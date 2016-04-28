Tập phim bắt đầu với cảnh Anandi nhìn thấy cái ví ở nhà Brijesh và nghĩ rằng cô đã nhìn thấy nó ở đâu đó. Brijesh mang nước ra. Anandi hỏi, chiếc ví đó là của vợ anh sao. Briesh nói với cô rằng hai người đã ly hôn. Anandi nói xin lỗi. Brijesh trở nên tức giận. Anandi nói rằng, nó chắc là chiếc ví của bạn anh rồi. Brijesh nói rằng, nó là chiếc ví của em họ tôi. Anandi nói rằng, tôi không hiểu tại sao anh lại ly hôn. Brijesh nói rằng, cô thật sự là người không biết xấu hổ. Anandi nói rằng, cô vẫn chưa bằng được Rasika. Anandi nói rằng, anh đã không nói cho tôi biết về Rasika. Brijesh nói, tôi sẽ không thay đổi những lời nói của mình và khen ngợi Rasika đã có được tình yêu từ của chồng và là người phụ nữ tốt. Anh ta đuổi Anandi ra khỏi nhà và đóng cửa lại.

Rasika đi ra ngoài và nói với Brijesh rằng Anandi đến để điều tra mình. Cô ta hỏi Brijesh rằng liệu Anandi có biết mối quan hệ giữa hai người. Brijesh nói rằng, cô ta không thể làm bất kỳ điều gì.

Ganga mang pakodas cho mọi thứ. Bà nội nói rằng, cháu vừa mới trở về từ bệnh viện mà. Basant nói rằng, cứ để con bé làm việc đi. Makhan Singh đến và nói rằng người làm đi lên từ phía nhà kho để hỏi một vài công việc quan trọng. Người làm đó nói rằng, tiền lương của tôi thiếu mất 2000. Basant kiểm tra đơn đăng ký và nói rằng ông đã cắt bớt tiền bởi vì anh ta đã nợ tiền. Người làm đó nói rằng tôi sẽ trả nợ tháng trước rồi mà. Basant tức giận và đuổi anh ta ra ngoài. Bà nội bảo Basant hãy bình tĩnh và nói với Murli hãy kiểm tra lại. Bà đảm bảo với anh ta rằng sẽ thanh toán đầy đủ tiền cho anh ta. Murli rời đi.

Anandi và Vivek đến nhà hàng xóm của vợ Brijesh và hỏi họ về vợ của anh ta Sunita. Hai người hỏi số điện thoại liên hệ của Sumita. Nhưng những người hàng xóm nói rằng họ không muốn nói bất kỳ điều gì có liên quan đến Brijesh. Họ nói rằng Brijesh rất nguy hiểm. Vivek và Anandi nhìn theo.

Tại phiên tòa, thẩm phán nói rằng thật đáng xấu hổ bởi đoạn phim CCTV đã bị xóa bởi cảnh sát và yêu cầu họ không được nhắc tới lỗi lầm này nữa. Ông ta yêu cầu luật sư bào chữa Vivek tiến lên thẩm vấn. Vivek mời một nhân chứng tiến lên. Anh nói rằng ai đó đã bảo một cậu bé bán trà mang dầu hòa đến và trả 1000 rúp. Vivek nói rằng, khi cảnh sát đưa bức ảnh của Narendra cho anh, anh đã nói rằng có một ai đó đã mang dầu hỏa đến. Người thức 3 cũng là kẻ đồng phạm trong vụ này. Luật sư bên nguyên nói, Narendra ji có thể mua nó từ một nơi khác. Vivek nói rằng, anh ta đã trả 1000 ruos cho 5 lít dầu hỏa và hai người tranh cãi về vấn đề nay. Thẩm phán yêu cầu hai người đưa ra bằng chứng chứng minh và sẽ xem xét trường hợp này. Vivek mời ông chủ cũ của Rasika Brijesh Sanghvi.

Brijesh đi lên bục nhân chứng. Vivek hỏi anh ta về vụ ly hôn của mình. Luật sư bên nguyên phản đối nói rằng, câu hỏi không có liên quan đến vụ việc này. Vivek nói rằng, anh đã ly hôn khi mà Rasika là PA của anh. Luật sư vên nguyên yêu cầu tòa ngừng không cho Vivek thẩm vấn nữa. Vivek hỏi về lý do ly hôn. Brijesh nói rằng, đó là vấn đề cá nhân. Vivek nói rằng, khi Sunita đến và biết rằng anh ngoại tình với Rasika, thì anh đã chuyển sang Rasika. Thẩm phán tòa án yêu cầu anh đưa ra bằng chứng chứng minh. Vivek nói rằng anh không có bằng chứng.

Tòa án yêu cầu luật sư bên nguyên đặt câu hỏi cho Brijesh. Luật sự bên nguyên buộc tội Shiv. Anh ta nói rằng Shiv đã khiến Narendra phải tự tử và yêu cầu tòa án khép lại phiên tòa. Vivek nói rằng, họ cũng chưa có bằng chứng. Thẩm phán nói rằng, hai bên có thêm bất cứ bằng chứng nào khác không. Cả hai luật sư đều nói không. Thẩm phán yêu cầu cảnh sát điều tra về loại dầu được mang đến bởi kẻ giết người và hoãn lại phiên tòa cho đến buổi sau.

Gehna đang cho Bharavi ăn. Cô nhìn thấy đơn đăng ký của những người làm và kiểm tra tài khoản của Murli. Basant đến và giật lấy tờ đăng ký. Basant nói rằng không không hiểu việc tính toán. Gehna nói rằng, em biết đấy. Basant nói rằng, anh biết rằng em rất giỏi toán. Anh sẽ cắt giảm bới công việc của Munim ji. Ganga đi đến và nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Cô nói, cháu đến để đưa quyển sách của Nandu.

Ông nọi nói rằng ông và Anoop sẽ đi gặp một vài người bạn. Anoop nói rằng, họ muốn thảo luật về trường hợp của Shiv. Shiv nói rằng, cháu tin vào hệ thống pháp lý và cháu sẽ đòi lại được công bằng cho mình. Anoop nói rằng, nó cũng không quá tệ để cố gắng. Hai người rời đi. Anandi nói rằng, mọi người đều cảm thấy đau lòng khi anh gặp rắc rối. Họ có thể sẽ cảm thấy mình không giúp ích được gì cho anh và đó là lý do vì sao mọi người lại cố gắng giúp anh. Hãy cứ để họ thử. Một bản nhạc buồn vang lên.

Tập 64a

Mở đầu tập phim, Jagya đang nếm thức ăn trong bếp. Ganga hỏi anh về Gehna. Ganga: “Tại sao bác ấy không làm công việc mà bác đã được học ”. Jagya: “Em nói đúng. Nhưng bác ấy không quan tâm. Bác có nói với anh mọi chuyện. Bác bảo bác Basant không thích công việc của bác”. Jagya nói tiếp: “Anh sẽ nói với bác Basant".

Daddu nói với Anandi: “Tin đó đúng là không tốt”. Anoop nói: “Rasika có tiếng là người xấu. Cô ta là người phụ nữ xảo quyệt và có tính cách tồi”. Meenu nói: “Điều đó có lợi cho chúng ta”. Daddu nói: “Cô ta có thể làm bất cứ cái gì ngay cả việc đóng kịch”. Anandi nói: “Chỉ thần linh mới có thể cho chúng ta thấy lối ra và bảo Shiv đưa cô ta tới ngôi đền.”

Jagya hỏi Basant về sổ sách của Murli. Basant chỉ cho anh. Jagya tính toán và nói: “Nó có vẻ tốt”. Anh nói rằng Gehna có thể làm tốt việc này. Basant gọi Gehna. Cô đến và kiểm tra sổ sách. Cô sửa lỗi của Basant và nói “ Murli nói đúng. Khoản nợ của anh ta đã được trả”. Basant nói ông sẽ nói chuyện với Murli. Dadisaa nói: “Con đừng nói với Murli”. Basant nói với Gehna rằng “Em đã đúng. Em đã giúp đỡ người nghèo”. Dadisaa yêu cầu Basant để Gehna giúp đỡ việc sổ sách. Basant đồng ý. Mọi người cùng cười.

Rasika đang làm lễ puja trong đền cùng với gia đình chồng cô ta. Shiv và Anandi đi tới. Rasika hành động như thể cô ta là người vợ tốt đang cầu nguyện cho chồng. Cô nhìn họ. Cha của Narendra hỏi Shiv:”Tạo sao anh lại đến đây”. Shiv nói: “Chúng tôi đến để cầu nguyện cho Narendra”. Mẹ của Narendra nói: “Vì anh mà con tôi chết, đáng lẽ ra anh nên nghe con tôi. Nó rất sợ lửa”. Bà khóc. Anandi và Shiv ngạc nhiên. Cha của Narendra yêu cầu bà bình tĩnh. Ông nói rằng: “Điều này không dễ dàng với tôi”. Ông khóc và chắp tay khẩn cầu Shiv và Anandi rời đi. Anandi nắm lấy tay Shiv. Rasika trở lên căng thẳng.

Ganga đưa trà cho mọi người. Dadisaa nói rằng Jagya có vẻ tăng cân. Jagya nói: “Cô ấy bắt con ăn rất nhiều”. Dadisaa nói Ganga làm rất tốt. Liền lúc đó cha mẹ của Ratan đến. Dadisaa nghĩ: “Giờ họ lại muốn cái gì đây?”. Bà nói: “Con trai ông bà đã đưa Mannu cho chúng tôi và vì thế hai người quên Mannu đi. Jagya nói: “Họ không đến để đưa Mannu đi”. Anh nói rằng mình đã cư xử tốt với cha của Ratan. Jagya kể mọi chuyện.

Cha mẹ của Ratan chắp tay xin lỗi Dadisaa. Cha của Ratan ca ngợi Jagya và Ganga và nói rằng họ đã quên mọi thứ và cứu sống tôi. Ganga đã cho tôi máu. Vimla nói: “Ganga thật cao cả”. Cha của Ratan khẩn cầu Dadisaa tha lỗi cho họ. Vimla nói: “Chúng tôi đã từng nghĩ ông bà là kẻ thù của chúng tôi”. Dadisaa tha thứ cho họ. Cha của Ratan nói hôm nay ông ta thấy hạnh phúc vì Ratan đã trao Mannu cho gia đình này. Ông ta nói: “Tôi tin ở đây Mannu sẽ được giáo dục tốt”. Dadisaa ban phước cho Mannu.

Precap:

Vivek nói rằng Narendra mắc bệnh sợ lửa. Shiv nói rằng: “Anh ta không tự tử. Đó là một vụ giết người”. Anoop nói: “Người thứ ba liên quan đến vụ này là ai?” Xem tập tiếp theo tại đây