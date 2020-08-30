Trẻ sơ sinh ngủ ít có sao không? Bố mẹ nên làm gì?

Nuôi dạy con 30/08/2020 07:57

Mỗi ngày, trẻ sơ sinh cần ngủ đủ từ 16 giờ trở lên, thường là những giấc ngủ ngắn từ 2-3 giờ. Vậy nếu trẻ sơ sinh ngủ ít có sao không? Làm sao để khắc phục?

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Tất cả các vấn đề liên quan đến trẻ sơ sinh đều được các ông bố bà mẹ vô cùng quan tâm. Trong số đó là tình trạng trẻ sơ sinh ngủ ít. Thông thường, trẻ sơ sinh sẽ ngủ nhiều hơn thức. Tuy nhiên, một số trường hợp lại ngủ ít thức nhiều. Vậy trẻ sơ sinh ngủ ít có sao không, có ảnh hưởng gì tới sự phát triển của bé không? Và bố mẹ cần làm gì để cải thiện giấc ngủ cho trẻ? Cùng Phunuvagiadinh giải đáp trong bài viết sau!

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Trẻ sơ sinh ngủ ít có sao không? - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian ngủ trung bình của trẻ

Thực tế cũng có nhiều em bé sơ sinh ít ngủ hơn bình thường, thức chơi nhiều vào ban đêm, khiến các ông bố bà mẹ cảm thấy khổ sở. Tuy nhiên, nhu cầu về giấc ngủ của mỗi đứa trẻ lại khác nhau.

Khi thấy trẻ sơ sinh ngủ ít, các bố mẹ thường lo lắng không biết con mình có bị làm sao không. Do đó, để hiểu hơn về giấc ngủ của con mình, các bố mẹ nên nắm được thời gian giấc ngủ trung bình của trẻ trong 1 ngày. Cụ thể:

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Nhu cầu về giấc ngủ của mỗi đứa trẻ lại khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

- Trẻ sơ sinh dưới 8 tuần tuổi: Mỗi ngày ngủ từ 16-18 giờ, 2-4 giờ mỗi giấc.

- Trẻ sơ sinh từ 2-6 tháng tuổi: Mỗi ngày cần ngủ từ 14-16 giờ.

- Trẻ sơ sinh từ 6 tháng đến 1 tuổi: Mỗi ngày cần ngủ 14 giờ.

- Trẻ từ 1-3 tuổi: Mỗi ngày cần ngủ từ 10-13 giờ.

- Trẻ từ 3-5 tuổi: Mỗi ngày cần ngủ từ 10-12 giờ.

Nguyên nhân trẻ sơ sinh ngủ ít thức nhiều

Mẹ cần hiểu rằng em bé vừa mới sinh ra, tiếp xúc với môi trường bên ngoài rất dễ bị tác động bởi âm thanh, ánh sáng,… Tình trạng trẻ sơ sinh ngủ ít có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tình trạng trẻ sơ sinh ngủ ít có thể do nhiều nguyên nhân.

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Tình trạng trẻ sơ sinh ngủ ít có thể do nhiều nguyên nhân - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số nguyên nhân dễ khiến giấc ngủ của trẻ bị ảnh hưởng:

- Trẻ bị ướt mông do tràn tã, ướt tã.

- Trẻ sơ sinh có dạ dày nhỏ, sữa nhanh tiêu nên bé có cảm giác nhanh đói, tự động tỉnh giấc.

- Thiếu chất dinh dưỡng, cụ thể là thiếu kẽm, canxi sẽ khó ngủ sâu giấc, thường xuyên giật mình, khó chịu, bứt rứt khi ngủ.

- Thời tiết giao mùa sẽ khiến trẻ mắc bệnh đường hô hấp như cảm cúm, cảm lạnh,… Khi ốm, bé sẽ mệt mỏi, lười bú, khó ngủ.

Trẻ sơ sinh ngủ ít có sao không?

Trẻ sơ sinh ngủ ít có ảnh hưởng gì không? Giấc ngủ đem lại nhiều lợi ích cho trẻ sơ sinh. Một giấc ngủ ngon sẽ tốt cho quá trình phát triển hệ miễn dịch, trí nhớ và các hoạt động trao đổi thể chất của bé.

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Trẻ sơ sinh ngủ ít có ảnh hưởng gì không? - Ảnh minh họa: Internet

Trong những tháng đầu sau sinh, thời gian thức trung bình giữa 2 giấc ngủ của bé là từ 30-60 phút. Nhu cầu của mỗi bé là khác nhau, do đó có bé sẽ thức ít hơn, bố mẹ sẽ có cảm giác bé ngủ quá nhiều do các giấc ngủ hầu như là liên tiếp nhau.

Lúc này, bố mẹ nên trò chuyện với bé nhiều hơn, cho bé bú vào các khoảng thời gian bé thức. Một số bé có thời gian thức dài hơn, sau đó lại ngủ, thời gian ngủ trong ngày chỉ khoảng 12-14 tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên, bố mẹ cần nhớ là không nên định lượng giấc ngủ của con ít hay nhiều bằng cách so sánh với đứa trẻ khác. Tùy theo nhu cầu riêng mà trẻ sẽ ngủ đủ để đảm bảo khỏe mạnh, vui vẻ, ít cáu gắt. Nếu trường hợp bé nhà bạn ngủ ít hơn 10 giờ mỗi ngày, hãy đưa trẻ đến gặp bác sĩ để xác định nguyên nhân.

Trẻ sơ sinh ngủ ít phải làm sao?

Khi trẻ sơ sinh ngủ ít, các bố mẹ cần có biện pháp khắc phục kịp thời, giúp bé lấy lại giấc ngủ ngon, đủ, từ đó đảm bảo quá trình phát triển bình thường cho trẻ.

Giúp trẻ làm quen, phân biệt ngày/đêm

Trẻ sơ sinh hoàn toàn chưa thể phân biệt được sự khác nhau giữa ngày và đêm. Điều này dẫn đến sự lẫn lộn trong giấc ngủ của trẻ. Do đó, các mẹ hãy giúp bé phân biệt, tạo thói quen thức nhiều vào ban ngày và ngủ lâu hơn vào ban đêm.

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Mẹ nên giúp trẻ làm quen, phân biệt ngày/đêm - Ảnh minh họa: Internet

Vào ban ngày, mẹ có thể kéo rèm để che bớt ánh sáng rọi vào phòng. Điều này vừa giúp không gian thông thoáng, vừa giúp trẻ ngủ ít hơn. Bên cạnh đó, các mẹ cũng nên dành nhiều thời gian để chơi đùa, nói chuyện với trẻ vào ban ngày để giúp trẻ làm quen với mọi thứ. Ngược lại, ban đêm, mẹ nên giữ cho không gian xung quanh yên tĩnh, giúp trẻ dễ chìm vào giấc ngủ.

Cho bé bú no trước khi ngủ

Việc cho bé bú no trước khi ngủ sẽ đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và năng lượng cho trẻ. Chú ý cân bằng cũng như bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cho trẻ, giúp trẻ ngủ sâu và lâu hơn. Ngoài ra, các mẹ cũng nên quan sát và chú ý đến tã cho bé. Khi tã bị ướt hay bẩn, mẹ nên thay tã sạch cho bé. Điều này sẽ giúp bé có cảm giác thoải mái, khô thoáng.

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Cho bé bú no trước khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Tạo không gian thoải mái cho bé

Khi trẻ ngủ, bạn nên cho bé ngủ trong một không gian thông thoáng, yên tĩnh, mát mẻ. Không gian thông thoáng sẽ giúp trẻ hít thở dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, không gian yên tĩnh sẽ giúp trẻ thoải mái, ngủ ngon giấc hơn.

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi trẻ sơ sinh ngủ ít có sao không. Mong rằng bài viết sẽ hữu ích với các ông bố bà mẹ đang chăm con nhỏ, nhất là lần đầu làm bố làm mẹ.

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