4 thói quen đẩy phụ nữ vào ngõ cụt khổ tâm, triền miên bất hạnh

Phụ nữ yêu 02/06/2019 05:30

Nhiều phụ nữ khổ tâm trong hôn nhân nhưng lại không hay biết chính họ là người đẩy bản thân vào bất hạnh vì những thói quen xấu khó bỏ.

Đợi chờ

Nhiều phụ nữ không hề hay biết bản thân đã có thói quen đợi chờ người đàn ông của mình. Khi yêu, họ đợi chờ đàn ông trả lời tin nhắn, điện thoại, đợi anh ta trở về nhà sau những tiệc tùng bạn bè và nhớ tới họ. Đến khi lấy chồng, phụ nữ đợi chồng hết than thở bận rộn để hỏi han họ, đợi chồng bớt vô tâm để nhớ tới họ. Theo sau những lần đợi chờ mỏi mệt ấy là không ít tủi thân, buồn phiền và cả tổn thương mà phụ nữ tự chuốc lấy. Phụ nữ không hề hay biết đã để đàn ông vô tình tạo cho mình một thói quen xấu khó bỏ như thế.

4 thói quen đẩy phụ nữ vào ngõ cụt khổ tâm, triền miên bất hạnh - Ảnh 1
Nhiều phụ nữ không hề hay biết bản thân đã có thói quen đợi chờ người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng phụ nữ nên nhớ, đợi chờ là việc dễ hủy hoại hạnh phúc của bạn nhất. Nếu đợi chờ một người cố gắng trở về với bạn, đó là xứng đáng. Nhưng nếu đợi chờ chỉ khiến người ta càng lãng quên và vô tâm với bạn thì không cần. Đàn ông nhớ tới bạn, bạn không cần đợi. Đàn ông đã không tôn trọng bạn, bạn đợi làm gì.

Thay vì vậy, hãy học cách dành thời gian cho bản thân và cuộc sống của mình nhiều hơn. Với đàn ông, khi bạn lơ là họ, họ sẽ có lúc chạy đi tìm bạn thôi.

Hy sinh và tha thứ quá nhiều

Phụ nữ hy sinh vì gia đình, chồng con là điều không ai cản được, cũng rất đáng được ca ngợi. Nhưng hãy thương mình trước đã. Càng được nhận nhiều, người ta sẽ càng không biết trân trọng. Huống hồ, đâu phải những gì bạn cho là hy sinh đàn ông đều có thể thấy và công nhận. Nếu hy sinh là để bạn vui, hãy hy sinh vừa đủ, để còn chừa một đường lùi cho mình.

4 thói quen đẩy phụ nữ vào ngõ cụt khổ tâm, triền miên bất hạnh - Ảnh 2
Nếu hy sinh là để bạn vui, hãy hãy hy sinh vừa đủ, để còn chừa một đường lùi cho mình. - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cũng nên biết tha thứ trong hôn nhân. Nhưng tha thứ chỉ nên chừng mực với những lỗi sai lần đầu của chồng, kể cả ngoại tình. Đến lần thứ hai thì tha thứ không nên là phương pháp cứu cánh cho cuộc hôn nhân đã tồn tại sự phản bội. Tha thứ của phụ nữ chỉ có giá trị khi đàn ông biết sai và sửa, còn nếu họ tái phạm thì mọi bao dung đều vô ích.

Tự làm mọi chuyện một mình

Phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân không bao giờ tự mình làm mọi việc khi họ đã có chồng ở bên. Họ luôn san sẻ việc cùng chồng, yêu cầu giúp đỡ. Khi phụ nữ tạo cho đàn ông thói quen có vợ làm mọi việc họ sẽ không bao giờ biết cảm thông với những vất vả của vợ. Ngược lại, đàn ông khi ấy sẽ ỷ lại vào vợ, để vợ một mình gánh vác.

Phụ nữ trong hôn nhân nên xác định rõ bản thân phải được nâng niu, yêu thương và quý trọng, hơn là một mình chịu vất vả, khổ tâm mà chồng không hay biết.

Để đàn ông mặc sức vô tâm

4 thói quen đẩy phụ nữ vào ngõ cụt khổ tâm, triền miên bất hạnh - Ảnh 3
 Đàn ông sẽ không vô tâm cả đời nếu người phụ nữ cạnh bên biết quý trọng bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, đàn ông vô tâm một phần là do bản tính, một phần là vì phụ nữ cho phép. Vô tâm ở đàn ông khởi nguồn từ sự chiều chuộng của phụ nữ. Phụ nữ cứ ôm hết mọi việc, chuyện gì cũng nhịn nhường, đàn ông sẽ dần không biết mình vô tâm. Và đàn ông khi ấy sẽ tạo cho phụ nữ thói quen chịu đựng sự vô tâm từ chồng.

Với đàn ông vô tâm, phụ nữ khóc than, buồn phiền đều vô ích. Nếu bạn sống cùng một người đàn ông vô tâm, hãy cứ để mặc anh ta và quay sang chăm sóc cuộc đời của bản thân. Đàn ông sẽ không vô tâm cả đời nếu người phụ nữ cạnh bên biết quý trọng bản thân.

Phụ nữ muốn hạnh phúc phải bỏ hết những thói quen khiến mình bất hạnh, thôi hết những suy nghĩ quá mức ngây thơ về đàn ông và hạnh phúc…

Phụ nữ đừng gom hy sinh để chắt góp hạnh phúc

Phụ nữ đừng gom hy sinh để chắt góp hạnh phúc

Người ta thường dùng một từ hoa mỹ, đầy ca ngợi để nói về phụ nữ, đó là “hy sinh”. Đức hy sinh của phụ nữ muôn đời nay đều được ngợi ca như một phẩm chất truyền thống. Nhưng không phải ai cũng hiểu phụ nữ đã đánh đổi điều gì cho hai từ "hy sinh" ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà mệnh khổ phụ nữ bất hạnh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 4 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này