4 con giáp có số lấy chồng soái ca, sinh con đẹp như thiên thần

Tuổi Mão nhiệt thành, xinh đẹp và rất biết chiều lòng người khác. Trong khi đó, những anh đẹp mã thì tính tình khá bốc đồng, chưa kể là hơi có phần trẻ con và gia trưởng, nên họ luôn thích những cô gái thông minh, chưa nói đã hiểu, nói một hiểu mười. Bởi thế mà tuổi Mão dễ lấy được chồng đẹp trai, sinh con ra đẹp như thiên thần là chuyện tất nhiên.

Đa số quý cô tuổi Dần đều có tính cách mạnh mẽ, giỏi chinh phục khó khăn vì xuất thân trong gia đình không mấy khá giả, nên phải tự lực cánh sinh ngay từ nhỏ. Vì vậy, đối với các nàng Dần, không thể đặt hết trách nhiệm kinh tế lên vai người chồng, mà chỉ cần cả hai cùng cố gắng là có thể hạnh phúc. Đặc biệt, chồng phải đẹp trai cỡ idol Hàn Quốc thì mới giúp cho Dần có hứng thú đối diện với cuộc sống muôn vàn khắc nghiệt này.

Chồng đẹp trai và giỏi nịnh vợ thì còn gì bằng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Các nàng Ngọ có gu thẩm mỹ rất tốt, nên chẳng lạ gì khi tiêu chuẩn của Ngọ là phải lấy chồng đẹp trai, cao to mét tám, mặt thì phải cỡ Brad Pitt mới chịu. Vậy nên cho dù có trải qua nhiều mối tình lắt léo với những người đàn ông chỉ có cái mã mà không có cái đầu, Ngọ vẫn quyết tâm lấy bằng được trai vừa đẹp vừa tốt bụng.

Nàng nào cũng thích lấy chồng đẹp trai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Với người tuổi Thìn, trai đẹp là trai vừa đẹp bên ngoài vừa tốt bên trong, nên cô sẵn sàng lấy một người chồng vừa đẹp mã lại vừa biết nịnh, làm vợ vui. Còn về tài chính gia đình thì không phải lo vì Thìn có xuất thân cao quý. Dù không phải như vậy thì cô ấy cũng có thể tạo ra được của cải cho gia đình, nên chàng nào lấy được Thìn là ấm no một đời, không lo cơm áo gạo tiền.

4 con giáp có số hưởng, lấy được chồng soái ca, sinh ra con đẹp như thiên thần đã lộ diện. Mỗi một con giáp đều có cho mình những quy chuẩn riêng về một người đàn ông hoàn hảo, thế nhưng dù cho đó là gì thì họ cũng rất xứng đáng để có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn đến cuối đời.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm