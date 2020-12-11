3 điểm càng có mùi ở phụ nữ càng khiến chồng không muốn rời xa

Đàn ông rất nhạy với mùi hương, nhất là mùi hương xuất phát từ cơ thể phụ nữ. Dưới đây sẽ là 3 điểm càng có mùi ở vợ càng khiến chồng không muốn rời xa.

Tóc

Hiển nhiên, người đàn ông nào cũng thích vuốt ve mái tóc dài, đen nhánh và thơm lừng của vợ. Thậm chí, đàn ông ôm vợ từ phía sau chủ yếu là để hôn lên mái tóc đầy mùi hương của vợ. Vì vậy, đây là bộ phận mà vợ không nên bỏ qua. Hãy dùng dầu gội, ủ tóc có mùi tự nhiên, chống gãy rụng và hạn chế dùng các phương pháp uốn, duỗi, nhuộm gây xơ tóc.

Tóc là một bộ phận quan trọng trên cơ thể phụ nữ, nên vợ hãy chăm tóc thật kỹ - Ảnh minh họa: Internet

Gáy

Khu vực cổ - vai – gáy của con người có chứa nhiều mạch máu, đó là lí do các chuyên gia khuyến cáo chúng ta nên thoa một ít nước hoa ngay khu vực này để lưu mùi lâu hơn. Điều đó sẽ càng kích thích chồng ngửi và hôn vào cổ vợ, say đắm đến quên cả thời gian.

Cổ, vai, gáy là khu vực lưu hương tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Miệng

Sẽ không có một ông chồng nào thích hôn vào một khuôn miệng có mùi hôi. Do đó, việc giữ gìn răng miệng sạch sẽ, khỏe khoắn là trách nhiệm của mỗi người vợ. Hãy súc nước muối mỗi ngày để cáu bẩn, cao răng được tẩy sạch sẽ, đồng thời làm cho răng chắc khỏe và hơi thở thơm mát hơn.

Hôn môi là hành động thường thấy của các cặp đôi - Ảnh minh họa: Internet

Vậy là bạn đã biết được 3 bộ phận trên cơ thể phụ nữ càng có mùi càng khiến chồng mê mẩn. Có thể nói, khứu giác của đàn ông rất nhạy bén. Vì vậy, hãy thử thật nhiều cách khác nhau để làm cho 3 vị trí vàng ấy có mùi thơm đặc biệt. Khi đó, chồng sẽ càng yêu vợ hơn, sẵn sàng làm tất cả cho vợ, bất chấp nguy nan.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-diem-cang-co-mui-o-phu-nu-cang-khien-chong-khong-muon-roi-xa-389842.html