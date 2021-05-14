3 'bảo bối' để đàn bà khôn giữ chặt trái tim chồng, tiểu tam mời gọi cỡ nào cũng không ăn thua

Phụ nữ yêu 14/05/2021 06:21

Đàn ông muốn ngoại tình thì dù có tiền hay không anh ta vẫn ngoại tình được. Do đó, thay vì chăm chăm giữ tiền chỉ có thể giải quyết phần ngọn thì phụ nữ khôn chỉ cần kiểm soát tốt 3 thứ này sẽ giữ chặt được trái tim chồng.

Kỳ thực, nếu đàn ông muốn ngoại tình thì dù có tiền hay không anh ta vẫn ngoại tình được. Một người phụ nữ khôn chỉ cần kiểm soát 3 thứ này.

Cách hành xử của mình

Cách cư xử của vợ sẽ phần nào quyết định hành động của chồng trong hôn nhân. Một người phụ nữ tinh tế cư xử sẽ giành được sự chú ý, hài lòng của chồng. Ngược lại, phụ nữ hành xử tùy tiện, lỗ mãng sẽ “tạo” nên một ông chồng cũng hành động không suy nghĩ, thiếu trách nhiệm.

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Phụ nữ có được sự nể trọng của chồng thì luôn có vị trí quan trọng trong lòng chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ giận quá mất khôn, hành xử càng thiếu suy nghĩ càng hạ thấp giá trị của mình. Người vợ thông minh sẽ biết cương nhu đúng lúc, làm gì cũng có lý do chính đáng, hành xử không thể để chồng xem thường. Phụ nữ có được sự nể trọng của chồng thì luôn có vị trí quan trọng trong lòng chồng.

Ngược lại, phụ nữ dễ nóng giận, làm gì cũng không suy nghĩ thấu đáo, dễ làm mất mặt chồng, đánh mất tự chủ của bản thân thì khó giữ được hòa khí gia đình, cũng không giữ được trái tim của chồng.

Lời nói của mình

Đàn ông thường ca thán rằng vợ nói vừa nhiều vừa dai. Thật ra, ban đầu đàn ông vẫn cố lắng nghe vợ than vãn nhưng càng theo thời gian thì họ càng thấy khó chịu. Điều khiến đàn ông chán nhất khi về nhà là giọng nói ra rả không ngừng của vợ. Họ không muốn cứ nghe vợ cằn nhằn, than thở hết ngày này qua ngày khác. Đặc biệt, đàn ông càng chán chê với người vợ thường “thêm dầu vào lửa” khi cãi nhau.

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Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ biết kiểm soát lời nói của mình - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ biết kiểm soát lời nói của mình. Nói thế nào để chồng luôn muốn lắng nghe, nói làm sao để chẳng cần nhiều lời chồng vẫn làm theo ý mình muốn. Lời nói của vợ thông minh nhẹ nhàng khi cần, cứng rắn đúng lúc, và đặc biệt phải vừa tông giọng và đủ chứ không quá nhiều. Họ biết “rót mật” vào tai chồng đúng lúc, biết làm dịu bản tính sĩ diện của chồng, biết dùng lời nói dễ nghe để đòi hỏi, lời nói kiên định để răn đe chồng.

Trái tim của chồng

Đàn ông một khi đã mang nửa trái tim ra khỏi nhà thì đừng mong nửa còn lại sẽ cư xử tử tế với vợ con. Người vợ thông minh giữ trọn trái tim của chồng, không để nơi đó còn chỗ trống cho bất kì ai khác.

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Cách giữ trái tim đàn ông đơn giản nhất chính là cho họ điều họ muốn và cần - Ảnh minh họa: Internet

Cách giữ trái tim đàn ông đơn giản nhất chính là cho họ điều họ muốn và cần. Đàn ông thường muốn cảm giác thoải mái và cần được đáp ứng nhu cầu nam tính. Cảm giác thoải mái chính là bạn cho họ tự do vừa đủ, nhưng cũng đòi hỏi trách nhiệm và lòng tin từ họ. Nhu cầu nam tính của đàn ông là muốn được giữ thể diện, muốn là người đàn ông đích thực của gia đình, và muốn được thấu hiểu, sẻ chia.

Chỉ cần vợ cho chồng được những điều đó thì dù đàn ông có ra ngoài gặp ai, đi những đâu thì trái tim của họ vẫn chỉ hướng về gia đình.

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