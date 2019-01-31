3 nguyên tắc duy trì hôn nhân khi vợ chồng không còn tình cảm

Nhiều người thường cho rằng vợ chồng không còn tình cảm thì ly hôn chứ sống với nhau làm gì cho khổ. Thế nhưng điều này không hoàn toàn là đúng, vì đôi khi vợ chồng hết yêu thì vẫn còn cái nghĩa, vẫn còn sự ràng buộc bởi con cái…

Để duy trì một cuộc sống hôn nhân vững bền thì ngoài tình yêu còn cần nhiều yếu tố khác nữa. Đó chính là vấn đề tài chính vững chắc, trách nhiệm mang đến cho con cái một mái ấm gia đình trọn vẹn,… Hơn nữa bạn có chắc rằng cuộc sống độc thân sẽ thoải mái, dễ chịu hơn… Hay khi đến với cuộc hôn nhân khác cả hai vẫn phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc con cái thì liệu cuộc hôn nhân mới có trọn vẹn hơn cuộc hôn nhân trước. Thế nên khi vợ chồng không còn tình cảm đừng vội vàng nghĩ ngay đến chuyện ly hôn mà hãy nghĩ đến những vấn đề xa hơn nữa. Nếu bạn vẫn quyết giữ cuộc hôn nhân này dù hai vợ chồng không hạnh phúc nhằm giúp con cái có một mái ấm trọn vẹn thì cả hai cần thống nhất để duy trì, thực hiện những nguyên tắc sau đây. Khi vợ chồng không còn tình cảm - Ảnh minh họa: Internet 1. Hãy thực sự yêu thương chính bản thân Khi cuộc hôn nhân của bạn trở nên nhàn nhạt và tình cảm giữa bạn với người bạn đời không còn nữa thì lúc này hãy biết yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn. Nếu như trước kia cuộc sống của bạn luôn có sự tham gia của người ấy thì lúc này bạn hãy biết cách tạo ra những niềm vui, sự thoải mái cho bản thân cùng với bố mẹ, con cái mà không cần sự xuất hiện của người ấy.

Hãy làm những gì mình thích và thấy thật sự cần thiết cho bản thân như làm đẹp, đi du lịch cùng gia đình, bạn bè, tán gẫu với đồng nghiệp, người thân, đưa các con đi chơi, mua sắm…Chỉ khi bạn biết tạo cho mình một cuộc sống riêng mà không có người ấy thật thú vị và ý nghĩa thì bạn vẫn sẽ hạnh phúc ngay cả khi cuộc hôn nhân của mình đã dần phai nhạt. Hãy biết yêu thương bản thân khi hai vợ chồng hết yêu - Ảnh minh họa: Internet 2. Hãy cùng nhau sống thật sự có trách nhiệm Nếu bạn vẫn muốn giữ hôn nhân ngay cả khi vợ chồng không còn tình cảm thì hãy cùng nhau thống nhất trách nhiệm với gia đình với con cái. Đừng nghĩ rằng khi cuộc hôn nhân đã không còn trọn vẹn, không còn hạnh phúc là bạn có thể buông thả bản thân, đi chơi suốt ngày, bỏ bê con cái, nhà cửa, bếp núc…Bởi đây là suy nghĩ sai lầm sẽ khiến cuộc hôn nhân của bạn không thể giữ vững được.

Khi bố mẹ buông thả, sống không có trách nhiệm thì dù không ly hôn con cái cũng sẽ không thể hạnh phúc. Để rồi trước sau gì chúng cũng sẽ học theo lối sống của cha mẹ và trở thành những đứa trẻ hư hỏng, thiếu giáo dục và có thể dễ dàng sa ngã vào những tệ nạn xã hội. Cuối cùng ngay cả chút nghĩa của vợ chồng còn sót lại cũng không còn và rồi chính bạn, người ấy, con cái sẽ đều là những người tổn thương rất nhiều. Muốn giữ vững hôn nhân dù vợ chồng không còn tình cảm thì hãy sống thật sự có trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet Vì thế cả hai vợ chồng hãy sống có trách nhiệm. Điều này sẽ giúp cuộc hôn nhân trở nên dễ chịu, dễ thở hơn và các con cũng có một gia đình thực sự trọn vẹn. 3. Hãy trân trọng và làm tròn bổn phận với hai bên gia đình Dù hai vợ chồng cạn tình nhưng nếu muốn giữ vững hôn nhân thì vẫn phải trân trọng, làm tròn bổn phận với hai bên gia đình. Có như vậy mới giúp cho cuộc hôn nhân của cả hai nhận được sự ủng hộ, che chở và giúp đỡ từ gia đình. Hơn nữa các con vẫn sẽ nhận được sự yêu thương, che chở, dạy bảo và bao bọc từ hai bên nội ngoại. Do đó dù cuộc hôn nhân của bạn không trọn vẹn nhưng các con vẫn được sống trong sự trọn vẹn của tình thương đến từ hai bên gia đình. Hơn nữa chắc chắn người bạn đời sẽ cảm thấy cảm phục và tôn trọng bạn hơn. Vợ chồng không còn tình cảm nếu duy trì được 3 nguyên tắc sống trên thì có thể tình cảm vợ chồng sẽ được cân bằng hơn. Từ đó có thể là khởi nguồn cho sự hồi sinh tình cảm và là một nấc thang mới giúp cuộc sống hôn nhân có thêm nhiều điều thú vị.

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