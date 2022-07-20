Trẻ uống bao nhiêu nước là đủ, cha mẹ chú ý 3 khoảng thời gian không nên cho trẻ uống nước

Nuôi dạy con 20/07/2022 12:16

Nước rất cần thiết cho cơ thể, nhưng không phải uống vô tội vạ, uống bất kì lúc nào cũng là tốt. Vậy một ngày trẻ cần uống bao nhiêu nước và uống như thế nào?

Không nên cho trẻ uống nước vào 3 thời điểm này:

Sau khi trẻ chạy nhảy

Vào mùa hè nóng nực, bản tính trẻ con rất hiếu động, dường như không sợ nắng nóng. Dù trời nóng nực, bé vẫn chạy nhảy tung tăng nên toát nhiều mồ hôi. Chạy nhảy một lúc, bé thấy mệt nên nghĩ ngay đến việc uống nước.

Trẻ uống bao nhiêu nước là đủ, cha mẹ chú ý 3 khoảng thời gian không nên cho trẻ uống nước - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuy vậy, bố mẹ chớ nên cho bé uống nước ngay mà hãy để bé ngồi lại, nghỉ một lúc chừng 10 phút rồi mới cho bé uống nước. Lúc này, dạ dày của trẻ đang trong trạng thái hoạt động. Bé uống nước lúc này sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày.

Trước khi trẻ đi ngủ

Khi trẻ chuẩn bị đi ngủ, phụ huynh cần cố gắng không cho bé uống quá nhiều nước. Vì trẻ đang ngủ, quá trình tiêu hóa và tuần hoàn máu của trẻ cũng ở trạng thái nghỉ ngơi nên hoạt động rất chậm.

Lúc này, việc cho trẻ uống nhiều nước sẽ làm tăng gánh nặng cho các cơ quan nội tạng của trẻ, gây tổn hại nghiêm trọng đến chức năng của lá lách và dạ dày, thậm chí sáng sớm ngủ dậy bé còn bị phù nề.

Sau khi bé ăn

Chức năng tiêu hóa của bé chưa hoàn thiện đặc biệt là khi bé vừa ăn xong bụng sẽ rất căng tức. Nếu lúc này bé cần uống nhiều nước sẽ làm loãng axit dạ dày trong cơ thể và không có lợi cho tiêu hóa đường ruột của bé, rất dễ dẫn đến tình trạng ăn quá no.

Trẻ uống bao nhiêu nước là đủ, cha mẹ chú ý 3 khoảng thời gian không nên cho trẻ uống nước - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Vì vậy, ngoài ba khoảng thời gian trên, những thời điểm khác có thể cho bé uống nhiều nước hơn, nhằm thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giải độc và thanh lọc đường ruột, đặc biệt là trong mùa hè nóng nực.

Khuyến cáo lượng nước cần trong ngày:

Sau đây là khuyến cáo lượng nước nên uống trong ngày theo lứa tuổi ở trẻ khỏe mạnh bình thường. Lưu ý nước được tính ở đây là nước lọc, không bao gồm những loại thức uống khác mà trẻ tiêu thụ trong một ngày như sữa và nước trái cây. Lượng nước trong bài viết này được đo lường theo đơn vị “ly” cho dễ nhớ và một ly gần tương đương 250ml (1 ly #250ml).

- Ở trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi, trẻ không nên uống thêm nước. Lượng nước cần thiết cho trẻ được đến từ nguồn sữa mẹ hoặc sữa công thức.

- Ở trẻ từ 6 tháng đến 12 tháng tuổi, lượng nước cần bổ sung cho trẻ có liên quan tới lượng sữa mẹ hoặc sữa công thức mà trẻ đã được cung cấp. Ngoài ra, trình trạng dinh dưỡng tổng quát, yếu tố sức khỏe và tăng trưởng của trẻ cũng góp phần ảnh hưởng. Nguyên tắc chung của lượng nước uống trong độ tuổi này là từ nửa (1/2) ly đến một ly nước trong ngày (125ml đến 250ml).

- Ở trẻ từ 1 tuổi đến 8 tuổi, lượng nước uống trong ngày được tính theo độ tuổi. Ví dụ trẻ một tuổi nên uống một ly nước trong suốt ngày, trẻ hai tuổi nên uống hai ly, và cứ thế…

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