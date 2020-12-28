4 kiểu tiểu tam thường gặp: Kiểu thứ hai nguy hiểm nhất, kiểu thứ ba cao thủ nhất

Phụ nữ yêu 28/12/2020 07:00

Có rất nhiều kiểu kẻ thứ ba thường gặp trong cuộc đời, chị em phụ nữ nên biết để có cách đối phó thích hợp, đừng để tiểu tam ngang nhiên phá hoại hôn nhân của mình.

Dưới đây là những kiểu kẻ thứ ba ai cũng từng gặp một lần trong đời, vợ chính chuyên phải biết để không bị cắm sừng đau đớn.

Cô nàng ngây thơ bị lừa gạt

Đây là kẻ thứ ba đáng thương nhưng cũng đáng trách nhất. Có thể mới đầu họ không biết gì về người đàn ông đó hoặc bị lời ngon ngọt dụ dỗ mà lầm đường lạc bước. Họ ngây thơ nghĩ rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực nhưng thực tế lại vô cùng phũ phàng.

Khi mọi chuyện vỡ lở, họ mới biết mình đã cướp chồng người khác và mình chính là kẻ thứ ba đớn hèn. Lúc này họ không biết tiến, lui sao cho thích hợp. Không biết nên làm gì để minh oan cho bản thân.

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Kiểu kẻ thứ ba này vô cùng nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng suy cho cùng dù vô tình hay cố ý, kẻ thứ ba vẫn luôn là người đáng trách. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng trở thành tiểu tam chen vào hạnh phúc của người khác kẻo cả đời sống trong bất hạnh.

Có chồng nhưng muốn thay đổi không khí

Kiểu phụ nữ có chồng nhưng vẫn muốn tìm người đàn ông khác để thay đổi không khí rất nguy hiểm. Có rất nhiều lý do khiến đàn bà chọn ngoại tình. Một là vì chán chồng, hai là muốn thay đổi không khí tẻ nhạt trong hôn nhân. Họ cảm thấy ở bên chồng không còn thú vị nên sẽ chọn ngoại tình để thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

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Phụ nữ có chồng nhưng vẫn muốn ngoại tình rất nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đáng sợ và nguy hiểm nhất là khi họ trở thành kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác. Bản thân lên án tiểu tam nhưng chính họ lại trở thành người như vậy. Có thể nói kiểu người thứ ba này thật sự rất nguy hiểm và đáng bị lên án gay gắt.

Vẻ ngoài ngây thơ nhưng bên trong là “cáo già”

Đáng sợ nhất là khi phải đối mặt với người có vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng nhưng bên trong là “cáo già”. Bên ngoài luôn tỏ ra mình vô tội nhưng bên trong lại mưu tính phá hoại gia đình người khác. Họ luôn dùng sự ngây thơ và ánh mắt nai tơ của mình để dụ dỗ đàn ông. Tuy nhiên khi mọi chuyện vỡ lở thì lại tự biến mình thành nạn nhân và hoàn toàn vô tội trong chuyện này.

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Phụ nữ có vẻ ngoài ngây thơ nhưng bên trong mưu mô xảo quyệt là cao thủ cướp chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đối mặt với kiểu cao thủ này, vợ chính chuyên phải tốn rất nhiều công sức mới trị được kẻ thứ ba đớn hèn.

Chủ động dụ dỗ đàn ông có gia đình

Đây là kiểu tiểu tam thường gặp nhất, chủ động mồi chài đàn ông có vợ. Họ tìm đến đàn ông vì tiền bạc, vật chất hoặc muốn nhìn thấy sự tan vỡ của một gia đình. Họ bất hạnh nên không muốn nhìn thấy bất cứ ai được hạnh phúc. Dù biết điều này vô cùng sai trái nhưng họ vẫn một mực làm cho bằng được vì sự ích kỷ, hèn mọn của bản thân.

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