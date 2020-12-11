4 điều đại kỵ mà người vợ thông minh không bao giờ đòi hỏi ở chồng

Đàn ông yêu thích tự do và luôn cần có không gian riêng. Chính vì thế, dù cho vợ có yêu thương chồng cách mấy hay lo sợ chồng ra ngoài làm chuyện mờ ám thì cũng không nên trói buộc anh ấy phải ở bên mình 24/24. Nếu cứ làm như vậy, anh ấy sẽ cảm thấy ngộp thở và mau chóng tìm cách bứt phá vòng an toàn đó.

Cuộc chiến mẹ chồng và nàng dâu chưa bao giờ có hồi kết. Vì thế, nếu giữa vợ và mẹ chồng có tình cảm tốt đẹp thì quá may mắn cho người làm chồng. Nhưng nếu ngược lại thì người vợ cần phải nhường nhịn, nếu không người đàn ông đứng giữa sẽ không biết nên làm thế nào và ngày càng hạn chế về nhà với vợ.

Trường hợp mâu thuẫn giữa vợ và mẹ chồng ngày càng leo thang, vợ chồng nên sống riêng càng sớm càng tốt, để tránh chạm mặt mẹ chồng, khiến gia đình lục đục.

Ghen bóng ghen gió

Ông bà có câu: “Ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng”. Điều đó đã chứng minh người phụ nữ sẽ luôn có sẵn tính ghen tuông trong người, hơn nữa ghen cũng là một gia vị khiến cho tình yêu thêm thăng hoa. Tuy nhiên, nếu gia vị này quá nhiều sẽ khiến cho chồng bất mãn và cho rằng vợ suy diễn quá nhiều.

Vì thế, nếu giữa chồng và những cô gái khác không hề có mối quan hệ trên mức tình bạn, thì vợ không cần bận tâm. Nếu chồng thích ngắm nhìn và khen nức nở những cô gái xinh đẹp mà chồng nhìn thấy, vợ hãy cứ hùa theo và khen rằng chồng quả là có con mắt tinh đời. Khi bạn làm được như vậy, chồng sẽ nghĩ rằng bạn không hề ghen tuông, không hề thèm muốn chồng, anh ta sẽ quay sang chinh phục và làm vợ vui.

Người vợ thông minh không ghen bóng ghen gió - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chê bai sở thích của chồng

Một trong những điều đại kỵ của một người vợ thông minh đó là không bao giờ chê bai sở thích của chồng, dù biết rằng sở thích đó sẽ rất tốn kém, hay khác người. Tuy nhiên, nếu vợ không muốn, hãy cứ thảo luận với chồng và chờ xem cách anh ấy giải quyết vấn đề. Nếu cảm thấy vẫn chưa ổn thỏa, hãy nói với bố mẹ chồng để họ can thiệp giúp.

Người vợ thông minh hiếm khi chê bai sở thích của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đó là 4 điều đại kỵ mà một người vợ thông minh không bao giờ đòi hỏi ở chồng. Có thể nói, nghệ thuật làm vợ chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng nếu bạn biết cải thiện mỗi ngày, hạnh phúc chắc chắn sẽ tồn tại.