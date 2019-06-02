Nhiều phụ nữ khổ tâm trong hôn nhân nhưng lại không hay biết chính họ là người đẩy bản thân vào bất hạnh vì những thói quen xấu khó bỏ.

Đợi chờ Nhiều phụ nữ không hề hay biết bản thân đã có thói quen đợi chờ người đàn ông của mình. Khi yêu, họ đợi chờ đàn ông trả lời tin nhắn, điện thoại, đợi anh ta trở về nhà sau những tiệc tùng bạn bè và nhớ tới họ. Đến khi lấy chồng, phụ nữ đợi chồng hết than thở bận rộn để hỏi han họ, đợi chồng bớt vô tâm để nhớ tới họ. Theo sau những lần đợi chờ mỏi mệt ấy là không ít tủi thân, buồn phiền và cả tổn thương mà phụ nữ tự chuốc lấy. Phụ nữ không hề hay biết đã để đàn ông vô tình tạo cho mình một thói quen xấu khó bỏ như thế. Nhiều phụ nữ không hề hay biết bản thân đã có thói quen đợi chờ người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet Nhưng phụ nữ nên nhớ, đợi chờ là việc dễ hủy hoại hạnh phúc của bạn nhất. Nếu đợi chờ một người cố gắng trở về với bạn, đó là xứng đáng. Nhưng nếu đợi chờ chỉ khiến người ta càng lãng quên và vô tâm với bạn thì không cần. Đàn ông nhớ tới bạn, bạn không cần đợi. Đàn ông đã không tôn trọng bạn, bạn đợi làm gì.

Thay vì vậy, hãy học cách dành thời gian cho bản thân và cuộc sống của mình nhiều hơn. Với đàn ông, khi bạn lơ là họ, họ sẽ có lúc chạy đi tìm bạn thôi. Hy sinh và tha thứ quá nhiều Phụ nữ hy sinh vì gia đình, chồng con là điều không ai cản được, cũng rất đáng được ca ngợi. Nhưng hãy thương mình trước đã. Càng được nhận nhiều, người ta sẽ càng không biết trân trọng. Huống hồ, đâu phải những gì bạn cho là hy sinh đàn ông đều có thể thấy và công nhận. Nếu hy sinh là để bạn vui, hãy hy sinh vừa đủ, để còn chừa một đường lùi cho mình.

Nếu hy sinh là để bạn vui, hãy hãy hy sinh vừa đủ, để còn chừa một đường lùi cho mình. - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ cũng nên biết tha thứ trong hôn nhân. Nhưng tha thứ chỉ nên chừng mực với những lỗi sai lần đầu của chồng, kể cả ngoại tình. Đến lần thứ hai thì tha thứ không nên là phương pháp cứu cánh cho cuộc hôn nhân đã tồn tại sự phản bội. Tha thứ của phụ nữ chỉ có giá trị khi đàn ông biết sai và sửa, còn nếu họ tái phạm thì mọi bao dung đều vô ích. Tự làm mọi chuyện một mình Phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân không bao giờ tự mình làm mọi việc khi họ đã có chồng ở bên. Họ luôn san sẻ việc cùng chồng, yêu cầu giúp đỡ. Khi phụ nữ tạo cho đàn ông thói quen có vợ làm mọi việc họ sẽ không bao giờ biết cảm thông với những vất vả của vợ. Ngược lại, đàn ông khi ấy sẽ ỷ lại vào vợ, để vợ một mình gánh vác. Phụ nữ trong hôn nhân nên xác định rõ bản thân phải được nâng niu, yêu thương và quý trọng, hơn là một mình chịu vất vả, khổ tâm mà chồng không hay biết. Để đàn ông mặc sức vô tâm Đàn ông sẽ không vô tâm cả đời nếu người phụ nữ cạnh bên biết quý trọng bản thân - Ảnh minh họa: Internet Thực tế, đàn ông vô tâm một phần là do bản tính, một phần là vì phụ nữ cho phép. Vô tâm ở đàn ông khởi nguồn từ sự chiều chuộng của phụ nữ. Phụ nữ cứ ôm hết mọi việc, chuyện gì cũng nhịn nhường, đàn ông sẽ dần không biết mình vô tâm. Và đàn ông khi ấy sẽ tạo cho phụ nữ thói quen chịu đựng sự vô tâm từ chồng. Với đàn ông vô tâm, phụ nữ khóc than, buồn phiền đều vô ích. Nếu bạn sống cùng một người đàn ông vô tâm, hãy cứ để mặc anh ta và quay sang chăm sóc cuộc đời của bản thân. Đàn ông sẽ không vô tâm cả đời nếu người phụ nữ cạnh bên biết quý trọng bản thân. Phụ nữ muốn hạnh phúc phải bỏ hết những thói quen khiến mình bất hạnh, thôi hết những suy nghĩ quá mức ngây thơ về đàn ông và hạnh phúc…

Phụ nữ đừng gom hy sinh để chắt góp hạnh phúc Người ta thường dùng một từ hoa mỹ, đầy ca ngợi để nói về phụ nữ, đó là “hy sinh”. Đức hy sinh của phụ nữ muôn đời nay đều được ngợi ca như một phẩm chất truyền thống. Nhưng không phải ai cũng hiểu phụ nữ đã đánh đổi điều gì cho hai từ "hy sinh" ấy.

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