4 hành động làm ‘tổn phúc bại lộc’ phụ nữ dại vẫn làm mỗi ngày, đàn bà khôn đã bỏ từ lâu

Dưới đây là những hành động làm “tổn phúc bại lộc”, phụ nữ khôn ngoan không bao giờ làm, còn phụ nữ dại vẫn làm hàng ngày khiến bản thân chịu nhiều khổ đau.

Khi còn độc thân, công việc của bạn sẽ không thuận lợi. Khi có gia đình, vợ chồng thường xuyên cãi vã, bạn sẽ khổ tâm vì chuyện chồng con. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy biết tôn trọng người đã sinh ra mình và những người lớn tuổi hơn mình.

Người đàn bà dại luôn xung đột, tranh cãi với cha mẹ, người lớn tuổi trong gia đình. Họ không chịu nhường nhịn mà lúc nào cũng muốn hơn thua với người đã sinh ra mình. Nếu cứ tiếp tục làm điều này mỗi ngày, bạn sẽ gánh hậu quả vô cùng ê chề.

Kiêu ngạo, hay khoe khoang

Phụ nữ đừng khoe khoang quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sẽ phúc tàn đức tận khi khoe khoang, kiêu ngạo về những gì mình có. Kiểu người này luôn đề cao bản thân và tìm cách hạ bệ người khác. Những việc họ làm đều khiến người đời ghét bỏ nên dù có tài giỏi đến mấy cũng đừng mong có một cuộc sống hạnh phúc, giàu sang.

Tham lam, keo kiệt không làm việc thiện

Muốn hạnh phúc, hãy làm nhiều việc thiện tích đức - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ muốn hạnh phúc hãy biết làm từ thiện, tích phúc đức để cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Cuộc sống là phải cho đi mới mong nhận lại những điều tốt đẹp. Đừng quá keo kiệt, chỉ nghĩ cho bản thân mà không giúp đỡ người khó khăn hơn mình. Cuộc đời ngắn ngủi, hãy rộng tay với người khác khi có điều kiện. Nhờ đó, bạn sẽ tích được phúc đức cho bản thân và gia đình.

Oán than về số phận, ghen ghét người hơn mình

Mỗi người có một cuộc sống khác nhau, có người hạnh phúc cũng có kẻ đau khổ. Bạn nên nhớ người ta hạnh phúc vì họ đã tích không ít công đức.

Đàn bà khôn đừng oán than, oán trách - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên sống ở đời đừng oán hận số phận, cũng đừng ghen ghét với bất cứ ai. Hãy chấp nhận những điều bản thân đang có. Phụ nữ hạnh phúc khi biết đủ đầy và không mơ mộng những thứ xa vời.