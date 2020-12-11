4 con giáp có mắt nhìn người cực bén, dễ lấy được chồng đại gia

Tâm linh - Tử vi 11/12/2020 10:46

Không phải ai cũng có mắt nhìn người. 4 con giáp dưới đây sẽ cho chúng ta thấy một vài cách nhìn người cực chuẩn của họ, đủ giúp họ lấy được chồng đại gia và sống hạnh phúc suốt đời.

Tuổi Dậu

Dậu có thiên hướng tâm linh cao, nên rất tin vào chuyện duyên số. Cũng chính vì vậy mà trời cao ưu đãi họ, mang đến nhiều sự lựa chọn trên cả tuyệt vời. Xung quanh Dậu luôn là những người đàn ông tài giỏi, có sự nghiệp và tài sản trong tay. Dậu lại luôn cư xử như một cô công chúa, rất được đàn ông nể trọng và theo đuổi. Bởi thế mà đa số nàng Dậu có thể lấy được người chồng tốt, chăm sóc và nuôi dưỡng mình suốt đời.

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Tuổi Dậu không quá thông minh nhưng vẫn được trời phú cho vận số tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ thông minh và mạnh mẽ, nên rất dễ dàng nhìn ra đâu là người đàn ông có tầm và có tâm. Chỉ cần nhìn một lần là đã đoán biết được tiềm năng của người khác. Không những vậy, tuổi Tỵ cũng không phải là con giáp sỗ sàng, cứ thế tiến tới một cách tùy tiện. Thay vào đó, cô ấy biết cách tỏ ra không quan tâm đến đàn ông, khiến họ càng theo đuổi.

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Tuổi Tỵ thông minh nên có cách nhìn người cực chuẩn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi trải đời nhiều đến mức dạng người nào cũng biết. Cô ấy có cách nhìn người cực chuẩn, liếc nhìn một cái là biết ngay người đàn ông đó thuộc dạng nào. Vì vậy, những gã Sở Khanh, trai đàn bà, trai có tính gia trưởng đừng hòng qua mắt hay lợi dụng được Hợi. Cũng chính vì sự kỹ tính mà tuổi Hợi rất dễ nhìn ra đâu là người đàn ông thành đạt, có thể lấy làm chồng.

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Tuổi Hợi là con giáp tỉnh táo, không dễ để đàn ông lừa bịp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đừng nghĩ rằng Sửu suốt ngày đi làm nên không biết gì về chuyện thế sự. Sự thật sẽ khiến bạn phải há hốc mồm, vì độ tinh tường hiếm ai bằng của Sửu. Cô ấy không chỉ có thể đoán được tính cách, suy nghĩ, ưu khuyết điểm của đối phương mà còn biết được đâu là người đàn ông tài năng, có chí lớn và sẽ thành công trong nay mai. Vì vậy, bạn sẽ không bất ngờ khi Sửu có thể kết hôn với đại gia.

Nhờ tài nhìn người, 4 con giáp này sẽ dễ lấy được chồng đại gia. Họ đều là những người phụ nữ thông minh, tài năng và có phẩm giá, nên không lạ gì khi họ có thể gặp được người đàn ông xứng tầm và nhanh chóng tiến đến hôn nhân. 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Từ khóa:   con giáp may mắn người tuổi Dậu tuổi Hợi

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