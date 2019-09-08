Lúc nào là lúc đàn ông yêu bạn nhất? Ngay cả một người đàn ông tệ bạc hay dối lừa cũng sẽ có lúc nói những lời thật nhất vì tình yêu. Là lúc bạn có thể thấy được sự chân thành của họ trong cả lời nói và hành động. Họ làm gì cũng sẽ nghĩ cho bạn trước, họ nói gì cũng không muốn làm tổn thương bạn.

Có người từng nói, những lời đàn ông nói thật nhất trong một cuộc tình chính là khi anh ta không còn yêu bạn. Những lời phũ phàng và tàn nhẫn nhất nhưng cũng là chân thật nhất của một người đã hết tình cảm.

Những lời đàn ông nói ra khi yêu bạn nhất đều đáng để tin. Nhưng bạn chỉ nên tin vào thời điểm đó, đừng tin mãi. Vì một khi đàn ông thay đổi, những lời nói đó cũng sẽ không còn giá trị nữa.

Người đàn ông yêu thật lòng sẵn sàng nói dối nếu điều đó khiến bạn vui. Không hẳn là lừa dối bạn, mà phần nhiều là để giúp bạn vui. Với đàn ông khi yêu, một lời nói dối chẳng hại gì mà khiến người mà yêu thoải mái cũng không sao. Hay có khi, họ nói dối chỉ để giữ lấy bạn, vì còn yêu bạn nên sẵn sàng dùng mọi cách để không đánh mất bạn.

Nhưng khi đã cạn tình, lời đàn ông khi nói thật nhất chính là không còn yêu bạn nữa. Lúc này, dù không muốn tin bạn cũng nhất định phải tin. Người ta nói yêu bạn có thể là giả, nhưng khi nói không còn yêu bạn thì luôn là thật. Vì đàn ông yêu thật lòng sẽ không bao giờ nói những lời cay đắng ấy.

Lúc đàn ông say rượu

Lời của đàn ông trong cơn say đôi khi đáng tin hơn cả những gì lúc tỉnh táo họ nói - Ảnh minh họa: Internet

Lời của đàn ông trong cơn say đôi khi đáng tin hơn cả những gì lúc tỉnh táo họ nói. Bởi khi say, đàn ông không suy nghĩ được nhiều, lời nói thốt ra đều là bản năng. Anh ta có thể nói những chuyện không đầu không cuối, không rõ ràng mạch lạc, nhưng đều là sự thật. Thậm chí, đây còn là lúc đàn ông dám nói những điều khi tỉnh anh ấy không dám nói.

Nhưng với đàn ông say, bạn chỉ nên nghe, đừng cố gắng đối thoại với anh ta. Nói chuyện với người say chẳng khác nào bạn tự làm mình khó chịu.

Lúc đàn ông yếu đuối nhất

Bất cứ người đàn ông nào cũng có lúc yếu đuối nhất. Đó là khi họ mệt mỏi, chán chường hay tuyệt vọng nhất về những vấn đề trong công việc hay cuộc sống. Họ không tìm được hướng giải quyết cho mình, không thể mạnh mẽ như thường ngày.

Những khi ấy, những lời họ có thể chia sẻ với bạn đều là thật. Những khó khăn họ gặp phải, những tâm sự họ không thể chia sẻ cùng ai, hay những gì họ mong muốn… tất cả đều là để bạn thấu hiểu họ đang ra sao. Bởi thế, khi ấy hãy thật tâm lắng nghe, ở bên cạnh thấu hiểu, đó là điều duy nhất đàn ông cần ở người phụ nữ của mình.

Lời đàn ông nói thật thì cũng chỉ có thời hạn nhất định, khi đã thay lòng thì cũng chính là hết hạn. - Ảnh minh họa: Internet

Với lời nói của đàn ông, dù có chân thật đến mấy, đáng tin đến đâu bạn cũng chỉ nên tin ở hiện tại. Lời đàn ông nói thật thì cũng chỉ có thời hạn nhất định, khi đã thay lòng thì cũng chính là hết hạn. Bởi thế, phụ nữ đừng tin quá nhiều, đừng nhớ quá lâu những gì đàn ông nói, nếu không lại tự làm khổ chính mình.