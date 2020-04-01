Trẻ sơ sinh có nên nằm gối không?

Nuôi dạy con 01/04/2020 06:00

Trẻ sơ sinh có nên nằm gối không là vấn đề được rất nhiều mẹ quan tâm. Vậy nếu không nằm gối thì có biện pháp nào thay thế không? Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Nội dung bài viết

Đối với trẻ sơ sinh thì việc nằm ngủ như thế nào tốt cho bé là vấn đề rất quan trọng, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển từ ngoại hình cho đến sức khỏe của bé. Vậy trẻ sơ sinh có nên nằm gối không? Gối đầu cho trẻ sơ sinh đúng cách là như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

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Trẻ sơ sinh có nên nằm gối không? - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh có nên nằm gối

Trẻ sơ sinh có nên nằm gối hay không còn tùy thuộc vào độ tuổi của bé hiện tại. Thông thường đối với trẻ mới sinh thì việc nằm gối là không nên, vì lúc này cột sống của bé còn thẳng, sau một thời gian khi trẻ đi đứng được thì mới cong giống người lớn. Việc cho bé nằm gối quá sớm sẽ tiềm ẩn nguy cơ khiến bé ngưng thở, mắc hội chứng đột tử, đầu bị biến dạng hoặc dị tật cột sống.

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Thông thường đối với trẻ mới sinh thì việc nằm gối là không nên - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ mấy tháng nằm gối

Theo một nghiên cứu, chỉ khi trẻ đã trên 12 tháng tuổi mới nên dùng gối cho trẻ, nhưng cần lưu ý về độ cứng, kích thước và vật liệu của gối.

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Theo một nghiên cứu, chỉ khi trẻ đã trên 12 tháng tuổi thì mới nên dùng gối cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh có nên nằm gối lõm

Đối với trẻ sơ sinh không nên dùng gối lõm cho bé vì có thể khiến bé dễ bị nghẹt thở do lớp bông dày, hơn nữa còn phản tác dụng làm đầu bé dễ bị bẹp hơn do cấu trúc lõm, khiến bé nằm có xu hướng nghiêng về một phía.

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Đối với trẻ sơ sinh không nên dùng gối lõm cho bé vì có thể khiến bé dễ bị nghẹt thở - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh nằm gối cao su non được không

Hiện nay rất nhiều người mẹ sử dụng gối cao su non cho trẻ sơ sinh nhờ các công dụng rất tích cực. Gối cao su non được làm từ cao su tổng hợp, có tính dẻo và đàn hồi tốt, thường được thiết kế với phần lõm tròn ở giữa giúp giảm nguy cơ lõm đầu. 

Bên cạnh đó gối cao su non rất mềm, đàn hồi tốt và sạch sẽ, có khả năng chống ngạt do có hàng nghìn lỗ thông nhau giúp không khí lưu thông dễ dàng. Phần thiết kế tối ưu có thể giúp hạn chế tình trạng móp đầu ở trẻ, kèm theo đó là độ dày vừa phải khoảng 2cm giúp cột sống của bé thẳng mà vẫn đảm bảo bé ngủ ngon.

Tuy nhiên để sử dụng gối cao su non đúng cách bạn cần lưu ý những yếu tố sau:

  • Vị trí đặt đầu của bé: Bạn cần đảm bảo đầu bé đặt đúng vào phần lõm của gối, tránh việc nằm ở mép vì khi bé lăn sẽ úp mặt vào chỗ lõm gây khó thở.
  • Vệ sinh gối cao su non: Khi muốn vệ sinh bạn chỉ cần lột vỏ gối ra để giặt, không nên giặt phần cao su non bằng máy giặt và phơi dưới ánh nắng trực tiếp vì sẽ khiến gối bị hỏng.
  • Độ tuổi thích hợp sử dụng: Các mẹ nên sử dụng loại gối này cho bé từ 3 tháng tuổi đến 2 tuổi.
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Hiện nay rất nhiều người mẹ sử dụng gối cao su non cho trẻ sơ sinh nhờ các công dụng tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Dùng khăn làm gối cho trẻ sơ sinh

Cách gấp khăn làm gối cho trẻ sơ sinh từ lâu đã không còn xa lạ với các mẹ, cho đến ngày nay vẫn đem lại hiệu quả nhất định vì dễ tùy biến và dễ thực hiện. Các cách kê khăn cho trẻ sơ sinh có thể kể đến như:

Đối với tư thế nằm ngửa

Cách này sẽ giúp bé thư giãn toàn thân, dễ dàng hít thở và tránh tình trạng đè nặng áp lực lên các cơ quan.

Để thực hiện các mẹ chỉ cần đặt bé nằm ngửa, cho 2 tay bé mở ra và xuôi lên đầu. Sau đó dùng một chiếc khăn lớn để cuốn thành ổ và gấp 1 chiếc khăn mỏng dưới vai để bé hít thở dễ dàng. Cuối cùng là đặt bé vào ổ, chân nằm trong ổ và ôm sát thân người, đảm bảo tư thế giống như trong bụng mẹ. Lưu ý rằng không nên lạm dụng tư thế này nhất là khi bé bị viêm đường hô hấp vì sẽ làm bé khó thở hơn.

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Lưu ý rằng không nên lạm dụng tư thế này, nhất là khi bé bị viêm đường hô hấp vì sẽ làm bé khó thở hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đối với tư thế nằm nghiêng

Lợi ích của tư thế này là giúp bé hạn chế tình trạng ngạt thở, khó thở, khi bé nôn sẽ không sặc lên mũi và còn giúp giảm tình trạng ngáy ngủ ở trẻ.

Để tiến hành cách này, đầu tiên mẹ cho bé nằm nghiêng rồi dùng khăn tắm lớn để xoắn, làm thành ổ vòng từ sau lưng, xuống giữa hai chân lên bụng và ngực rồi tới giữa 2 tay bé. Mẹ nên lưu ý đảm bảo 2 chân và 2 tay ôm sát ổ. Ngoài ra, để tạo sự cân bằng giữa phần đầu và thân, các mẹ có thể gấp 1 chiếc khăn nhỏ làm gối cho trẻ. 

Đối với tư thế nằm sấp

Ở tư thế này sẽ giúp bé cảm thấy ấm áp, thoải mái như lúc bé nằm trong bụng mẹ. Ngoài ra tư thế này còn giúp bé hạn chế tình trạng sặc lên mũi do nôn.

Để thực hiện cách này, đầu tiên mẹ cho bé nằm sấp xuống nền khăn và chú ý chân không gập quá 90 độ. Tiếp đến dùng khăn tạo ổ xung quanh cho bé, để tạo sự thoải mái hơn mẹ nên gác bàn chân bé lên ổ. Lưu ý rằng mẹ chỉ nên dùng tư thế này khi ở bên bé, nên để đầu bé nghiêng sang một phía để tránh tình trạng bị ngạt thở.

Như vậy, các mẹ cần hết sức cẩn trọng khi cho con nằm đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh, vì khi nằm ngủ sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm cho trẻ. Mong rằng những chia sẻ về vấn đề “Trẻ sơ sinh có nên nằm gối không?” có thể giúp ích cho các mẹ.

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