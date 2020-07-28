Khi ăn nằm với bồ nhí, đàn ông nào cũng thầm nghĩ đến điều này, vợ càng đọc càng đau lòng!

Đàn ông ngoại tình, cắm sừng vợ để cặp kè với bồ nhí, trong thâm tâm họ luôn trộm nghĩ đến 3 điều này, nhất là khi đang ái ân.

Đàn ông ngoại tình, phản bội vợ để dan díu với đàn bà khác luôn trộm nghĩ đến điều này khi lên giường với bồ nhí. Dù ăn nằm với nhân tình nhưng họ vẫn thấp thỏm lo sợ người tình đòi danh phận, hù họa tìm đến chính thất để phá hoại gia đình - Ảnh minh họa: Internet 1. Sợ nhân tình phá hoại gia đình mình Đàn ông ra ngoài “ăn phở” ai cũng nghĩ rằng đấy chỉ là mối quan hệ tạm bợ, là vui chơi qua đường. Khi đã no xôi chán chè, khi đã ngán nhân tình họ sẽ chấm dứt mối quan hệ để tìm kiếm “con mồi” mới. Hoặc đàn ông trăng hoa sẽ cứ tiếp tục dây dưa hoan lạc với kẻ thứ ba đến khi bị vợ phát hiện mới từ bỏ người tình.

Vậy nhưng, tiểu tam cũng là con người, trong tình yêu vẫn có ham muốn sở hữu. Chính vì điều ấy nên đàn ông ngoại tình có thể hả hê sung sướng khi ăn nằm với nhân tình nhưng họ vẫn thấp thỏm lo sợ người tình đòi danh phận, hù họa tìm đến chính thất để phá hoại gia đình nếu không đạt được điều ả muốn. Những gã chồng ngoại tình đâu hiểu rằng, nỗi đau mà họ gây ra dù có dùng nửa đời còn lại bù đắp thì cũng không thể khiến bạn đời nguôi ngoai - Ảnh minh họa: Internet 2. Sợ vợ đòi ly hôn Những người đàn ông có vợ thừa biết việc cặp kè bên ngoài là sai, phản bội vợ là điều không thể chấp nhận trong hôn nhân nhưng họ vẫn chẳng sợ hãi. Cố ý tìm bồ nhí, cố ý lên giường với đàn bà khác, cố ý làm điều có lỗi với gia đình nhưng một khi bị vợ phát hiện, khi không thể chối cãi họ lại quay sang lạy lục xin vợ tha lỗi.

Nếu vợ quyết tâm ly hôn, nằng nặc không chấp nhận lời xin lỗi của mình đàn ông tệ bạc lại trở mặt trách móc bạn đời không cho mình cơ hội để hối lỗi. Những gã chồng ngoại tình đâu hiểu rằng, nỗi đau mà họ gây ra dù có dùng nửa đời còn lại bù đắp thì cũng không thể khiến bạn đời nguôi ngoai. Sống mà cứ ám ảnh việc chồng đã cởi quần ăn nằm với tiểu tam chẳng khác nào bắt phụ nữ phải tự đâm vào tim mình. Họ lo lắng mẹ của những đứa trẻ sẽ nhét vào đầu chúng những lời không hay về bố, sợ rằng con lớn lên chẳng thèm nhìn mặt người cha bội bạc - Ảnh minh họa: Internet 3. Sợ miệng đời cười chê Khi ngồi nhậu với bạn bè, đàn ông vẫn đem chiến tích tình trường của mình ra để hơn thua, để thể hiện bản lĩnh. Việc đang cặp kè với bao nhiêu cô, đang bao nuôi bao nhiêu bồ nhí hay đã lên giường với bao nhiêu phụ nữ sau lưng vợ đều được cánh mày râu kể lể với nhau và cười đắc chí. Ấy vậy mà, khi chuyện ngoại tình bại lộ họ lại quay sang sợ miệng đời soi mói. Một khi bị vợ tung hê tất cả họ lại sợ đồng nghiệp khinh rẻ, hai bên họ hàng từ mặt và con cái không còn tôn trọng cha của chúng. Đàn ông càng sợ hơn khi ly hôn vợ được quyền nuôi con. Họ lo lắng mẹ của những đứa trẻ sẽ nhét vào đầu chúng những lời không hay về bố, sợ rằng con lớn lên chẳng thèm nhìn mặt người cha bội bạc.

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