4 câu nói tưởng chừng bình thường nhưng lại vô tình tiết lộ chàng yêu bạn hơn cả bản thân anh ấy

Khi đàn ông yêu chân thành , họ sẽ chẳng ngần ngại công khai tình cảm chàng dành cho bạn. Khi nghe điện thoại của người phụ nữ mình yêu, thay vì mở đầu bằng từ “alo” như bình thường thì anh ấy sẽ dùng câu “anh đây, em ơi” để nhận điện thoại của bạn.

Muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay chỉ đang lợi dụng tình cảm, chị em chỉ cần kiểm tra xem chàng có thường nói những câu này hay không là rõ.

Khi yêu, phụ nữ đừng nhìn vào ví tiền để chọn đàn ông mà hãy nhìn cách anh ấy tiêu tiền vì bạn. Một trong những dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng chính là chàng sẵn sàng mua cho bạn bất cứ thứ gì bạn muốn, nếu anh ấy đủ tiền.

Hành động này không chỉ chứng minh chàng dành cho bạn tình cảm sâu đậm, mà còn chứng minh anh ấy không hề làm điều gì mờ ám, cần phải che đậy. Đấy còn là cách để những phụ nữ khác biết rõ việc chàng là người đã “có nơi có chốn”, là cách từ chối tình cảm của người khác giới tinh tế nhất.

Mặc cho cả tháng sau phải chi tiêu tiết kiệm, mặc cho món đồ bạn thích ngốn của chàng nửa tháng lương thì chàng cũng chẳng ngần ngại. Khi anh ấy tình nguyện hy sinh cho bạn, dành những điều tốt đẹp nhất cho bạn thì chứng tỏ, trong tâm trí chàng bạn đã giữ vị trí quan trọng nhất.

Dù cũng mệt nhưng chàng vẫn nhẫn nại ngồi massage cho bạn, để người phụ nữ của mình thoải mái, thư giãn - Ảnh minh họa: Internet

“Hôm nay của em thế nào, để anh massage cho em nhé”

Những áp lực trong công việc, cuộc sống khiến phụ nữ căng thẳng, mệt mỏi vô cùng. Thế nên, sau một ngày “chiến đấu” mệt nhoài điều nữ giới cần nhất ở người đàn ông mình yêu chính là sự ân cần hỏi han, quan tâm chu đáo.

Chàng tò mò về một ngày của bạn, muốn biết xem bạn vui buồn ra sao để có thể kịp thời an ủi, động viên. Dù cũng mệt nhưng chàng vẫn nhẫn nại ngồi massage cho bạn, để người phụ nữ của mình thoải mái, thư giãn.

Tình yêu hạnh phúc nhất chính là ở bên nhau lúc khó khăn và tình nguyện yêu thương nhau cả đời - Ảnh minh họa: Internet

“Anh đến ngay, em đừng lo”

Những lúc gặp phải chuyện không may, những khi ốm đau bệnh hoạn là lúc phụ nữ yếu lòng nhất. Lúc ấy, thừa biết người phụ nữ mình yêu đang cần một bờ vai để tựa nương, cần có người giúp đỡ nên đàn ông yêu chân thành sẽ chẳng ngần ngại đến bên bạn ngay.

Dù đang bận rộn đến mấy, đang ở xa đến đâu thì chàng vẫn xem bạn là ưu tiên hàng đầu. Chàng chạy đến bên bạn dù đang là nửa đêm, chăm sóc bạn cả đêm mà chẳng hề ca thán nửa lời.

Tình yêu hạnh phúc nhất chính là ở bên nhau lúc khó khăn, nương tựa nhau lúc nguy khó và tình nguyện yêu thương nhau cả đời. Nếu đã có cho mình người đàn ông tuyệt vời như thế, bạn hãy giữ thật chặt, đừng để vuột mất kẻo hối hận khôn nguôi.