đàn ông phải hối hận.

Đàn bà khôn đánh phấn, đàn bà dại mới đánh ghen. Chồng quá tệ bạc thì cứ nhường anh ta có người phụ nữ khác xui xẻo hơn bạn. Còn muốn cứu vãn gia đình thì phải chăm sóc bản thân, tô thêm son dặm thêm phấn và ngẩng cao đầu sống tích cực lạc quan.

Phụ nữ đã bị phản bội thì đừng làm mình xấu thêm, đừng để đàn ông phải thương hại. Ngược lại, càng xinh đẹp, tỉnh táo, biết mình phải làm gì thì chồng mới thấy nể trọng, lo sợ đánh mất gia đình.

Không chửi bới, lăng mạ

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Người vợ thông minh sẽ không tự trở thành người phụ nữ vừa bị thương tổn, vừa bị chồng xem thường - Ảnh minh họa: Internet

Chắc chắn khi chồng có bồ chẳng người phụ nữ nào dịu dàng cho được. Tổn thương càng lớn thì nỗi tức giận càng khủng khiếp, đủ sức nhấn chìm chồng trong những lời nói khó nghe nhất. Nhưng càng dùng lời lăng mạ, chửi bới với chồng thì bạn càng tự hạ thấp chính mình. Không tôn trọng người bạn đời của mình thì cũng chính là không tôn trọng bản thân.

Nhưng người vợ thông minh sẽ không tự trở thành người phụ nữ vừa bị thương tổn, vừa bị chồng xem thường. Dù nỗi đau khi bị chồng phản bội rất lớn, nhưng cách thể hiện thái độ, cảm xúc trước mặt chồng mới là điều khiến chồng nể trọng. Càng âm thầm quan sát, kiểm soát tốt cảm xúc, và tìm cách “lật mặt” chồng cao tay mới là người phụ nữ khôn ngoan.

Điều chỉnh lại bản thân

Cảm xúc khi bị chồng phản bội luôn khiến phụ nữ lâm vào trạng thái tiêu cực. Nhưng nếu để cảm xúc làm chủ, bạn sẽ đánh mất nhiều thứ, bao gồm bản thân. Cách tốt nhất là học cách điều chỉnh chính mình đầu tiên. Hãy thử xem xét lại bản thân có làm gì sai, vì sao chồng lại ngoại tình, nguyên nhân chính do đâu?

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Đây còn là cách cho phụ nữ thêm tự tin khi đứng trước chồng, vững vàng “hỏi tội” chồng mà không mềm lòng - Ảnh minh họa: Internet

Khi nhìn lại mình, phụ nữ sẽ tìm lại bình tĩnh, thấy được giá trị của bản thân, biết mình có gì, đã làm được những gì cho gia đình. Đây còn là cách cho phụ nữ thêm tự tin khi đứng trước chồng, vững vàng “hỏi tội” chồng mà không mềm lòng.

Không tin ai, chỉ tin vào mắt mình

Không phải ai cũng mong muốn hạnh phúc cho gia đình bạn, đầy người ghen ghét muốn tìm cách phá hoại những gì bạn có. Vì thế đừng tin lời ai, chỉ nên tin vào mắt mình. Cũng đừng vội nghi ngờ chồng, đặc biệt là trước mặt người khác. Nếu có nghi ngờ, hãy đối thoại trực tiếp với chồng và tự tìm ra câu trả lời cho mình.

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