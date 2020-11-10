‘2 không giữ, 3 không chạm, 4 không hỏi’, phụ nữ khôn ngoan thuộc lòng chồng sẽ tôn trọng

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan nên biết để giữ lửa hôn nhân , được chồng một lòng một dạ tôn thờ, không bao giờ biết ngoại tình là gì.

Người đàn bà khôn ngoan đừng cố giữ tiền của chồng. Vì có những thứ đàn ông muốn giữ riêng cho bản thân chứ không muốn vợ xen vào quá nhiều. Họ không muốn vợ quản lý chặt vì điều này có thể gây ảnh hưởng đến lòng tự trọng, sĩ diện của mình. Thế nên vợ khôn ngoan đừng cố gắng giữ tiền của chồng cho bằng được. Trừ khi anh ấy chủ động đưa bạn quản lý.

Không giữ chồng bên cạnh 24/24

Đừng giữ chồng bên cạnh suốt ngày, hãy để cả hai tự do. Vì ai cũng có cuộc sống riêng, bạn đừng bao giờ có tư tưởng quản lý và kiểm soát những hoạt động của chồng. Dù đã là vợ chồng nhưng cũng phải cho nhau không gian riêng để mối quan hệ được bền lâu hơn.

3 không chạm

Tự ái của đàn ông

Đừng đụng chạm đến lòng tự ái của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đây là “chỗ hiểm” của đàn ông, đàn bà khôn ngoan đừng đụng vào kẻo bị chồng chán ngán. Cánh mày râu ai cũng có lòng tự trọng cao. Phụ nữ đừng dại mắng chồng ở nơi đông người hoặc dạy dỗ anh ấy như con cái của mình. Hãy tôn trọng chồng rồi bạn sẽ được anh ấy tôn trọng ngược lại.

Công việc và bạn bè của chồng

Ngoài gia đình, đàn ông còn có công việc, bạn bè riêng, vợ nên tôn trọng điều này. Đừng bao giờ ép chồng phải làm điều này điều kia, cũng đừng bắt chồng phải theo ý mình. Tuyệt đối không được cấm cản chồng qua lại với bạn bè của anh ấy. Vì càng làm điều này, bạn càng khiến anh ấy vô cùng chán ghét.

Gia đình chồng

Dù không thích gia đình bên chồng, bạn cũng không được nói xấu hoặc than vãn với chồng. Bởi vì điều này sẽ khiến đàn ông cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Khi đứng giữa mối quan hệ vợ và gia đình, anh ấy sẽ khó xử và không muốn giải quyết những vấn đề kiểu này.

4 không hỏi

Người yêu cũ

Phụ nữ đừng nhắc đến người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện đã qua, phụ nữ đừng nhắc lại khiến chồng mệt mỏi, nhất là về vấn đề người yêu cũ. Vì điều này sẽ khiến bạn cảm thấy tủi thân và ghen tuông vô cớ. Chồng bạn cũng không vui hoặc sẽ tiếc nuối khi nhắc về người cũ.

Khả năng tăng lương

Phụ nữ đừng đề cập đến khả năng tăng lương của chồng. Vì điều này khiến anh ấy có thêm nhiều áp lực, không cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh vợ. Thế nên đừng bao giờ hỏi chồng về việc tăng lương hoặc thăng chức.

Chọn lựa giữa vợ và điều gì đó

Đây là sai lầm của phụ nữ khiến hôn nhân đổ vỡ nhanh nhất. Vì khi bạn đưa ra sự lựa chọn này đàn ông sẽ cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Đừng nên hỏi chồng những câu hỏi như vậy để đo lường tình cảm của anh ấy vì đôi khi bạn sẽ đánh mất tất cả.

Những điều chồng không muốn nói

Nếu chồng đã không muốn nói, bạn đừng hỏi. Nếu anh ấy muốn nói thì đã nói ra rồi. Thế nên hãy tôn trọng cuộc sống riêng tư và tâm tư tình cảm của chồng. Bạn đừng bao giờ hỏi những bí mật hoặc những điều chồng không muốn nhắc đến.