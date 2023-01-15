Trẻ sinh vào khung giờ này dự đoán có số mệnh giàu sang ngút trời, bé học hành giỏi giang, lớn lên thành đạt, sự nghiệp thênh thang, không làm đại gia cũng là tỷ phú

Nuôi dạy con 15/01/2023 06:29

Trẻ sinh ra vào khung giờ này có số mệnh vàng mười, công danh, sự nghiệp bay cao, bay xa.

Khung giờ Mão (05:00- 07:00)

Bói ngày sinh cho thấy khung giờ Mão Âm lịch là từ 5-7 giờ sáng. Đây là khoảng thời gian mặt mặt trời mới mọc, bắt đầu một ngày mới. Ngay từ nhỏ trẻ tỏ ra rất hiểu chuyện, thương cha mẹ, đặc biệt là những em bé sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn.

Lớn lên, những đứa trẻ sinh giờ này ngoan ngoãn, hiền lành, được bố mẹ yêu chiều. Những đứa trẻ sinh vào khung giờ Mão Âm lịch được dự đoán là người có tài, học hành giỏi giang, thi cử suôn sẻ.

trai sinh vào khung giờ Mão Âm lịch được cho là rất khôn ngoan, hiểu biết. Bé gái sinh vào giờ Mão được dự đoán sẽ cải thiện tài vận cho cả gia đình. Những đứa trẻ sinh vào giờ này được dự đoán là người có tài, học hành giỏi giang, thi cử suôn sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, họ thường tìm được công việc tốt. Họ được dự đoán sẽ làm nên chuyện nhờ nỗ lực của bản thân và trở thành niềm tự hào của bố mẹ, gia đình.

Trẻ sinh vào khung giờ này dự đoán có số mệnh giàu sang ngút trời, bé học hành giỏi giang, lớn lên thành đạt, sự nghiệp thênh thang, không làm đại gia cũng là tỷ phú - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Khung giờ Ngọ (11:00 đến 13:00)

Bé sinh vào giờ này được sao may mắn chiếu mệnh, vận khí sẽ đi cùng mình trong suốt cuộc đời nên mọi việc suôn sẻ, hạnh phúc vô cùng. Không chỉ thành công trong học tập những năm đầu đời mà sự nghiệp và tài sản cũng thăng hoa khi lớn lên.

Vì có sao Quý nhân hội chiếu nên ngay cả cha mẹ cũng được giàu sang phú quý, mong được thăng quan tiến chức, phú quý. Tài sản của họ sẽ thịnh vượng và họ sẽ có thể hỗ trợ tổ tiên của họ trong tương lai!

Trẻ sinh vào khung giờ này dự đoán có số mệnh giàu sang ngút trời, bé học hành giỏi giang, lớn lên thành đạt, sự nghiệp thênh thang, không làm đại gia cũng là tỷ phú - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Khung giờ Dậu (17:00 đến 19:00)

Người sinh vào giờ này đa phần thường có hôn nhân hạnh phúc, là niềm tự hào của gia đình, dòng họ.

Theo tử vi, có thể nói giờ Dậu là giờ tốt. Người con có giờ sinh này được ví như chiếc "khóa an toàn" cho cả gia đình. Trẻ thông minh, hiếu học và biết thương cha mẹ từ rất nhỏ. Lớn lên, họ biết đối nhân xử thế, biết cách giải quyết các vấn đề, mâu thuẫn trong gia đình bằng những ý tưởng thiết thực.

Dù sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn nhưng trẻ vẫn lạc quan, có động lực cố gắng vươn lên. Khi lớn lên, trẻ học hành giỏi giang, thi cử đỗ đạt, có được công việc như mong đợi. Người có giờ sinh này chăm chỉ làm việc, không ngừng tìm kiếm cơ hội cho bản thân.

Nếu là đàn ông, họ thường thành công ở lĩnh vực vận tải, kỹ thuật. Nếu là phụ nữ, họ thường thành đạt nếu làm kinh doanh, giảng dạy. Người có giờ sinh này đa phần thường có hôn nhân hạnh phúc, là niềm tự hào của gia đình, dòng họ.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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