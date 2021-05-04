3 'hư' của đàn bà trong phòng ngủ khiến chồng thích mê mệt, đi đâu cũng muốn về nhà

Cũng giống phụ nữ, đàn ông luôn mong muốn vợ mình thay đổi, hoặc có những điều họ giấu trong lòng mà không bao giờ nói cho vợ. Thế nhưng chỉ cần phụ nữ biết những tử huyệt này, họ sẽ mê đắm vợ, cưng hơn trứng mỏng.

Mặc đồ ngủ gợi cảm

Có nhiều người phụ nữ khi ra ngoài luôn đầu tư, chăm chút cho nhan sắc. Khi về nhà, họ lại để bản thân mình luộm thuộm, bệ rạc đến khó tin. Thực tế, đàn ông ra bên ngoài có cơ hội được ngắm nhiều người phụ nữ xinh đẹp, chính vì vậy, khi về nhà, họ cũng muốn vợ của mình thật chỉn chu và gợi cảm.

Đồ ngủ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất quan trọng với phụ nữ. Khi bạn mặc những chiếc váy nóng bỏng, gợi cảm, làm tôn lên các đường cong của cơ thể, chồng bạn sẽ nhận ra sức hút từ vợ mình. Đừng cho rằng những bộ váy ngủ sexy sẽ khiến chồng đánh giá không tốt về bạn. Bởi trong phòng ngủ, chỉ còn hai người ở với nhau. Việc bạn khoác lên mình một chiếc váy sexy càng làm chồng thấy cuốn hút.

Người phụ nữ quá 'ngoan' trong phòng ngủ sẽ khiến chồng cảm thấy nhàm chán - Ảnh minh họa: Internet

Thổi vào tai chồng những lời ngọt ngào

Nếu muốn nói những lời ngọt ngào với chồng, không nơi đâu phù hợp bằng phòng ngủ. Đôi lúc đàn ông như những đứa trẻ chưa lớn, họ rất thích được vợ rót mật vào tai bằng những lời nói ngọt như mía lùi. Trong lúc "yêu", bạn cũng có thể thì thầm vào tai chồng những câu yêu thương, chắc chắn chồng bạn sẽ cảm thấy rất tuyệt vời. Các cụ xưa đã dạy, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Là vợ chồng, bạn càng nên dành những lời biểu dương và tình cảm dành cho chồng.

Biến hóa như "tắc kè hoa" trên giường

Đừng ngại ngần thay đổi khi trên giường với người đàn ông bạn yêu. Đàn ông luôn thích những người phụ nữ hòa mình vào cuộc vui thay vì chỉ biết hưởng thụ. Hơn nữa khi vợ không hào hứng, họ sẽ cho rằng mình chưa đủ khả năng để chiều chuộng vợ của mình. Trên thực tế, người phụ nữ quá "ngoan" trong phòng ngủ sẽ khiến chồng cảm thấy nhàm chán. Cuộc sống hôn nhân cũng thiếu sự mới mẻ.

4 điều 'tối kỵ' khiến các cô gái mất điểm trầm trọng khi ra mắt nhà trai, phụ nữ khôn ngoan cần tránh xa bằng mọi giá So với một người con gái quá khép kín và khó đoán, phụ huynh sẽ thích người biết chủ động nói chuyện và lấy lòng mẹ chồng. Những cô gái này luôn là mẫu con dâu lý tưởng trong mắt các bậc cha mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-hu-cua-dan-ba-trong-phong-ngu-khien-chong-thich-me-met-di-dau-cung-muon-ve-nha-403853.html