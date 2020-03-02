4 dấu hiệu ở người phụ nữ chỉ cần con, không cần chồng

Phụ nữ yêu 02/03/2020 05:14

Nhiều người vợ vẫn lặng lẽ sống với suy nghĩ chỉ cần con và không cần chồng. Đàn ông liệu có thấy vợ mình như thế? Hay phụ nữ liệu có thấy hình bóng mình trong đây?

Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi gia đình sẽ có bóng dáng một người phụ nữ khác nhau. Có người vợ cần chồng hơn bất cứ điều gì. Cũng có những người vợ chỉ cần con, dù sống cạnh bên cũng không cần chồng nữa.

Người phụ nữ sống vì con cũng có nghĩa là đã không còn nhiều tình cảm hay trông đợi vào chồng. Đàn ông liệu có thấy vợ mình như thế?

Dành hầu hết thời gian cho con

Phụ nữ không cần chồng thường dồn hết thời gian, tình cảm, hy vọng vào con. Họ hầu như không dành nhiều thời gian cho chồng, mà thường chỉ tập trung vào con. Vì thay vì bỏ thời gian buồn phiền, tranh cãi, xem chồng vô tâm thế nào với gia đình, họ nghĩ thời gian đó cho con sẽ ý nghĩa hơn.

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Phụ nữ chỉ chú ý đến con, thì có nghĩa là với họ bạn cũng không còn quan trọng nữa - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông nghĩ rằng phụ nữ không để ý đến mình, chỉ dành thời gian cho con, thì cũng đừng nghĩ họ quá biết điều. Phụ nữ chỉ chú ý đến con, thì có nghĩa là với họ bạn cũng không còn quan trọng nữa.

Chỉ nói chuyện với chồng về những gì liên quan tới con

Nếu phụ nữ còn yêu và xem chồng là nhất, họ sẽ muốn nói với chồng về mọi điều, bao gồm về con cái. Nhưng nếu những cuộc trò chuyện giữa vợ chồng bạn chỉ còn về con, vợ chỉ muốn biết về vai trò làm cha của bạn, thì có lẽ cô ấy không còn cần người chồng như bạn.

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Đó cũng là ranh giới rõ ràng nhất của đàn bà hết yêu, chỉ tôn trọng vai trò người cha của bạn, biết rằng bạn quan trọng với con thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Lúc trước cô ấy nói rất nhiều điều với bạn. Thậm chí, bạn còn cho rằng vợ thật lắm lời, còn càm ràm phiền phức. Phụ nữ còn yêu chính là như thế, họ sẽ muốn chia sẻ với bạn mỗi ngày, thậm chí là mỗi giờ. Và nếu không còn yêu và cần bạn, cô ấy vẫn sẽ nói chuyện với bạn, nhưng chỉ vì con. Đó cũng là ranh giới rõ ràng nhất của đàn bà hết yêu, chỉ tôn trọng vai trò người cha của bạn, biết rằng bạn quan trọng với con thế nào.

Không quan tâm chồng thế nào, chỉ cần vai trò người cha của chồng

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 Cô ấy đã không quan tâm bạn thế nào, chỉ cần vai trò người cha của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Ngày trước, cô ấy thường xuyên hỏi bạn đi đâu, làm gì, cùng với ai. Cô ấy còn ghen tuông với những người phụ nữ bên cạnh bạn. Nhưng giờ, vợ không còn muốn biết nhiều về bạn, cũng chẳng mấy khi ý kiến về cuộc sống của bạn. Điều cô ấy muốn chỉ là những lúc con cần, bạn có thể xuất hiện. Cô ấy đã không quan tâm bạn thế nào, chỉ cần vai trò người cha của bạn.

Phụ nữ khi hết yêu nhưng chưa ly hôn sẽ chỉ quan tâm đến sự phát triển của con. Và mỗi đứa trẻ lớn lên hoàn thiện đều cần vai trò của người cha. Vì yêu con hơn mọi thứ, chỉ cần đến con, nên cô ấy sẵn sàng làm mọi thứ vì con.

Dù không còn hạnh phúc với chồng cũng không ly hôn

Người phụ nữ sống vì con thường ít khi ly hôn với chồng, dù họ đã không còn cần chồng. Họ có thể sống cô độc bên chồng cũng không thấy quá khổ đau, vì họ chỉ muốn cho con một gia đình đủ đầy cha mẹ. Thứ hạnh phúc với chồng không còn quan trọng với họ. Cảm giác hạnh phúc với chồng cũng không còn là mong muốn của họ.

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Tình yêu đều là được xây dựng trên niềm tin. Vì vậy nếu một khi bạn đã chọn ngoại tình thì chính bạn đang vấy bẩn lên những điều này và cũng làm hủy hoại đi giá trị của bản thân bạn trong lòng đối phương.

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