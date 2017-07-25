Lan Khuê đẹp sắc sảo trong phim điện ảnh mới

Phim hay mỗi ngày 25/07/2017 20:35

Tạo hình đẹp sắc sảo nhưng trong phim Lan Khuê lại lấy nhầm một người chồng khù khờ, luôn chỉ xem cô như một người chị.

Hóa thân thành nàng dâu với rất nhiều tâm trạng giằng xé trong dự án điện ảnh Mẹ Chồng sắp công chiếu, Lan Khuê cùng đoàn làm phim vừa có buổi ra mắt công chúng tại TP.HCM.

Lan Khuê đẹp sắc sảo trong phim điện ảnh mới - Ảnh 1
Tạo hình đẹp sắc sảo của Lan Khuê trong dự án điện ảnh mới - Ảnh: Mễ Thuận

Lan Khuê xuất hiện với áo dài vừa truyền thống nhưng cũng có nhiều cách điệu. Nhân vật của cô được tạo hình trông rất uy quyền.

Lan Khuê đẹp sắc sảo trong phim điện ảnh mới - Ảnh 2
Vẻ đẹp toát lên vẻ uy quyền trong dự án điện ảnh thứ hai trong sự nghiệp của Lan Khuê - Ảnh: Mễ Thuận

Tuy nhiên, theo những gì Lan Khuê chia sẻ với báo giới, nhân vật của cô thuộc dạng “gia môn bất hạnh”.

Lan Khuê đẹp sắc sảo trong phim điện ảnh mới - Ảnh 3
Nhân vật của cô có một hoàn cảnh trớ trêu khi lấy phải người chồng khờ khạo - Ảnh: Mễ Thuận

Bởi vì trong phim, Lan Khuê vào vai một cô gái lấy nhầm người chồng khù khờ, luôn chỉ xem cô như một người chị chứ không phải người vợ.

Lan Khuê đẹp sắc sảo trong phim điện ảnh mới - Ảnh 4
Vẻ đẹp không thể sắc sảo hơn nữa của Lan Khuê trong tạo hình nhân vật - Ảnh: Mễ Thuận

Cô chia sẻ mình bị thu hút bởi kịch bản hay, có chiều sâu. Bên cạnh, chi tiết khiến cô hào hứng tham gia là các diễn viên trong phim đều là những người có tâm huyết với nghề.

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Cô được các bạn diễn hỗ trợ nhiệt tình trên phim trường - Ảnh: Mễ Thuận

Cô dẫn chứng, khi cần quay những góc máy cận, thay vì cô có thể chỉ diễn một mình trước ống kính nhưng các bạn diễn như diễn viên Thanh Hằng, Diễm My, Midu... luôn luôn xuất hiện bên cạnh đọc thoại để giúp cô có được cảm xúc khi diễn. 

 

 

 

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