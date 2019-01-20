4 dấu hiệu khẳng định bạn đã yêu sai người, cưới sai chồng

Phụ nữ yêu 20/01/2019 10:30

Nếu nhận thấy những điều này, dù có yêu đến “chết đi sống lại” chăng nữa đàn bà cũng đừng dại dây dưa thêm ngày nào nữa.

Đây là những điềm báo chính xác nhất về một mối tình chẳng thể có được hạnh phúc, đàn bà hãy ngẫm thật lâu để không tự lừa dối chính mình thêm ngày nào nữa.

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Là đàn bà, nếu mối tình của mình xuất hiện kẻ thứ ba hãy nhanh chóng buông tay - Ảnh minh họa: Internet

1. Chàng ngoại tình

Dù đang yêu hay đã kết hôn, nếu đối phương không thể giữ được lòng thủy chung thì bạn còn níu kéo làm gì. Một khi đã lột đồ để lên giường với đàn bà khác nghĩa là họ đã không còn xem trọng, cũng không còn yêu bạn nữa.

Họ đang tâm làm người phụ nữ yêu mình tổn thương để được vui thú bên kẻ thứ ba mà không biết rằng, lúc ấy chính họ cũng đã đánh mất lòng tự trọng của chính mình. Nếu chấp nhận thứ tha cho đàn ông bội bạc đàn bà sẽ cả đời day dứt nỗi đau bị “cắm sừng”. Bởi lẽ, bạn có thể nói lời tha thứ nhưng con tim thì không.

4 dấu hiệu khẳng định bạn đã yêu sai người, cưới sai chồng - Ảnh 2
Sống mà không được là chính mình, đánh mất tương lai thì cuộc sống ấy chỉ là sống mòn - Ảnh minh họa: Internet

2. Quan điểm sống quá khác biệt

Bạn là người độc lập, có tham vọng nên ra sức lao động, miệt mài làm việc để khẳng định vị thế chốn thương trường, bản thân có sự nghiệp riêng mà chẳng cần ăn bám hay phụ thuộc chồng. Thế nhưng chồng bạn chỉ muốn vợ ở nhà, an phận chăm sóc gia đình, làm một người vợ nội trợ toàn thời gian. Chính sự khác biệt quá lớn trong quan điểm sống ấy sẽ khiến hôn nhân của cả hai sớm đi vào ngõ cụt.

Một người đàn ông chỉ biết nghĩ cho mình, không tôn trọng vợ không đáng để chị em níu kéo. Sống mà không được là chính mình, đánh mất tương lai thì cuộc sống ấy chỉ là sống mòn.

4 dấu hiệu khẳng định bạn đã yêu sai người, cưới sai chồng - Ảnh 3
Bị chồng ghen tuông vô cớ, nghi ngờ lòng thủy chung của mình đàn bà dù cứng rắn đến mấy cũng đau lòng - Ảnh minh họa: Internet

3. Không tin tưởng nhau

Lòng tin là nền tảng vững chắc nhất trong tất cả các mối quan hệ. Bởi lẽ, phải tin tưởng bạn mới có thể trao gửi sự chân thành. Nếu vợ chồng chung sống với nhau nhưng cứ bị chồng ghen tuông vô cớ, nghi ngờ lòng thủy chung của mình đàn bà dù cứng rắn đến mấy cũng đau lòng.

Nếu đã không khiến đối phương thay đổi suy nghĩ, không thể khiến họ thôi áp đặt suy nghĩ của mình lên bạn thì bạn nên cân nhắc đến việc chấm dứt nỗi đau ấy.

4 dấu hiệu khẳng định bạn đã yêu sai người, cưới sai chồng - Ảnh 4
Những khác biệt ở tính cách, suy nghĩ và lối hành xử sẽ khiến bạn sớm nhận ra cả hai không phải là mảnh ghép của đời nhau - Ảnh minh họa: Internet

4. Không hợp nhau

Bạn có thể bị cuốn hút bởi vẻ ngoài, sự tài giỏi hay lịch thiệp của đối phương mà muốn tìm hiểu, mà đem lòng yêu đương. Tất nhiên, thuở mới yêu chỉ cần được gặp nhau bạn đã hạnh phúc, lúc nào cũng thấy hợp.

Phải chờ đến khi tình yêu bị thử thách, khi những bất đồng xảy đến hai bạn mới hiểu thấu tâm can. Lúc này, những khác biệt ở tính cách, suy nghĩ và lối hành xử sẽ khiến bạn sớm nhận ra cả hai không phải là mảnh ghép của đời nhau.

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Đời đàn bà, lụy tình đến mấy cũng đừng đánh mất chính mình chỉ vì một gã đàn ông

Là đàn bà, nếu dại dột làm những điều này cho đàn ông thì cả đời đừng mong được xem trọng, càng không có cơ may hưởng hạnh phúc.

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