3 nhu cầu đàn ông khát khao được thỏa mãn nhất

Phụ nữ yêu 14/12/2020 17:52

Đây chính là 3 ham muốn đàn ông nào cũng muốn được thỏa mãn, phụ nữ thông minh nhất định phải biết để chồng cả đời mê mệt, nửa bước không rời.

Đàn ông nào cũng muốn được vợ thỏa mãn 3 nhu cầu này, phụ nữ thông minh làm được sẽ khiến chàng tình nguyện thủy chung, cho tiền cũng không dám ngoại tình. 

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Vợ khôn khéo, khiến chồng hãnh diện chốn đông người chính là cách giữ chồng tinh tế nhất - Ảnh minh họa: Internet

Được ghi nhận

Dù ít nói, kiệm lời và thường tỏ ra không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, nói gì về mình nhưng trong lòng đàn ông lại cực để tâm. Họ càng quan tâm hơn đến vị thế của mình trong cuộc sống hôn nhân, địa vị của mình trong lòng vợ.

Đây chính là lý do vì sao chỉ cần phụ nữ luôn ghi nhận những ưu điểm của chồng, hết lời khen ngợi chồng trước mọi người sẽ khiến anh ấy càng yêu vợ hơn. Phụ nữ khôn ngoan hãy nhớ, đàn ông như đứa trẻ to xác, thích được dỗ dành, nói lời ngon ngọt. Vợ khôn khéo, khiến chồng hãnh diện chốn đông người chính là cách giữ chồng tinh tế nhất. 

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Khi vợ hiếu thuận với cha mẹ chồng, cư xử phải phép với anh chị em nhà chồng thì ắt đàn ông sẽ dùng chính sự tử tế ấy để đáp lại - Ảnh minh họa: Internet

Hiếu thuận với cha mẹ chồng

Đàn ông lấy vợ, sợ nhất chính là gia đình xảy ra mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu. Họ chán nản, mệt mỏi và vô cùng khó xử khi đứng giữa hai người phụ nữ mình hết mực yêu thương. Bên hiếu, bên tình, dù khéo léo đến mấy cũng chẳng thể vẹn cả đôi đường.

Thế nên, nếu vợ là người vợ hiền dâu thảo, hết lòng hết dạ vì gia đình ắt sẽ khiến chồng hạnh phúc vô cùng. Khi vợ hiếu thuận với cha mẹ chồng, cư xử phải phép với anh chị em nhà chồng thì ắt đàn ông sẽ dùng chính sự tử tế ấy để đáp lại. 

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Hãy nhớ, đàn ông nào cũng thích được ôm người vợ thơm tho, hấp dẫn vào lòng - Ảnh minh họa: Internet

Vợ luôn hấp dẫn

Phụ nữ đừng vì lấy chồng, sinh con mà bỏ bê bản thân, cũng đừng vì nỗi lo cơm áo gạo tiền mà đánh mất chính mình. Dù bận rộn đến mấy bạn cũng đừng cho phép bản thân xuất hiện trước mặt chồng trong hình ảnh đầu bù tóc rối, quần áo nhàu nhĩ.

Hãy nhớ, đàn ông nào cũng thích được ôm người vợ thơm tho, hấp dẫn vào lòng. Khoác lên người bộ đồ lót gợi cảm, đầm ngủ hững hờ và không ngần ngại thử những điều mới mẻ chính là chiêu thức khiến chồng chết mê chết mệt, nửa bước không rời.

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Nếu thắc mắc vì sao đàn ông ngoại tình, cuộc tình vụng trộm có gì hấp dẫn mà đàn ông một khi vướng vào sẽ khó lòng dứt bỏ thì đây chính là đáp án dành cho bạn.

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