4 con giáp có số lấy chồng soái ca, sinh con đẹp như thiên thần

Tâm linh - Tử vi 11/12/2020 14:07

Có 4 con giáp có thể lấy chồng đẹp trai, sinh con ra đẹp như thiên thần. Chúng ta hãy cùng khám phá họ là ai nhé!

Tuổi Mão

Tuổi Mão nhiệt thành, xinh đẹp và rất biết chiều lòng người khác. Trong khi đó, những anh đẹp mã thì tính tình khá bốc đồng, chưa kể là hơi có phần trẻ con và gia trưởng, nên họ luôn thích những cô gái thông minh, chưa nói đã hiểu, nói một hiểu mười. Bởi thế mà tuổi Mão dễ lấy được chồng đẹp trai, sinh con ra đẹp như thiên thần là chuyện tất nhiên.

lay chong dep trai 1
Chồng đẹp trai có phần hơi trẻ con - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đa số quý cô tuổi Dần đều có tính cách mạnh mẽ, giỏi chinh phục khó khăn vì xuất thân trong gia đình không mấy khá giả, nên phải tự lực cánh sinh ngay từ nhỏ. Vì vậy, đối với các nàng Dần, không thể đặt hết trách nhiệm kinh tế lên vai người chồng, mà chỉ cần cả hai cùng cố gắng là có thể hạnh phúc. Đặc biệt, chồng phải đẹp trai cỡ idol Hàn Quốc thì mới giúp cho Dần có hứng thú đối diện với cuộc sống muôn vàn khắc nghiệt này.

lay chong dep trai 2
Chồng đẹp trai và giỏi nịnh vợ thì còn gì bằng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Các nàng Ngọ có gu thẩm mỹ rất tốt, nên chẳng lạ gì khi tiêu chuẩn của Ngọ là phải lấy chồng đẹp trai, cao to mét tám, mặt thì phải cỡ Brad Pitt mới chịu. Vậy nên cho dù có trải qua nhiều mối tình lắt léo với những người đàn ông chỉ có cái mã mà không có cái đầu, Ngọ vẫn quyết tâm lấy bằng được trai vừa đẹp vừa tốt bụng.

lay chong dep trai 3
Nàng nào cũng thích lấy chồng đẹp trai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Với người tuổi Thìn, trai đẹp là trai vừa đẹp bên ngoài vừa tốt bên trong, nên cô sẵn sàng lấy một người chồng vừa đẹp mã lại vừa biết nịnh, làm vợ vui. Còn về tài chính gia đình thì không phải lo vì Thìn có xuất thân cao quý. Dù không phải như vậy thì cô ấy cũng có thể tạo ra được của cải cho gia đình, nên chàng nào lấy được Thìn là ấm no một đời, không lo cơm áo gạo tiền.

4 con giáp có số hưởng, lấy được chồng soái ca, sinh ra con đẹp như thiên thần đã lộ diện. Mỗi một con giáp đều có cho mình những quy chuẩn riêng về một người đàn ông hoàn hảo, thế nhưng dù cho đó là gì thì họ cũng rất xứng đáng để có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn đến cuối đời. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

3 điểm càng có mùi ở phụ nữ càng khiến chồng không muốn rời xa

3 điểm càng có mùi ở phụ nữ càng khiến chồng không muốn rời xa

Đàn ông rất nhạy với mùi hương, nhất là mùi hương xuất phát từ cơ thể phụ nữ. Dưới đây sẽ là 3 điểm càng có mùi ở vợ càng khiến chồng không muốn rời xa.

Xem thêm
Từ khóa:   tuổi dần tử vi tuổi Thìn con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to