Trong preview “Về nhà đi con” tập 69, ông Sơn vô tình bắt gặp cậu con rể yêu quý ngoại tình với cô đối tác xinh đẹp.

Ở tập 68 của “Về nhà đi con” phát sóng tối 18/7, Dũng (Anh Vũ) khẳng định mình có tình cảm với Thư (Bảo Thanh), cảnh cáo Vũ (Quốc Trường) “tham thì thâm”. Cũng trong tập phim này, Nhã (Quỳnh Nga) đã trơ trẽn khiêu khích Thư về hợp đồng hôn nhân. Tuy nhiên, cô lại giả vờ là nạn nhân trước mặt Vũ. Không thể chịu đựng cảnh bạn thân bị ấm ức, Linh (Khánh Linh) đã tìm đến tận nơi để dằn mặt cả Vũ lẫn “tiểu tam”. Linh thay mặt Thư đánh ghen tình địch Trong đoạn preview “Về nhà đi con” tập 69, Dũng khuyên Vũ nên sớm kết thúc với Nhã để tránh “đêm dài lắm mộng”. Trong khi đó, Vũ sau khi phát hiện mình hiểu lầm Thư đã dần để tâm hơn đến cô. Tuy nhiên, chưa kịp hối lỗi thì Vũ lại một lần nữa rơi vào “vòng vây” của Nhã. Anh đã bị cô đối tác xinh đẹp quyến rũ mà quên mất sinh nhật của vợ.

Dũng khuyên Vũ nên sớm chấm dứt với Nhã Vũ quên sinh nhật vợ vì mải vui bên 'bồ nhí' Chính trong khoảnh khắc này, ông Sơn (NSƯT Trung Anh) đã vô tình bắt gặp Vũ và Nhã bên nhau đầy tình tứ. Đau lòng khi cậu con rể ông yêu quý ngoại tình giữa thanh thiên bạch nhật, ông Sơn quyết định “ba mặt một lời” trước sự ngỡ ngàng của Vũ và Nhã. Ông Sơn bắt gặp con rể ngoại tình Ở một diễn biến khác, Bảo (Quang Anh) tỏ ra sốt sắng khi bố - ông Quốc (Tuấn Tú) mãi chẳng “cưa đổ” chị Huệ (Thu Quỳnh): “Bây giờ bố có quá nhiều sự trợ giúp. Nếu mà bố không cưa đổ được chị Huệ là do năng lực của bố yếu kém, không phải lỗi của ai đâu”. Ông Quốc cũng không vừa khi bắt bẻ cậu con trai: “Còn con, mấy năm trời vẫn mãi mãi là bạn thân, mày không thấy mày đuối à!”.

Bảo trách bố 'yếu kém' vì chưa cua đổ chị Huệ Preview “Về nhà đi con” tập 69 còn hé lộ tình tiết Huệ đã tìm được mặt bằng để mở tiệm trà bánh. Bên cạnh đó, cô còn gặp được một nhà đầu tư vô cùng nhiệt tình muốn góp vốn để cùng cô kinh doanh. Một nhà đầu tư muốn giúp Huệ mở tiệm trà bánh Đón xem “Về nhà đi con” tập 69 sẽ được phát sóng vào lúc 21h00 tối thứ 6 (19/7) trên kênh VTV1.

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