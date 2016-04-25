Shiv đang nói chuyện với mọi người trong nhà rằng anh không thể nào dối diện được với ba mẹ của Narendra, Anandi cho rằng chính Rasika đã đổ lỗi cho Shiv về cái chết của Narendra, ông nội hỏi về những gì mà Rasika đã nói, ông khuyên Shiv đừng nên cảm thấy tội lỗi vì vốn dĩ anh không có tội trong chuyện này. Alok khuyên Shiv đừng nên bi quan mọi người sẽ hiểu cho anh, Anoop nói rằng Shiv đã làm quá nhiều việc tốt mọi người sẽ không khiến anh bị oan ức. Bà Subhadra nói rằng bà đã không co thiện cảm với Rasika khi cô ta bước vào nhà, bà luôn tin rằng sẽ có chuyện rắc rối xảy ra với gia đình và cô ta chính là nguyên nhân. Ông nội đề nghị bà nên cẩn trọng lời nói đồng thời cảnh báo bà không được nói thêm bất cứ điều gì.

Shiv đang nhớ lại về cái chết của Narendra và những lời chỉ trích của Rasika và gia đình của Narendra, anh cảm thấy tội lỗi. Anandi nhận thấy Shiv đang căng thẳng, cô an ủi Shiv giúp anh giải tỏa áp lực, anh không có lỗi trong việc này vì thế không nên để ý những lời mà bà Subhadra nói khi nãy. Shiv đau đơn nói rằng anh không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, anh cảm thấy mệt mỏi khi phải chịu nhiều sự áp lực. Anh ôm Anandi, cô an ủi chòng mình rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với Shiv nữa, anh sẽ tìm được công lý cho mình.

Ganga đến chỗ mà hộ lý vừa nói, cô bất ngờ khi đó là Aarti và mẹ của cô bé, mẹ Aarti cầu xin Ganga hãy cứu con của bà, Ganga trấn an bà rằng cô sẽ tìm mọi cách cứu được Aarti, Ganga gọi y tá gọi cho bác sĩ Lal Singh đến xem xét tình trạng của Aarti.

Lal Singh kiểm tra cho Aarti, anh nói rừng cô bé chỉ số BP của cô bé quá thấp, anh hỏi về những việc đã xảy ra với Aarti trước đó, mẹ cô bé nói rằng trước đó vẫn ổn, bà đưa cho Lal Singh thuốc của Jaisar Ayurved, Ganga nói đây là nhà máy của Shamal Bhai, cô ngửi thuốc và đưa chúng cho Lal Singh xem, anh đề nghị đem thuốc này kiểm tra về thành phần rồi mới đưa ra kết kuaajn được.

Bà nội nhận được cuộc gọi từ Anandi, bà vui vẻ chào hỏi cháu gái mình, Anandi nói rằng cô đã hứa là không che giấu bất cứ điều gì với bà, cô và Shiv đang gặp rắc rối lớn và kể lại sự việc cho bà nội, bà bị sốc khi nghe điều đó. Bà nội hiểu được tâm trạng của Anandi bà nói rằng thần Devi sẽ bảo vệ cô và gia đình cô thoát khỏi nạn kiếp này, thần linh tin rằng Shiv là người đàn ông tốt, sẽ không ai tin cô Rasika kia cả, bà nội nói Anandi hãy mang sức mạnh của cô đến với Shiv và gia đình để vượt qua khso kahwn này.

Gia đình Narendra đang đau đớn trong lễ tang của anh, bố mẹ anh thương tiếc con trai họ trong khi Rasika cố tạo ra những cảm xúc giả tạo. Rasika không cho phép Shiv bước vào lễ tang của chồng cô, với những tội lỗi mà anh gây ra thì anh ta không xứng đáng được Narendra cũng như ba mẹ anh ta tha thứ. Bố của Narendra nói rằng Shiv phải đích thân xin lỗi gia đình họ, họ chỉ có Narendra là con trai duy nhất, anh ta đến Udaipur để làm việc và Narendra đã chết vì Shiv, ông khóc đau đớn, các giới truyền thông ghi nhận và công bố lên TV.

Hộ lý mang bản báo cáo kết quả đến cho Lal Singh, anh sốc khi thấy trong thuốc mà mẹ Aarti đưa cho anh có chứa thuốc phiện, Ganga sốc khi nghe thấy. Mẹ Aarti cầu xin mọi người hãy cứu lấy Aarti, Lal Singh nói rằng đây là hành vi bất hợp pháp, Lal Singh trấn an bà rằng Aarti sẽ ổn. Anh thắc mắc tại sao trong thuốc lại chứa thốc phiện như vậy, Ganga suy nghĩ về mục đích của Shamal Bhai.

Mọi người trong nhà Shekhar đều thấy tin tức về sự việc của Shiv trên TV, Shiv và Anandi đang di xuống, anh cảm thấy vô cùng có lỗi, Anandi đề nghị Shiv nên ở nhà không nên đến văn phòng lúc này, Alok cũng đồng ý không cho Shiv đi, anh nói rằng mọi người đừng cố gắng ngăn cản anh, anh là người có tội cho đến khi sự việc được giải quyết, anh sẽ phải chịu mọi tội lỗi mình gây ra, anh phải chấp nhận sự thật và đối diện với tất cả mọi người. Anandi lo lắng nói rằng Shiv có thể làm việc tại nhà mà không nhất thiết đến văn phòng, ông nội nói rằng đừng quá lo lắng cho Shiv mọi chuyện sẽ ổn cả, đây sẽ là thời gian thử thách với Shiv, ông cho phép Shiv đi. Meenu lo lắng, bà nói rằng nếu Ira ở đây bà ấy sẽ có cách làm cho Shiv không căng thẳng và có cách làm Shiv không cảm thấy tệ như bây giờ. Anoop đồng ý với Meenu, Alok nói rằng họ nên nói chuyện Shiv cho Ira biết. Ông nội ngăn cản vì nếu Ira biết bà ấy sẽ rất lo lắng cho Shiv, thời gian này họ nên để Ira thoải mái thư giãn. Anandi rối bời .

Tập 59a

Tập phim bắt đầu với Sanchi an ủi Anandi rằng Shiv sẽ nhanh chóng thoát khỏi những cáo buộc trên, ông nội đã nhờ đến những người bạn trong quân đội của ông ngày xưa và họ đã hứa rằng sẽ giúp ông. Vivek nói rằng Shiv vô tội anh sẽ bảo vệ Shiv trên tòa án tới cùng để tìm ra sự thật, Alok đồng ý với Vivek, chỉ có anh mới giúp được Shiv lúc này. Bà Subhadra mỉa mai rằng luật sư thì có rất nhiều kinh nghiệm nhưng mà….bà dừng lại khi thấy ông nội đang nhìn bà với ánh mắt giận dữ. Ông nội khuyên Anandi hãy lấy lại bình tĩnh vì cô chính là sức mạnh của cả gia đình này, đừng lo lắng nữa. Tại Jaisar, Shamal đang gửi những mẫu thuốc cho bà nội, bà nhìn chúng ngạc nhiên Gehna nói rằng họ đã có bác sĩ ở nhà vì thế không cần phải dùng thuốc, Shamal nói rằng đây là những mẫu thuốc từ nhà máy của ông, ông mang chúng đến cho mọi người nhận biết chúng.

Rasika tiếp tục khóc lóc sau khi nói chuyện điện thoại, cô ta nói rằng Shiv vẫn ngoan cố không thừa nhận lỗi của anh ta, anh ta không chịu chấp nhận những tội ác đã gây ra cho chồng cô. Rasika vẫn tiếp tục khóc đau đớn, cô nói rằng Shiv luôn cho rằng cô là người nói dối, làm sao có thể hiểu cảm giác của cô bây giờ, cô đang chịu tổn thương quá nhiều. Brijesh nói thêm vào, Shiv đã làm tổn thương cho rất nhiều người nhưng lại chối bỏ trách nhiệm của mình điều này không thể chấp nhận được. Ba của Narendra nổi giận, ông cho rằng con trai ông đã chịu đựng quá đủ, ông sẽ đến nhà Shiv đòi lại công bằng cho con ông. Rasika cười khi thực hiện được âm mưu của mình.

Lal Singh thông báo cho mẹ của Aarti rằng con gái của bà đã ổn, con bé sẽ không sao và sớm hồi phục lại, Ganga nói rằng hệ hô hấp của con bé đã ổn định nhưng cần một thời gian nữa sẽ bình phục lại. Mẹ Aarti khóc và cảm ơn mọi người. Lúc này Amol đang chơi ngoài vườn, bất chợt cậu nghe tiếng của những người chống lại Shiv đang tiến vào nhà, Amol nhanh chóng đi vào và thông báo cho Anandi biết. Ganga đang tìm kiếm những thông tin về thuốc phiện trên mạng, cô sốc khi thấy những loại thuốc phiện có thể biến dạng thành nhiều thứ khác nhau, cô kết luận rằng Shamal đang buôn thuốc phiện, cô gọi cho Jagdish định nói với anh nhưng cô đề nghị anh đến để chứng kiến mọi việc. Jagdish đồng ý.

Anandi nói với Meenu cô sẽ ra chơi cùng với Amol một lát, Amol vào nhà và nói với Anandi rằng có rất nhiều người bên ngoài, ai đó đã ném đá vào nhà. Mọi người cùng nhau ra ngoài, họ thấy người nhà của Narendra đến họ yêu cầu Shiv phải đích thân xin lỗi họ về những việc anh đã làm cho con trai họ là Narendra. Giới truyền thông cũng có mặt, họ cho rằng Shiv đã khiến cho một nguwofi phụ nữ trở thành góa phụ và yêu cầu anh từ chức. Alok gọi cho Shiv và thông báo về những việc đang xảy ra, anh đang trên đường về, Shiv gọi cảnh sát cùng anh về nhà. Ông nội làm dịu bầu không khí lại, ông nói rằng những cáo buộc này là sai báo chí phải tìm hiểu rõ ràng mọi việc mới đưa ra kết luận được không nên chỉ nhìn theo hướng một chiều như vậy. Anandi tiến gần Rasika nhìn thấy xác của Narendra cô yêu cầu Rasika nói sự thật cho gia đình Narendra biết vì họ phải biết sự thật, Rasika vẫn ngoan cố, cô nói rằng họ đến đây tìm Shiv để anh ta nhận tội ác của mình, người thân của Narendra tiếp tục la hét yêu cầu Shiv xuất hiện.

Nandu bắt đầu ho, Gehna đưa thuốc cho cậu uống, Ganga đến ngăn lại cô nói rằng trong đó có chứa thuốc phiện, Jagdish đến nói rằng Shamal cũng đưa anh và anh đã thử rất nhiều đứa trẻ chúng đều không sao cả, anh đưa chúng cho Nandu uống, Ganga lo lắng nhìn Nandu.

Cảnh sát đến nhà Shiv yêu cầu mọi người giải tán không làm loạn ở đây, người nhà Narendra nói rằng họ cần Shiv phải xin lỗi họ và chấp nhận tội ác của anh, thanh tra cảnh sát gọi cho Shiv anh nói rằng mọi người hãy đợi anh đang về nhà. Trong lúc đó anh nhận được cuộc gọi từ bộ trưởng, ông hỏi Shiv về những lời cáo buộc đó, Shiv nói rằng anh vô tội anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Bộ trưởng in anh nhưng anh cần phải cung cấp những thông tin chứng minh anh đúng, Shiv đồng ý. Bộ trưởng nói điều gì đó với Shiv khiến anh bị sốc. Xem tập tiếp theo tại đây