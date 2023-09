Xem trước phim Cô dâu 8 tuổi - Tập 67 Phần 6

Nguyễn Linh Trang - xem cô dâu 8 tuổi

Tại dinh thự ở Jaitsar



Jadish nói Ganga rằng họ phải đi đến đồn cảnh sát để đưa ra một số thông tin để cảnh sát có thể tìm kiếm con trai cô một cách hiệu quả hơn. Cô ngay lập tức đồng ý đi cùng với anh và cả hai đều rời khỏi phòng của Ganga.

Trên đường và tại đồn cảnh sát



Ngồi sau xe Jadish, Ganga bám lên vai anh khi xe phóng nhanh rồi ngại ngùng buông tay xuống. Dân làng thấy Jadish chở Ganga thì bắt đầu xì xào với nhau.



Cuối cùng cô cũng đến được đồn cảnh sát, cô nói với tất cả mọi thứ về Ratan, và hỏi viên cảnh sát về con trai mình. Thanh tra nói rằng ông hiểu cô đang rất đau đớn, và Shiv cũng đã lệnh cho họ rằng phải tăng cường điều tra để tìm ra con trai cô càng sớm càng tốt.





Sau khi đến bên ngoài đồn cảnh sát, Jadish nói rằng trước đây anh từng không ưa gì Shiv, nhưng kể từ lúc bắt đầu một cuộc sống mới, với sự hối hận và tội lỗi của mình, anh nhận ra rằng Shiv là một người đàn ông chất phác và hay giúp đỡ mọi người. Anh thừa nhận rằng trong vài năm qua anh đã không đối xử tốt với Anandi, còn Shiv chỉ trong vài tháng đã mang lại tất cả những điều hạnh phúc cho cô, điều đó hiện diện rõ trên khuôn mặt hạnh phúc của Anandi. Ganga lắng nghe tất cả những điều Jadish nói. Jadish bảo Ganga rằng hai người phải đi thôi vì họ đang trễ giờ rồi.



Sau đó, Ganga leo lên xe và bị ngã, Jadish đưa tay đỡ cô còn cô bám lên vai anh. Sau khi đã đứng vững, Ganga e ngại buông tay xuống và định ngồi lên xe. Dân làng đã nhìn thấy và đứng xì xào. Họ quở trách cô, rằng cô thật trơ trẽn, giờ cô ngồi trên xe mô tô của Jadish đi vòng quanh làng khi mà vừa bỏ chồng bỏ con xong. Ganga cảm thấy bị tổn thương khi nghe dân làng nói như vậy còn Jadish rất đỗi ngạc nhiên khi thấy cách cư xử của mọi người. Họ thắc mắc tại sao bà nội Jadish có thể giữ Ganga ở lại trong dinh thự khi mà cô có thể chăm sóc bản thân mình. Jadish định ra nói họ thì Ganga ngăn anh lại. Những người dân làng nói rằng Jadish nên tìm cách hòa giải mối quan hệ giữa Ganga và chồng cô ấy. Jadish nói rằng Ganga mà quay trở lại với chồng thì có khác nào bị ném vào địa ngục, và thay vì bàn tán về cô ấy thì mọi người nên tự lo thân mình đi.

Khi dân làng cố gắng tiếp tục chế nhạo, Ganga không kiềm chế được nữa và yêu cầu thôi bàn tán về cô, Jadish vô cùng ngạc nhiên. Cô hỏi họ có thể sống mà thiếu con trai được hay không. Cũng giống như trường hợp và tình cảnh khó khăn mà cô đang trải qua, cô không còn lựa chọn nào khác, Ratan đã giật lấy con trai từ cô. Ganga nói rằng sự xấu hổ mà mọi người đang nói khiến cô như bị tra tấn về tinh thần lẫn thể xác, nhưng cô vẫn cố chịu đựng vì con trai mình. Những gì cô đang phải chịu đựng chỉ có ai trải qua mới có thể hiểu được. Jadish bảo Ganga rời khỏi đây, anh lái xe đi.

Tại dinh thự



Cả gia đình nhà Singh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Anandi nhưng họ sững người lại khi thấy khuôn mặt buồn của cô. Cô nói rằng mọi thứ vẫn tốt đẹp, cô kể về sự ra đi của Shiv, và rằng cô đã cảm thấy buồn chán, do đó cô đến đây. Anandi nói rằng cô có một tin tức tốt để chia sẻ với Ganga, việc tìm kiếm con trai cô đã có hi vọng, chắc Shiv đi đón con trai cô. Bây giờ thì chưa nhưng Ganga sẽ sớm gặp lại con trai thôi. Anandi nói rằng cô đã nói chuyện với vị luật sư cũng đang giải quyết vụ việc của cô và nói Ganga không nên đánh mất hi vọng, nhờ có luật pháp mà gia đình Ratan sẽ không thể giữ con trai cô.

Bà nội cũng nói rằng luật pháp ủng hộ Ganga vì cô đã chịu đựng quá nhiều. Jadish cũng đồng ý là một nhân chứng và đứng nói trước tòa. Anandi cũng nghĩ rằng lời nói của Jadish sẽ góp phần tích cực cho vụ việc của Ganga. Shiv đang xử lí vụ việc, chắc chắn họ sẽ giành được công lý, cô cảm ơn bằng lòng biết ơn rằng cô chỉ muốn họ trao trả lại con trai cho Ganga. Anandi nói rằng để chứng minh sự độc lập và đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm với con trai trước tòa án thì việc đầu tiên Ganga cần làm là đến trường. Anandi nói rằng sau đó tất cả sẽ dễ dàng hơn. Bà nội bảo bà sẽ có mặt cùng cô vào ngày mai, và không nên quá lo lắng vì có Anandi là cô giáo đây rồi. Tất cả mọi người đều hạnh phúc.



Anandi bảo với Ganga rằng ngày mai là ngày Basant Panchami, các em học sinh sẽ được dạy bảng chữ cái đầu tiên để viết chữ vào ngày may mắn này. Cô nói rằng Ganga cũng sẽ gặp mắn vì cô cũng bắt đầu học từ ngày mai. Màn hình khép lại trên khuôn mặt biết ơn của Ganga.

Tập 67b

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KMT06tYVRfY

Tại Jaipur và dinh thự Udaipur



Shiv nhận điện thoại của Mahi, Mahi nói rằng Shiv không nên về ngay sau khi gọi điện cho Anandi, mà thay vào đó hãy khiến cô ấy bất ngờ bằng cách nói rằng anh chỉ có thể về vào đêm mai, rồi nhân lúc Anandi không để ý, anh hãy về vào sáng mai. Mahi giải thích rằng đây là lãng mạn chứ không phải nói dối đâu nhé, nhưng Shiv vẫn không thoải mái khi phải nói dối Anandi như vậy. Mahi bảo rằng nếu không muốn làm điều này vì bản thân mình thì anh hãy làm vì lợi ích của Anandi, cô ấy sẽ rất hạnh phúc. Sau khi tắt máy, Shiv nhớ lại những lời khuyên của Mahi và tự hỏi rằng không biết anh có thể nói dối Anandi như vậy không.

Nhà Shiv ở Jaitsar và dinh thự ở Udaipur



Sanchi và Meenu thấy Anandi không ăn mà cứ bồn chồn không yên. Meenu bảo rằng con cứ ăn đi và đừng nhớ Shiv nữa, Anandi bối rối nói không phải vậy. Sanchi móc mỉa rằng cô không biết những cô gái ở nông thôn lại cũng có thể lãng mạn bay bổng như thế. Meenu bảo rằng những cô gái ở nông thôn lại có được tình yêu sâu đậm hơn các cô trên thành phố, bởi họ có nền tảng tình yêu rất vững chắc. Anandi ngượng ngùng rời khỏi.

Ira đang nói chuyện điện thoại với Sanchi, sau khi nghe con gái kể chuyện của Anandi lúc nãy, bà rất vui mừng. Ira nói rằng Meenu đã kể hết cho bà nghe mọi thứ, và Anandi đã chăm sóc mọi người rất chu đáo. Sanchi giả vờ ngạc nhiên và kể rằng Anandi thậm chí còn không biết về vết sẹo trên chân của Shiv kia mà, cô ấy chỉ luôn bận rộn với các vấn đề bên nhà chồng cũ mà thôi. Sanchi lại cố gắng nói xấu chị dâu khiến Ira vô cùng sửng sốt. Sanchi đảm bảo những gì cô nói là thật, và Meenu có thể làm chứng. Sanchi bảo rằng cô đã chán ngấy khi ở cái làng buồn tẻ này rồi và sẽ sớm về lại kí túc xá. Ira nghi ngờ và thực sự lo lắng cho hôn nhân của con trai.



Anandi đang nói chuyện với tấm hình của Shiv, rằng họ đã không nói chuyện được nhiều vào buổi sáng, và giờ cô rất nhớ anh. Cô vui mừng khi nhận được điện thoại của Shiv, sau khi làm rõ mọi chuyện, cô rất nhẹ nhõm khi biết anh không giận cô mà chỉ là vì công việc quá bận rộn. Khi Shiv hỏi rằng sao cô không nhận điện thoại của anh, Anandi bảo rằng cô sẽ kể cho anh khi nào anh về tới. Cô hỏi khi nào anh về, Shiv liền nhớ tới lời khuyên của Mahi và bảo anh chỉ có thể về vào đêm mai. Anandi đồng ý với một tâm trạng nặng nề, và cúp máy.

Cô nhìn vào tấm ảnh của Shiv và trách anh rằng khi trước anh muốn lắng nghe những gì cô nói, giờ cô muốn nói thì anh lại không ở đây. Cô vờ giận dỗi và bảo đã thế cô sẽ không nói chuyện với anh nữa. Nhưng rồi cô mỉm cười và nói rằng sao cô có thể làm điều đó.

Dinh thự ở Udaipur



Ira thảo luận về chuyện của Anandi với ông nội và Alok. Trong khi ông nội vẫn suy nghĩ tích cực thi Ira bảo rằng những gì Anandi làm với Shiv là không đúng. Alok trấn an vợ, rằng đừng nên mù quáng tin vào những lời của Sanchi, vì trước giờ đã có khi nào cô ấy thích Anandi? Ông nội bảo rằng thay vào đó hãy nói chuyện với Meenu, nhưng Ira nói rằng Sanchi sẽ không nói dối họ đâu, giờ thì bà không thể bình tĩnh được nữa rồi, bà muốn tới Jaitsar tìm hiểu sự việc và sẽ nói chuyện với Anandi.

Tại dinh thự Jaitsar





Bà nội gọi Ganga xuống nhà vì đã tới giờ cô phải đến trường. Nhìn thấy sự lo lắng của cô, bà bảo rằng hôm nay những người mà bắt đầu đi học thì sẽ luôn gặp may mắn, thần Saraswati sẽ ban phước lành xuống và ngăn chặn mọi rắc rối. Jagdish cũng động viên Ganga không cần lo lắng, cô sẽ không gặp phải rắc rối nào. Basant nói rằng họ nên đi thôi, Nandu đưa cho Ganga chiếc túi đi học và bảo rằng hôm nay cậu đã giúp cô những việc mà ngày thường cô đã giúp cậu. Jagdish nhận được cuộc gọi từ Lal Singh, anh nói rằng giờ anh phải tới bệnh viện vì có trường hợp cấp cứu và xin lỗi Ganga vì anh không thể đi cùng cô, anh cần hoàn thành trách nhiệm của mình. Bà nội vui mừng nói sau khi trở về, anh đã trưởng thành rất nhiều.

Nhà Shiv ở Jaitsar



Anandi đang nghĩ rằng hôm nay là lễ Basant Panchami, cô tha thiết muốn dành thời gian cho Shiv và ở cạnh anh lúc này. Trong khi cô đang mải suy nghĩ thì Shiv đã về đến. Nghe tiếng gõ cửa, Anandi ra mở nhưng ngạc nhiên vì không thấy ai mà chỉ thấy một bó hoa trên sàn nhà. Người chuyển phát nhanh đi đến và sau khi kí xác nhận, cô mở tấm thiệp cài trong bó hoa ra. Là của Shiv, anh viết rằng hôm nay là ngày lễ, và anh rất muốn ở cạnh cô lúc này. Xem tập tiếp theo tại đây