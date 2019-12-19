Dàn sao rạng rỡ đổ bộ thảm đỏ mừng đạo diễn Victor Vũ ra mắt 'Mắt biếc'

Phim hay mỗi ngày 19/12/2019 14:01

Tối 18/12/2019, buổi premiere phim "Mắt biếc” của đạo diễn Victor Vũ đã diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ Trúc Anh, Trần Nghĩa, Trần Phong, Khánh Vân, Thảo Tâm cùng các diễn viên nhí Cát Vi, Minh Huy, Võ Hưng, Bảo Danh, Huyền Diệu, Bảo Tiên với nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp và nhạc sĩ – ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh.  

Ngoài dàn diễn viên và êkíp trong phim, buổi ra mắt “Mắt biếc” còn thu hút đông đảo báo chí cùng rất nhiều khách mời đặc biệt: diễn viên Kaity Nguyễn, Trang Hý, Thịnh Vinh và Trọng Khang của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, Khánh Huyền, Trịnh Tú Trung, ca sĩ Ái Phương, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng, đạo diễn Nam Cito – Bảo Nhân, diễn viên Huỳnh Lập, Mai Thế Hiệp, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 – Nguyễn Thúc Thùy Tiên, vợ chồng Jay Quân – Chúng Huyền Thanh, diễn viên Nguyễn Phương Trà My (phim “Vợ ba”)… 

Dàn sao rạng rỡ đổ bộ thảm đỏ mừng đạo diễn Victor Vũ ra mắt 'Mắt biếc' - Ảnh 1
Trúc Anh và Trần Nghĩa trong phim 'Mắt biếc'

Đặc biệt, buổi ra mắt “Mắt biếc” còn đánh dấu sự tái hợp giữa đạo diễn Victor Vũ và hai diễn viên trẻ Thịnh Vinh và Trọng Khang kể từ sau thành công của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” cách đây bốn năm. Thịnh Vinh nay đã trở thành chàng trai 19 tuổi còn Trọng Khang đã là nam sinh trung học 15 tuổi. Cả hai đều xúc động khi nhớ về những kỷ niệm với đạo diễn Victor Vũ khi thực hiện “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” vào năm 2015 và bày tỏ sự mong đợi với “Mắt biếc” – cũng là bộ phim chuyển thể từ truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Thịnh Vinh và Trọng Khang mong có dịp sớm được hợp tác lần nữa với đạo diễn Victor Vũ.

Dàn sao rạng rỡ đổ bộ thảm đỏ mừng đạo diễn Victor Vũ ra mắt 'Mắt biếc' - Ảnh 2
Dàn diễn viên cùng vợ chồng Victor Vũ

Trước khi bắt đầu buổi ra mắt, nhiều fan đã tới xếp hàng tại rạp từ sớm và đem theo cuốn sách “Mắt biếc” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh để check-in đổi vé và trở thành những khán giả đầu tiên được thưởng thức bộ phim này. MC Tùng Leo và Tuyền Tăng đưa khán giả bước vào thế giới mộng mơ và ngọt ngào của “Mắt biếc” bằng khung cảnh về cây Mắt Biếc, rừng sim tím khơi gợi kỷ niệm đẹp thời thơ bé và những thông tin vô cùng thú vị. Một hành trình gần 3 năm với hàng trăm con người làm việc cật lực, 51 ngày quay dưới thời tiết nắng kỷ lục ở Huế và Quảng Nam để “Mắt biếc” được long lanh trên màn bạc. Hàng loạt kỷ lục mới được thiết lập: tuyển chọn diễn viên với hơn 1.400 ứng cử viên, hơn 20 triệu lượt xem teaser poster trên Youtube và Facebook, top 1 google search trend, hơn 100 bài báo và fanpage đưa tin, 300 bộ ảnh áo dài tham gia cuộc thi ảnh.

Dàn sao rạng rỡ đổ bộ thảm đỏ mừng đạo diễn Victor Vũ ra mắt 'Mắt biếc' - Ảnh 3
Bốn diễn viên thủ vai chính trong phim

Không chỉ dừng lại ở bất ngờ về khung cảnh, ngay khi trailer của “Mắt biếc” phát xong, ca sĩ – nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh bất ngờ xuất hiện trên sân khấu và thể hiện bài hát chủ đề trong phim có tên gọi “Có chàng trai viết lên cây”. Giọng hát đầy cảm xúc cùng sự thăng hoa trên sân khấu của Phan Mạnh Quỳnh khiến khán giả như lạc bước vào khu rừng sim tím – nơi diễn ra chuyện tình đầy nhẹ nhàng và lãng mạn của hai nhân vật Ngạn và Hà Lan. 

Trong buổi ra mắt, đạo diễn Victor Vũ hồi tưởng: “Tôi thấy Facebook nhắc ngày này năm ngoái đã chọn được diễn viên cho bộ phim này. Nhanh quá, vậy mà đã một năm trôi qua. Tôi vô cùng xúc động khi được đứng đây giới thiệu đến tất cả mọi người bộ phim điện ảnh Mắt biếc”. 

Dàn sao rạng rỡ đổ bộ thảm đỏ mừng đạo diễn Victor Vũ ra mắt 'Mắt biếc' - Ảnh 4
Kaity Nguyễn cũng đến ủng hộ phim

“Mắt biếc” cũng giới thiệu đến khán giả dàn diễn viên hoàn toàn mới, trong đó nổi bật nhất là bốn vai chính – Trúc Anh (vai Hà Lan), Trần Nghĩa (vai Ngạn), Khánh Vân (vai Trà Long) và Trần Phong (vai Dũng). Bốn diễn viên mang bốn phong cách khác nhau. Trong khi Trúc Anh dịu dàng, nữ tính với váy áo yểu điệu và đôi mắt sáng bừng thì Khánh Vân lại có phần cá tính, tinh nghịch. Trần Nghĩa giữ hình ảnh thư sinh, thanh lịch trong khi Trần Phong lại có vẻ bụi bặm, phong trần. Đạo diễn Victor Vũ đánh giá cao khả năng của cả bốn diễn viên trẻ này.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất Galaxy Media Entertainment & November Films cho biết “Mắt biếc” có suất chiếu sớm từ 19h ngày 19/12/2019. Đây cũng là lời hồi đáp của ê-kíp “Mắt biếc” dành cho các tín đồ điện ảnh trước sự mong chờ và phản hồi tích cực của khán giả dành cho bộ phim được coi là “bom tấn” của điện ảnh Việt Nam trong năm nay.

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Từ khóa:   Mắt biếc Victor Vũ diễn viên Đinh Ngọc Diệp

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