4 cách hữu dụng cho những cô gái ngại yêu

Phụ nữ yêu 18/03/2018 05:12

Có nhiều người tuy xinh, giỏi  mà vẫn "ế"? Vậy lý do là gì? Thực tế có nhiều lý do để chúng ta không tìm được người đồng hành, 1 trong số những lý do đó phải nói đến chuyện ngại yêu.

Có nhiều cô nàng vì ngại yêu nên mãi chẳng chịu mở lòng với ai, bởi thế cứ hết năm này qua năm khác họ vẫn cô đơn 1 mình. Lý do thì ai cũng biết nhưng cách khắc phục hữu dụng nào cho những cô gái ngại yêu như vậy đây?

Tự tin vào bản thân và giá trị của mình

Nhiều cô nàng chưa gặp được 1 nửa của đời mình bởi vì họ sợ mạo hiểm và thử thách. Người quá kém thì họ không chấp nhận nhưng những người họ vừa mắt thì lại  tự cảm thấy mình không xứng đáng, luôn tự ti về gia cảnh, học vấn, nhan sắc…

Nếu bạn tự chê bai bản thân mình thì sẽ rất khó để gặp được 1 tình yêu đích thực. Mỗi người đều có 1 giá trị rất đặc biệt của mình. Bởi vậy, hãy tự tin ở bản thân và những gì mình có, chỉ khi bạn tự tin ở mình thì người khác mới đặt niềm tin vào bạn.

Làm chủ chính bản thân mình trước khi chinh phục đàn ông

Ngược lại với tuýp phụ nữ tự ti là kiểu phụ nữ quá mạnh mẽ, họ kiếm tiền giỏi, làm việc đôi khi còn giỏi hơn đàn ông. Chính vì vậy, kiểu phụ nữ này thường hay bị đàn ông tránh xa.

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Nếu bạn tự chê bai bản thân mình thì sẽ rất khó để gặp được 1 tình yêu đích thực - Ảnh Internet

Đàn ông thường ngại tiếp xúc với kiểu phụ nữ quá mạnh mẽ và giỏi giang mà không cần bất cứ sự che chở nào. Như vậy, lòng tự trọng của đàn ông sẽ bị mất đi và đương nhiên đó là điều họ không hề muốn.

Bởi vậy, kiểu phụ nữ giỏi giang thường hay quá tự tin vào bản thân đôi khi dẫn tới tự phụ, mà đàn ông thì không muốn mình bị "lép vế", vậy nên họ sẽ tìm cách né tránh mẫu phụ nữ này.

Đừng tìm cách cô lập chính mình

Nhiều người cô đơn nói rằng họ hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng thực tế, nếu sống 1 mình lâu thì họ sẽ rất buồn chán, nhiều khi cần người chia sẻ những điều vui buồn trong cuộc sống nhưng lại không có. Vì thế, họ hoàn toàn không hài lòng mà chỉ đang cố tạo cho mình 1 vỏ bọc mà thôi.

Vì vỏ bọc đó, họ lại lao vào làm việc hoặc chỉ nhất quyết nhốt mình trong 4 bức tường và cho rằng mình vẫn sống ổn. Dần dần, họ xa rời những cuộc chơi và sợ đến nơi đông người. Càng như vậy, họ càng tự mình cách ly với cuộc sống bên ngoài và không có thêm bất kỳ mối quan hệ mới nào. Và đồng nghĩa với việc cũng không thể tìm được đối tượng để kết bạn.

4 cách hữu dụng cho những cô gái ngại yêu - Ảnh 2

Con gái nên nhớ, thanh xuân thì có hạn nên đừng tìm cách cô lập chính mình như vậy - Ảnh Internet

Con gái nên nhớ, thanh xuân thì có hạn nên đừng tìm cách cô lập chính mình như vậy, hãy mở lòng ra biết đâu có hạnh phúc bất ngờ đang chờ bạn.

Nếu đã từng thất bại, hãy đối diện

Có nhiều người chọn cách sống 1 mình là do họ đã từng trải qua mối tình đổ vỡ, từng bị phản bội hoặc 1 điều kinh khủng nào đó khiến họ mất hoàn toàn tình yêu vào đàn ông, vào cuộc sống, bởi vậy, họ rất khép mình.

Thế nhưng, con gái à, dù có thất bại bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không được bỏ cuộc. Vì bạn phải gánh trách nhiệm với chính cuộc đời mình, hãy mạnh mẽ bước qua nỗi đau, đừng để mình bị chôn vùi trong nỗi buồn của quá khứ. Bạn phải tự vực dậy và biến mình thành người hạnh phúc, may mắn hơn hôm qua.

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