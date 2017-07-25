Lan Khuê đẹp sắc sảo trong phim điện ảnh mới

Tạo hình đẹp sắc sảo nhưng trong phim Lan Khuê lại lấy nhầm một người chồng khù khờ, luôn chỉ xem cô như một người chị.

Hóa thân thành nàng dâu với rất nhiều tâm trạng giằng xé trong dự án điện ảnh Mẹ Chồng sắp công chiếu, Lan Khuê cùng đoàn làm phim vừa có buổi ra mắt công chúng tại TP.HCM.

Lan Khuê xuất hiện với áo dài vừa truyền thống nhưng cũng có nhiều cách điệu. Nhân vật của cô được tạo hình trông rất uy quyền.

Tuy nhiên, theo những gì Lan Khuê chia sẻ với báo giới, nhân vật của cô thuộc dạng “gia môn bất hạnh”.

Bởi vì trong phim, Lan Khuê vào vai một cô gái lấy nhầm người chồng khù khờ, luôn chỉ xem cô như một người chị chứ không phải người vợ.

Cô chia sẻ mình bị thu hút bởi kịch bản hay, có chiều sâu. Bên cạnh, chi tiết khiến cô hào hứng tham gia là các diễn viên trong phim đều là những người có tâm huyết với nghề.

Cô dẫn chứng, khi cần quay những góc máy cận, thay vì cô có thể chỉ diễn một mình trước ống kính nhưng các bạn diễn như diễn viên Thanh Hằng, Diễm My, Midu... luôn luôn xuất hiện bên cạnh đọc thoại để giúp cô có được cảm xúc khi diễn.

Midu xinh đẹp, nền nã trong tạo hình nhân vật điện ảnh mới Midu gây ấn tượng mạnh với công chúng và báo giới với tạo hình nhân vật vô cùng nền nã, xinh đẹp trong phim điện ảnh mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-khue-dep-sac-sao-trong-phim-dien-anh-moi-222840.html