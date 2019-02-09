12 câu đàn ông nào cũng ước có thể nói với người phụ nữ của mình

Vì vậy, nếu là phụ nữ, bạn hãy cố gắng thấu hiểu những điều muốn nói này của đàn ông…

Phụ nữ và đàn ông như sao Hỏa và sao Kim. Phái mạnh phái yếu, kẻ cầm cương, người mềm mỏng, đương nhiên suy nghĩ và quan điểm cũng khác nhau. Đôi khi phụ nữ đòi hỏi, lại không hay đàn ông thật sự ấm ức vì không thể nói hết những điều mình nghĩ. Suy cho cùng, cũng là vì đàn ông sợ phụ nữ tổn thương, lại không muốn mang tiếng cánh mày râu hẹp hòi.

Đàn ông dù là người thông minh, thấu hiểu thế nào thì cũng không đủ khả năng hiểu hết những gì phụ nữ muốn. Bởi vậy, bạn hãy cho chàng biết, để chàng có cơ hội thấu hiểu bạn hơn. Đó thật sự là mong muốn lớn nhất của mọi đàn ông. Còn nếu bạn đã nói rồi mà anh ấy cũng chẳng nhớ, không muốn hiểu thì đây sẽ là lỗi của anh ấy.

Đây luôn là điều đàn ông muốn nhưng lại không thể nào thốt nên lời với người phụ nữ mình yêu. Sự thật là anh ấy không thể biết hết những gì bạn đang nghĩ, dù anh ấy có thật lòng yêu bạn nhiều thế nào. Huống hồ, phụ nữ rõ ràng là suy nghĩ phức tạp hơn đàn ông. Và sẽ thật khó khăn nếu bạn cứ giận dỗi khi anh ấy không hiểu điều bạn muốn, hay bắt anh ấy phải hiểu những gì bạn không nói.

“Nếu em muốn nói gì, hãy nói với anh thật rõ ràng”

Đàn ông luôn nghĩ rằng nếu chỉ cần phụ nữ chịu nói ra điều mình muốn thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Họ nghĩ nếu đã là những người yêu nhau thì thẳng thắn với nhau có gì khó đâu? Và nếu muốn gì, khó chịu gì, không vui gì, phụ nữ cứ nói ra, đàn ông sẵn sàng nghe.

Thế thì phụ nữ cũng đừng giữ trong lòng quá nhiều điều, đừng nghĩ mình nói ra sẽ “mất giá” hay làm mọi chuyện tệ hơn. Thật sự là đàn ông nào cũng muốn lắng nghe, nếu họ chân thành yêu thương bạn.

“Em khóc ít thôi. Nước mắt chỉ khiến anh miễn cưỡng nghe lời”

Đúng là đàn ông nào nhìn người phụ nữ của mình khóc cũng đau lòng. Nhưng những giọt nước mắt này không bao giờ đủ sức thay đổi một điểm chưa tốt nào đó ở đàn ông. Dù thế, anh ấy vẫn sẽ miễn cưỡng nghe lời, cốt yếu là để phụ nữ đừng khóc nữa. Nước mắt phụ nữ rơi, không đồng nghĩa với việc những mâu thuẫn sẽ được giải quyết triệt để. Bởi thế, thay vì chỉ khóc, phụ nữ nên có chính kiến riêng, mạnh mẽ một chút để khiến đàn ông thật lòng muốn thay đổi vì bạn.

Nước mắt phụ nữ rơi, không đồng nghĩa với việc những mâu thuẫn sẽ được giải quyết triệt để - Ảnh minh họa: Internet

“Làm ơn đừng “sao cũng được”, “tùy anh”, rồi sau đó anh cũng chả quyết định được gì”

Nhiều lúc đàn ông chỉ muốn nghe một câu “có” hoặc “không” của phụ nữ. Họ cảm thấy chán chường khi bạn cứ “sao cũng được”, “tùy anh”, vì họ thật sự không biết bạn muốn gì. Rồi sau đó, họ cũng không có quyền quyết định chuyện gì. Trong tình yêu, hãy thẳng thắn và rõ ràng với đàn ông, sẽ có lợi với bạn hơn.

“Những gì anh nói trước đây thì giờ không có giá trị đâu. Đừng nhắc tới khi chúng ta đang cãi nhau”

Đàn ông đôi khi không phải là những kẻ thất hứa chẳng có trách nhiệm. Nhưng thật sự họ chỉ mong phụ nữ khi cãi nhau đừng nhắc về những câu họ nói từ rất lâu rồi chỉ để bắt bẻ họ. Chuyện này đàn ông nào cũng thấy khó chịu mà chẳng bao giờ dám nói ra.

“Nếu em thấy mình mập thì chính là em mập. Đừng hỏi anh thêm nữa”

Với câu hỏi “em có mập không”, nếu đàn ông trả lời “có” thì thế nào phụ nữ cũng buồn, mà nếu họ phủ nhận thì bị cho là kẻ nói dối. Thế thì chẳng phải đưa đàn ông vào thế bí không biết phải làm sao? Phụ nữ tốt nhất đừng khiến người đàn ông của mình trở nên bối rối, đôi khi là khó chịu vì câu nói này. Vì anh ấy thật sự không muốn trả lời, và cũng chẳng để ý bạn có mập lên hay không đâu!

Vì anh ấy thật sự không muốn trả lời, và cũng để ý bạn có mập lên hay không đâu! - Ảnh minh họa: Internet

“Có những chuyện nếu cứ suy diễn thì người buồn sẽ là em. Vậy thì đừng làm khổ mình”

Bởi đó là những chuyện dù đàn ông có nói hay giải thích gì, phụ nữ cũng sẽ không tin. Phụ nữ khi chỉ tin vào sự đa cảm thái quá, tự mình suy nghĩ thì chỉ tự chuốc lấy buồn phiền. Mà đã thế thì đàn ông chẳng còn biết phải làm sao cho đúng.

“Nhờ anh làm gì đó và cứ liên tục nói anh phải làm thế nào. Làm ơn, hãy chỉ chọn một!”

Nếu bạn nhờ vả đàn ông, hãy cho họ lòng tin và đừng cố gắng xen vào khi họ đang muốn giúp đỡ bạn. Nếu không đàn ông thật sự sẽ thấy bị tổn thương và không muốn giúp bạn về sau. Hãy để đàn ông có cơ hội hết mình giúp đỡ và trở thành chỗ dựa cho bạn, vì họ thương bạn mà!

“ Đừng nói “không sao” khi anh hỏi “có ổn không”, vì rõ ràng em đang nói dối!”

Đây vẫn là cách giải quyết mọi chuyện thẳng thắn và rõ ràng nhất của đàn ông. Họ muốn lắng nghe tâm tư tình cảm người phụ nữ của mình, bởi thế đừng chỉ nói cho có để bỏ qua, vì họ biết hết đấy!

Nếu bạn nhờ vả đàn ông, hãy cho họ lòng tin và đừng cố gắng xen vào khi họ đang muốn giúp đỡ bạn - Ảnh minh họa: Internet

“ Bề ngoài của em, những bộ váy áo em mặc đều ổn, tin anh đi!”

Với đàn ông thì nếu họ không lên tiếng góp ý cách ăn mặc của bạn thì chính là ổn, là đẹp. Vì thế đừng cố gắng hỏi họ quá nhiều lần, bạn phải tự tin vào mình!

“Quần áo của em… thật sự đã đủ rồi!”

Đàn ông đôi khi sẽ không hiểu sao phụ nữ có nhiều đồ thế mà vẫn muốn mua thêm. Thật ra họ sẽ không hiểu phụ nữ cần sự mới mẻ, kết hợp quần áo, cũng chỉ để đàn ông nhìn. Nếu có thể, hãy cứ nói với anh ấy rằng bạn chỉ muốn đẹp trong mắt anh ấy. Và hãy chi tiêu vừa phải, đừng trở thành một người phụ nữ “đốt tiền” vô tội vạ vào quần áo trong mắt đàn ông.

“Đừng lén xem điện thoại, facebook của anh. Nếu cần xem, cứ nói với anh”

Thật đúng là có những điều phụ nữ đừng cố tìm kiếm trong điện thoại của đàn ông, vì đau lòng có thể là phụ nữ chịu. Thế thì cứ để mọi chuyện riêng tư nếu đàn ông muốn và cứ yêu cầu được xem nếu bạn muốn.