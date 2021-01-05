3 câu nói thường được thốt ra từ miệng phụ nữ lẳng lơ, chuyên mồi chài đàn ông có vợ

Người mở miệng nói những câu này ắt là phụ nữ lẳng lơ, sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng, quyết dùng mưu hèn kế bẩn để cướp chồng thiên hạ.

Chỉ phụ nữ lẳng lơ, không đàng hoàng mới có thể thốt ra những lời này, phụ nữ thông minh hãy sáng suốt để nhận ra ngay kẻo bị cướp chồng mà không hay. Cảm giác mình đặc biệt với ai đó, được đánh giá cao ắt sẽ khiến đàn ông chết mê chết mệt - Ảnh minh họa: Internet “Em chưa từng gặp người đàn ông nào thú vị như anh” Một người phụ nữ lẳng lơ thường rất hiểu tâm lý đàn ông. Họ biết rõ đàn ông thông minh, bản lĩnh đến mấy cũng thích được khen ngợi, thích nghe những lời ngọt ngào. Nắm bắt điều đó nên đàn bà lẳng lơ luôn khéo léo dành cho người đàn ông mình để mắt đến những lời có cánh.

Dám chắc, khi được nghe câu nói “Em chưa từng gặp người đàn ông nào thú vị như anh” đàn ông cứng rắn đến mấy cũng sẽ xiêu lòng ngay. Cảm giác mình đặc biệt với ai đó, được đánh giá cao ắt sẽ khiến đàn ông chết mê chết mệt, dù đã có vợ con vẫn sẽ bỏ hết để chạy theo kẻ thứ ba đầy mưu mô này. Phụ nữ lăng loàn sẵn sàng dùng chính thân xác của mình để dụ dỗ đàn ông - Ảnh minh họa: Internet “Anh có thể đến với em một lúc được không” Phụ nữ đoan chính sẽ không bao giờ gạ gẫm đàn ông, càng không cho đàn ông cơ hội lợi dụng mình. Khi trót uống say, phụ nữ khôn ngoan sẽ gọi cho những bạn thân hoặc người nhà đến rước về. Trong khi đó, phụ nữ có tâm kế sẽ chủ động tìm đến chồng của người khác bằng cách nhờ vả anh ta đến đưa mình về.

Họ lấy cớ đã say, đã không làm chủ được cơ thể, đã đánh mất lý trí mà vờ nói ra những lời ruột gan “em trót yêu anh, dù biết anh đã có vợ con”. Hoặc cũng có phụ nữ tâm cơ hơn, nhờ đưa về nhà nhưng không cho đối phương rời khỏi phòng khi chưa lên giường cùng nhau. Phụ nữ lăng loàn sẵn sàng dùng chính thân xác của mình để dụ dỗ đàn ông, để đưa đàn ông bước vào lưới tình bằng cách đánh thức dục vọng nơi đối phương. Đàn ông tồi chứng minh bản thân không sợ vợ bằng cách giấu vợ việc đang ngồi uống rượu với đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet “Anh có sợ vợ không?” Đây không đơn thuần là một câu hỏi, mà là một câu nói mang tính “khích tướng”. Chính vì muốn biến mình trở thành kẻ thứ ba, muốn phá nát gia cang của phụ nữ khác nên ả không từ thủ đoạn khiến đàn ông nảy sinh tâm lý chán ghét, muốn làm trái lại những gì vợ nói để chứng minh bản lĩnh đàn ông. Đàn ông tồi chứng minh bản thân không sợ vợ bằng cách giấu vợ việc đang ngồi uống rượu với đàn bà khác, giấu vợ việc đã qua đêm ở nhà người thứ ba, giấu vợ ngoại tình, nuôi bồ nhí bên ngoài. Nếu phát hiện bên cạnh chồng mình xuất hiện người phụ nữ thường nói những câu trên, chị em hãy đề cao cảnh giác kẻo bị cắm sừng mà không hay.

3 biểu hiện không thể chối cãi của kẻ tiểu nhân, chỉ cần quan sát sẽ vạch mặt được ngay Nhìn thấy người có 3 biểu hiện này bạn hãy tránh càng xa càng tốt, đừng dại kết thân kẻo bị kẻ tiểu nhân hãm hại, chỉ bị lợi dụng chứ không có chút chân thành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-cau-noi-thuong-duoc-thot-ra-tu-mieng-phu-nu-lang-lo-chuyen-moi-chai-dan-ong-co-vo-392423.html