3 chiêu ‘tâm kế’ của phụ nữ thông minh khiến đàn ông đứng ngồi không yên sợ mất vợ

Sắc đẹp chỉ khiến đàn ông mê đắm nhất thời. Muốn đàn ông đứng ngồi không yên cả đời giữ vợ, phụ nữ thông minh luôn có 3 chiêu “tâm kế” này.

Người phụ nữ thông minh biết rõ sức hút lớn nhất ở phụ nữ là cá tính khác biệt, không trộn lẫn với bất kì ai. Do đó, họ luôn nắm giữ 3 loại “tâm kế” để luôn khiến đàn ông thao thức nhớ mong. Bên ngoài nữ tính, dáng vẻ mỏng manh như chú mèo nhỏ nhưng bên trong lại tràn đầy tự tin và độc lập Người phụ nữ giữ được sự mềm mỏng, nữ tính trời sinh của phái yếu luôn khơi gợi bản năng muốn bảo vệ của đàn ông. Nhưng phụ nữ quá yếu đuối lại khiến đàn ông dễ chán và mệt mỏi. Phụ nữ khôn ngoan phải biết mềm mỏng đúng lúc đúng chỗ, nhưng cũng phải mạnh mẽ, độc lập và tự tin khi cần.

Người phụ nữ giữ được sự mềm mỏng, nữ tính trời sinh của phái yếu luôn khơi gợi bản năng muốn bảo vệ của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Dáng vẻ nhẹ nhàng thùy mị của phụ nữ sẽ thu hút đàn ông từ lần đầu gặp mặt. Lối hành xử nhẹ nhàng, tinh tế dễ đi làm vào đàn ông. Cho đàn ông chở che trong tình cảm nhưng độc lập trong cuộc sống khiến đàn ông tôn trọng hơn. Phụ nữ có sự cứng cỏi trong nội hàm, kiêu hãnh trong khí chất, nhưng vẫn giữ được nét yếu đuối nữ tính thì đàn ông nào cũng đứng ngồi không yên lo giữ, không bao giờ thấy nhạt nhẽo vô vị. Tôn trọng và lắng nghe nhưng vẫn giữ lập trường riêng Dù là ai cũng cần sự tôn trọng và lắng nghe, đặc biệt đàn ông có tự trọng cao thì càng cần điều này từ người phụ nữ của mình.

Một người vợ thông minh sẽ luôn lắng nghe chồng nói, chia sẻ, hỏi ý kiến của chồng - Ảnh minh họa: Internet Một người vợ thông minh sẽ luôn lắng nghe chồng nói, chia sẻ, hỏi ý kiến của chồng. Đây là cách họ giữ sự ngưỡng mộ, tôn trọng cho chồng. Đàn ông nào cũng khao khát được vợ tin tưởng, thấu hiểu như thế. Dù vậy, đàn bà thông minh sẽ không chỉ lắng nghe và làm theo tất cả những gì chồng nói, họ vẫn có chính kiến để giữ cái chất riêng khiến đàn ông nể trọng. Phụ nữ có lập trường chủ động trong cuộc sống, tự mình quyết định mà không bị phụ thuộc hay ảnh hưởng bởi người khác. Yêu mãnh liệt nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa phải để đàn ông phải “phát cuồng” Đàn ông chính là sinh vật có phần tham lam, có phần thích mới mẻ, theo đuổi. Họ luôn nồng nàn khiến bạn phải trao cho họ mọi thứ, nhưng kỳ thực họ càng như thế thì bạn càng phải giữ chút khoảng cách. Nếu đàn ông có mọi thứ họ muốn từ bạn, họ sẽ không còn nâng niu và trân trọng nữa. Một người phụ nữ thông minh luôn có “tâm kế” trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet Một người phụ nữ thông minh luôn có “tâm kế” trong tình yêu. Họ yêu nồng nàn say đắm nhưng vẫn giữ đúng khoảng cách với đàn ông. Họ cho đàn ông thấy tình yêu sâu đậm thật lòng của mình, nhưng cũng tạo một khoảng không nhiều bí ẩn khiến đàn ông phải tìm tòi, chinh phục. Đàn ông chính là sinh vật thích đi săn, và đàn bà khôn ngoan thì không biến mình trở thành con mồi quá dễ dàng.

Đàn ông đừng mơ chạm vào 4 ‘cấm địa’ này của phụ nữ khôn ngoan Người phụ nữ khôn ngoan không cho bất kì ai xâm phạm 4 vùng “cấm địa” này, cũng bởi vì thế mà họ luôn giữ được vẻ cuốn hút, khí chất ngời ngời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-chieu-tam-ke-cua-phu-nu-thong-minh-khien-dan-ong-dung-ngoi-khong-yen-so-mat-vo-377008.html