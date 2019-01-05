4 lời khuyên vàng khiến chàng chủ động với bạn

Thực tế, tình yêu đôi khi giống như bạn nắm một phần cát vậy, nắm càng chặt thì cát càng dễ rơi qua kẽ tay. Đàn ông lại là người có lòng tự tôn rất cao và rất sợ bị ràng buộc. Nếu bạn cứ “kè kè” theo sát, chắc hẳn chàng sẽ không tiến tới mà còn lùi lại. Hãy để cho người đàn ông bạn yêu có được sự tự do và phóng túng nhất định.

Phụ nữ vốn là sinh vật nhạy cảm và suy nghĩ nhiều, thế nên các nàng khi yêu lại càng có nhiều bất an và nghi ngờ, sợ hãi. Cũng chính vì lý do này mà nàng vô tình muốn “trói chặt” đối phương, sợ rằng chỉ một phút lơ là thì có thể bị người khác cướp mất.

Tuy xã hội hiện đại luôn đề cao quan niệm “nam nữ bình đẳng” nhưng nếu muốn thành công trong việc chinh phục trái tim chàng, bạn hãy để anh ta phải chủ động theo đuổi mình. Bởi vì đàn ông dù tính cách thế nào thì luôn có sẵn bản năng “săn mồi”. Thứ gì mà chàng phải nỗ lực để có được thì sẽ càng biết trân quý.

Khi phụ nữ có thể tỏ ra bao dung và tin tưởng, tự nhiên đàn ông lại thấy nàng vô cùng quyến rũ và đáng để chàng yêu thương. Bạn sẽ nhận ra rằng, thỉnh thoảng giả vờ “buông lơi” chàng một thời gian ngắn thì bất giác người đàn ông của bạn sẽ cảm thấy “thiếu thiếu” mà chủ động dành cho bạn những điều tuyệt vời hơn.

Nếu bạn thật sự là mẫu người lý tưởng trong mắt chàng, đừng vội phục tùng mà ngã vào vòng tay anh ta. Đã là đối tượng mà chàng quyết tâm theo đuổi thì bạn cũng nên biết “vờn” đôi chút để càng kích thích lòng hiếu thắng của chàng. Hãy nhớ, dù bạn là người chàng yêu nhưng nếu bạn dễ dàng đón nhận quá nhanh, đàn ông sẽ không chủ động nữa.

Lời khuyên 3: Biết thưởng thức và tán dương chân thành những ưu điểm, thành tựu của chàng

Khen ngợi đúng cách sẽ khiến đàn ông đầy tự tin và muốn chủ động để thể hiện tốt hơn với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông được hoan nghênh, kính phục thì trái tim chàng sẽ cực kỳ phấn khích và tự tin hơn bao giờ hết. Nắm bắt được tâm lý này ở phái mạnh, bạn nên bày tỏ sự tán dương và nể phục của mình đối với những điểm nổi trội của chàng. Tuy nhiên, mọi lời nói và hành động của bạn cần phải tự nhiên và chân thành, nếu không sẽ phản tác dụng vì chỉ khiến chàng cảm thấy bạn giả tạo và thiếu chính kiến mà thôi.

Ngoài ra, mỗi người đàn ông lại có sở thích khác nhau, vì vậy chàng cũng có ước muốn được khen ngợi một cách rất riêng. Điều này đòi hỏi bạn phải tinh tế tìm hiểu về chàng để có cách bày tỏ phù hợp nhất. Khi được người phụ nữ bên cạnh tỏ ra thành khẩn và kính trọng mình, đàn ông sẽ không ngại chủ động hơn bởi vì chàng càng muốn thể hiện sự nam tính và thực lực của mình trong mắt bạn.

Khi bạn đã có vị trí quan trọng trong lòng đàn ông, chàng sẽ chủ động - Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên 4: Để chàng phải đặt bạn ở một vị trí quan trọng trong lòng mình

Một “tuyệt chiêu” cuối trong 4 lời khuyên vàng khiến chàng chủ động với bạn đó chính là hãy để chàng phải vì bạn mà nóng lòng và hồi hộp. Vì khi ấy, bạn đã chiếm một vị trí quan trọng nhất định trong trái tim người đàn ông.

Muốn như vậy, dù chàng có vui vẻ thể hiện tình ý với bạn thì cũng đừng vội vàng mà đáp lại mọi chuyện chàng muốn. Một vài lần từ chối hoặc “hẹn lại” sẽ khiến chàng phải lao tâm khổ trí hơn để suy nghĩ xem làm sao chinh phục được bạn. Không những vậy, bạn cần thể hiện quan điểm riêng của mình khi cùng chàng thảo luận về vấn đề gì đó, chứ không phải dạ dạ vâng vâng để lấy lòng chàng.