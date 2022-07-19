Dấu hiệu trẻ muốn tự lập trong việc ăn uống và cách động viên hiệu quả giúp con sớm hoàn thành kỹ năng tự xúc ăn

Một ngày nào đó bạn sẽ thấy rằng khi cho trẻ ăn, trẻ sẽ tự lấy thức ăn thay vì được người khác lấy cho. Như vậy là ý thức tự giác của trẻ đã thức tỉnh, đây là cơ hội tốt để tập cho trẻ tự xúc ăn.

Bình thường cha mẹ hoặc ông bà là người cho bé ăn. Tuy nhiên đến một ngày trẻ không muốn được người lớn cho ăn nữa mà nằng nặc đòi tự dùng thìa xúc cơm. Lúc này cha mẹ và người lớn nên tôn trọng ý muốn của con, để con tự xúc để dần dần hình thành thói quen ăn uống độc lập.

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Bắt chước người lớn ăn

Khả năng bắt chước của trẻ rất tuyệt vời, trẻ có thể bắt chước khi thấy người lớn ăn như xúc cơm, gắp thức ăn... Lúc này cũng là lúc con đang gửi tín hiệu đến người lớn rằng "Con muốn tự ăn"!

Cách động viên bé sớm hoàn thành kỹ năng tự xúc

Hướng dẫn bé tự giác trong các công việc đơn giản hằng ngày:

Bạn cần hình thành tính tự giác, tự lập của bé từ trong các công việc nhẹ nhàng đơn giản như cất dọn đồ chơi sau khi chơi, tự cầm cốc uống nước, bỏ rác vào thùng rác… Hướng dẫn và khuyến khích bé tự làm để bé hiểu là bé có thể làm được nhiều việc và mọi người vui khi bé làm được.

Tạo môi trường vui vẻ, thú vị:

Trong việc rèn luyện thói quen tự xúc ăn cho bé, mẹ cần tạo yếu tố môi trường hấp dẫn cho trẻ, tạo những món ăn hấp dẫn để trẻ thích xúc, có thể bắt đầu bằng việc xúc những thứ dễ ăn với trẻ. Quan tâm đến vị trí ngồi ăn, chọn chiếc thìa, chiếc bát, cái bàn, cái ghế phù hợp với trẻ, tạo sự yêu thích ở trẻ và cả không khí gia đình vui vẻ, cởi mở khi trẻ ngồi ăn.

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Làm mẫu cho trẻ:

Trước khi trẻ xúc ăn, cha mẹ và người lớn cũng dùng một cái thìa tự xúc thức ăn của mình để làm mẫu cho trẻ, cho trẻ thấy được niềm vui của người tự xúc ăn và cách thức xúc đồ ăn.

Kiên trì thực hiện:

Khi dạy trẻ tự xúc đồ ăn bạn cần phải kiên nhẫn bởi bé chưa thành thạo ngay được, nếu bạn sốt ruột và lại tự tay xúc cho con thì việc tập cho con tự ăn khó mà thành công. Bạn không nên nóng ruột, không nên sợ bẩn, cần kiên trì giúp bé và chờ đợi bé.