Top phim hay 2021 về chủ đề kinh dị được mong chờ nhất

Top phim hay 2021 lấy chủ đề kinh dị được mong đợi nhất chắc chắn sẽ khiến bạn ngập tràn trong cảm giác sợ hãi, hồi hộp, căng thẳng đến nghẹt thở. Đặc biệt là màn tái xuất hoành tráng của các series đình đám như A Quiet Place (Vùng Đất Câm Lặng), The Conjuring (Ám Ảnh Kinh Hoàng),… hứa hẹn sẽ không làm khán giả thất vọng.

Thời lượng: 1 tiếng 52 phút

Ngày phát hành: 04/06/2021

Bộ phim này là phần phim thứ 3 tiếp nối những thành công của The Conjuring (Ám Ảnh Kinh Hoàng 1) được công chiếu vào năm 2013 và The Conjuring 2 (Ám Ảnh Kinh Hoàng 2) ra mắt năm 2016. Đây cũng là phần phim thứ 8 thuộc series The Conjuring Universe (Vũ Trụ Ám Ảnh Kinh Hoàng). Nội dung phim tiếp tục theo chân cặp vợ chồng nhà Warren và hành trình của họ đối đầu với các thế lực ma quỷ.

2. Escape Room 2

Đạo diễn: Adam Robitel

Diễn viên: Logan Miller, Isabelle Fuhrman, Thomas Cocquerel…

Giới hạn tuổi: 13+

Ngày phát hành: 01/07/2021

Nội dung phim Escape Room 2

Escape Room 2 là phần tiếp theo sau thành công của Escape Room (Căn Phòng Tử Thần) được ra mắt năm 2019. Sau nhiều lần trì hoãn, ngày phát hành của phim phải đời lại tháng 7 năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

3. A Quiet Place: Part II

Đạo diễn: John Krasinski

Diễn viên: Cillian Murphy, Emily Blunt, Noah Jupe..

Thời lượng: 1 tiếng 40 phút

Giới hạn tuổi: 13+

Ngày phát hành: 28/05/2021

Cái tên tiếp theo lọt top 15+ phim hay 2021 được mong chờ nhất là A Quiet Place: Part II. Đây là phần tiếp theo nối tiếp thành công của A Quiet Place (Vùng Đất Câm Lặng) được khởi chiếu vào năm 2018. Nhân vật chính của phim vẫn là các thành viên gia đình nhà Abbott cùng cuộc đấu tranh sinh tồn ở vùng đất có quái vật ngoài hành tinh luôn đe dọa đến tính mạng của họ bất cứ lúc nào.

4. Antlers

Đạo diễn: Scott Cooper

Diễn viên: Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas…

Giới hạn tuổi: 17+

Ngày phát hành: 29/10/2021

Một giáo viên tên Julia Meadows (Keri Russell thủ vai), sống cùng anh trai của mình là Paul (Jesse Plemons thủ vai) - cảnh sát trưởng ở một thị trấn nhỏ Oregon. Cả 2 anh em bắt đầu cảm thấy lo lắng về một trong những học sinh mà Julia đang dạy - cậu bé Lucas Weaver (Jeremy T. Thomas thủ vai), có những biểu hiện bất thường có liên quan tới thế lực siêu nhiên.

5. Candyman

Diễn viên: Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett…

Thời lượng: 1 tiếng 41 phút

Giới hạn tuổi: 17+

Ngày phát hành: 27/08/2021

Candyman (Sát Nhân Trong Gương) có nội dung tập trung khai thác câu chuyện ma truyền miệng ở Chicago, kể về một kẻ sát nhân hàng loạt với cái móc sắt trên tay sẽ được triệu hồi mỗi khi có người gọi tên hắn 5 lần.

6. Wendell And Wild

Đạo diễn: Henry Selick

Diễn viên: Jordan Peele, Keegan-Michael Key, Clay McLeod Chapman…

Năm phát hành: 2021

Wendell (Jordan Peele thủ vai) và Wild (Keegan-Michael Key thủ vai) là hai anh em người quỷ đầy mưu mô. Trong phim, họ sẽ phải đối mặt với kẻ thù không đội trời chung là nữ tu sĩ hút quỷ Helly (Clay McLeod Chapman thủ vai).

7. There’s Someone Inside Your House

Đạo diễn: Patrick Brice

Diễn viên: Sarah Dugdale, Kayla Heller, Sydney Park…

Giới hạn tuổi: 14+

Năm phát hành: 2021

Đây là bộ phim kinh dị xuất sắc lọt top 15+ phim hay 2021 đáng mong chờ nhất, dựa theo quyển tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Stephanie Perkins. Nội dung phim theo chân Makani Young - một sinh viên chuyển trường tới từ Hawaii, vô tình bị xoáy vào các vụ án giết người khủng khiếp ở thị trấn Osborne, Nebraska.

8. The Unholy

Đạo diễn: Evan Spiliotopoulos

Diễn viên: Jeffrey Dean Morgan, Cary Elwes, William Sadler…

Giới hạn tuổi: 13+

Thời lượng: 1 tiếng 39 phút

Ngày phát hành: 02/04/2021

Đây là bộ phim nói về cô gái khiếm thính tên Alice, sống tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng New England. Đến một ngày nọ, cô có thể nghe nói và có năng lực chữa bệnh cho người khác, điều kỳ lạ này đã thu hút sự chú ý của dân chúng cả nước. Nhà báo Gerry Fenn muốn thực hiện một phóng sự về Alice nhưng ông đã vô tình bị cuốn vào các sự kiện kinh hoàng liên quan đến thế lực ma quỷ thật sự đứng sau lưng cô gái trẻ.

9. Willy’s Wonderland

Đạo diễn: Kevin Lewis

Diễn viên: Nicolas Cage, Beth Grant, Caylee Cowan…

Giới hạn tuổi: 17+

Thời lượng: 1 tiếng 29 phút

Ngày phát hành: 12/02/2021

Willy’s Wonderland (Xứ Sở Diệu Kỳ Của Willy) là một bộ phim kinh dị hài hành động có nội dung xoay quanh người đàn ông tên Willy. Ông bị lừa vào làm tạp vụ tại một trung tâm giải trí bị bỏ hoang của một gia đình bị ám bởi 8 nhân vật hoạt hình giết người hàng loạt.

10. The Forever Purge

Đạo diễn: Everardo Gout

Diễn viên: Ana de la Reguera, Josh Lucas, Tenoch Huerta…

Ngày phát hành: 02/07/2021

Nội dung phim lấy bối cảnh sau cuộc bầu cử Tổng thống và cuộc Thanh trừng bị bãi bỏ vào năm ngoái, một cặp vợ chồng người Mexico đã trốn thoát khỏi sự truy đuổi của băng đảng ma túy và bị kẹt lại tại một trang trại ở Texas. Tại đây, họ tiếp tục bị bị truy sát bởi một nhóm người có kế hoạch tiếp tục cuộc Thanh trừng bất hợp pháp còn đang dang dở.

11. Resident Evil: Infinite Darkness

Đạo diễn: Johannes Roberts

Diễn viên: Hannah John-Kamen, Kaya Scodelario, Tom Hopper…

Ngày phát hành: 24/11/2021

Đây là một bộ phim hoạt hình kinh dị nằm trong series phim Resident Evil (Vùng Đất Quỷ Dữ) và trò chơi điện tử cùng tên. Phim lấy bối cảnh giữa các sự kiện của phần 4 và phần 5, nội dung xoáy sâu vào một vụ hack bí ẩn bị phanh phui tại Nhà Trắng.

12. Saint Maud

Đạo diễn: Rose Glass

Diễn viên: Jennifer Ehle, Morfydd Clark, Lily Frazer…

Thời lượng: 1 tiếng 24 phút

Ngày phát hành: 09/10/2020

Nội dung phim kể về cô y tá tên Maud (Morfydd Clark thủ vai), một người gần đây đã chuyển đổi sang đạo Công giáo La Mã và luôn bị ám ảnh bởi một vũ công trước đây do cô chăm sóc (Jennifer Ehle thủ vai), người này luôn tin rằng cô phải cứu linh hồn của mình.

13. Army Of The Dead

Đạo diễn: Zack Snyder

Diễn viên: Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera…

Thời lượng: 2 tiếng 28 phút

Giới hạn tuổi: 17+

Ngày phát hành: 14/05/2021

Phim kinh dị zombie Army Of The Dead (Đội Quân Chết Chóc) là câu chuyện kể về hành trình của một nhóm binh lính tinh nhuệ lập kế hoạch đánh cắp sòng bạc ở Las Vegas trong bối cảnh các thây ma đang hoành hành.

14. Morbius

Đạo diễn: Daniel Espinosa

Diễn viên: Jared Leto, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris, Tyrese Gibson…

Giới hạn tuổi: 13+

Ngày phát hành: 28/01/2022

Đây là một bộ phim kinh dị kể về các siêu anh hùng sắp tới dựa trên nhân vật cùng tên của Marvel Comics do Columbia Pictures kết hợp với Marvel sản xuất. Morbius trong phim này vô tình trở thành ma cà rồng sau khi cố gắng tự chữa khỏi căn bệnh máu hiếm.

15. Fear Street

Đạo diễn: Leigh Janiak

Diễn viên: Kiana Madeira, Olivia Welch, Gillian Jacobs, Benjamin Flores Jr….

Giới hạn tuổi: 17+

Ngày phát hành: 02/07/2021

Vào năm 1994, một nhóm thanh thiếu niên đã phát hiện ra các sự kiện kinh hoàng xảy ra ở thị trấn Shadyside, Ohio nơi họ đang sinh sống, có mối liên hệ với nhau và họ có thể là mục tiêu tiếp theo.

16. Don’t Breathe 2

Đạo diễn: Rodo Sayagues

Diễn viên: Stephen Lang, Bobby Schofield, Rocci Williams…

Ngày phát hành: 12/08/2021

Một người đàn ông mù đã ẩn náu suốt nhiều năm trong căn nhà gỗ biệt lập và đã nhận nuôi một cô gái trẻ mồ côi sau một vụ cháy nhà kinh hoàng. Cuộc sống vốn yên bình của họ bỗng chốc tan vỡ khi một nhóm tội phạm bắt cóc cô con gái, buộc người cha mù phải rời nơi trú ẩn an toàn để cứu cô.

17. Halloween Kills

Đạo diễn: David Gordon Green

Diễn viên: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Anthony Michael Hall…

Thời lượng: 1 tiếng 44 phút

Giới hạn tuổi: 17+

Ngày phát hành: 15/10/2021

Đây là một trong những series phim kinh dị rất được yêu thích trong mỗi mùa Halloween. Halloween Kills (Halloween Chết Chóc) là phần thứ 2 tiếp nối thành công trước đó của Halloween (2018) và là phần 12 trong loạt phim Halloween được phát sóng hằng năm tại Mỹ.

19. Last Night In Soho

Tên khác: Đêm Cuối Ở Soho

Đạo diễn: Edgar Wright

Diễn viên: Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Thomasin McKenzie…

Thời lượng: Đang cập nhật

Giới hạn tuổi: Đang cập nhật

Ngày phát hành: 22/10/2021

Nội dung phim Last Night In Soho:

Với niềm đam mê thiết kế thời trang bất tận, cô gái trẻ nọ đã bước vào thập niên 1960 một cách bí ẩn. Cũng chính nơi đây, cô đã có cơ hội gặp được thần tượng của mình cùng liên tục hàng loạt sự kiện kinh hoàng xảy ra

Trên đây là top phim hay 2021 được nhiều khán giả mong đợi nhất.