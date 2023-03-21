Tóc con gái Mạc Văn Khoa từng phụ thuộc 'đồ giả', nay vừa dài vừa dày, cân mọi kiểu tóc khiến các mẹ thích mê

Nuôi dạy con 21/03/2023 15:07

Con gái Mạc Văn Khoa và Thảo Vy từng là một em bé sinh thiếu tháng với cân nặng chỉ vỏn vẹn 1,9kg nên mái tóc lưa thưa. Hiện tại, cô bé sinh non năm nào giờ đã hơn 2 tuổi và ngày càng xinh xắn với mái tóc vừa dài vừa dày khiến bao người xuýt xoa.

Ngay từ khi mới chào đời, con gái cưng Minnie của Thảo Vy và Mạc Văn Khoa là một trong những nhóc tỳ nổi tiếng nhất hiện nay. Nam danh hài và vợ cũng chăm chỉ chia sẻ hình ảnh con gái đầu lòng với mong muốn lưu giữ kỷ niệm.

Tóc con gái Mạc Văn Khoa từng phụ thuộc 'đồ giả', nay vừa dài vừa dày, cân mọi kiểu tóc khiến các mẹ thích mê - Ảnh 1
Con gái cưng Minnie của Thảo Vy và Mạc Văn Khoa là một trong những nhóc tỳ nổi tiếng nhất hiện nay - Ảnh: Internet

Được biết, nhóc tỳ Minnie từng là một em bé sinh thiếu tháng với cân nặng chỉ vỏn vẹn 1,9kg nên con gái Mạc Văn Khoa lúc còn bé trông có chút chưa hài hòa đường nét gương mặt, mái tóc cũng lưa thưa.

Tóc con gái Mạc Văn Khoa từng phụ thuộc 'đồ giả', nay vừa dài vừa dày, cân mọi kiểu tóc khiến các mẹ thích mê - Ảnh 2
Vì sinh thiếu tháng nên Minnie có gương mặt chưa hài hòa, tóc lưa thưa - Ảnh: Internet

Đến nay, cô bé sinh non năm nào giờ đã hơn 2 tuổi và ngày càng xinh xắn khiến bao người xuýt xoa. Mỗi lần xuất hiện trên trang cá nhân của bố hay mẹ, Minnie đều "đốn tim" cư dân mạng với loạt khoảnh khắc đáng yêu của mình.

Tóc con gái Mạc Văn Khoa từng phụ thuộc 'đồ giả', nay vừa dài vừa dày, cân mọi kiểu tóc khiến các mẹ thích mê - Ảnh 3
Cô bé sinh non năm nào giờ đã hơn 2 tuổi và ngày càng xinh xắn khiến bao người xuýt xoa - Ảnh: Internet

Mới đây, Mạc Văn Khoa đăng tải khoảnh khắc của ái nữ Minnie trong chuyến đi chơi Đà Lạt cùng gia đình. Trong ảnh, ái nữ sở hữu diện mạo vô cùng bụ bẫm đáng yêu. Đặc biệt, mái tóc dày đẹp, đen nhánh được uốn xoăn giả điệu đà của nhóc tỳ vô cùng cầu kỳ, đáng yêu.

Tóc con gái Mạc Văn Khoa từng phụ thuộc 'đồ giả', nay vừa dài vừa dày, cân mọi kiểu tóc khiến các mẹ thích mê - Ảnh 4Tóc con gái Mạc Văn Khoa từng phụ thuộc 'đồ giả', nay vừa dài vừa dày, cân mọi kiểu tóc khiến các mẹ thích mê - Ảnh 5

Tóc con gái Mạc Văn Khoa từng phụ thuộc 'đồ giả', nay vừa dài vừa dày, cân mọi kiểu tóc khiến các mẹ thích mê - Ảnh 6
Minnie trong chuyến đi Đà Lạt cùng gia đình gây chú ý với mái tóc dày đẹp, đen nhánh được uốn xoăn giả điệu đà - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả để lại bình luận xuýt xoa, khen ngợi nhan sắc đáng yêu của cô bé. Vốn đã có gương mặt chuẩn gen bố cùng biểu cảm hài hước nên khi sở hữu thêm mái tóc đen nhánh, con gái nam danh hài càng được ví như "Mạc Văn Khoa phiên bản nữ".

Tóc con gái Mạc Văn Khoa từng phụ thuộc 'đồ giả', nay vừa dài vừa dày, cân mọi kiểu tóc khiến các mẹ thích mê - Ảnh 7
Nhiều khán giả ví cô bé như "Mạc Văn Khoa phiên bản nữ" - Ảnh: Internet

So với mái tóc hiện tại, trước đây, có lẽ vì sinh thiếu tháng nên khi còn bé, mái tóc của Minnie khá mỏng, chỉ loe hoe vài cọng. Thời điểm đó, từng có không ít cư dân mạng để lại những bình luận kém duyên, chê bai nhan sắc của cô nhóc. Thời điểm đó, Mạc Văn Khoa và vợ phải thường xuyên "xù lông" để bảo vệ con.

Tóc con gái Mạc Văn Khoa từng phụ thuộc 'đồ giả', nay vừa dài vừa dày, cân mọi kiểu tóc khiến các mẹ thích mê - Ảnh 8
Mạc Văn Khoa và vợ từng phải thường xuyên "xù lông" để bảo vệ con trước những bình luận kém duyên chê bai nhan sắc cô bé hồi nhỏ - Ảnh: Internet

Không những thế, bà xã Mạc Văn Khoa thường xuyên dùng những "phụ tùng" như tóc giả, bờm tóc để "trang trí" thêm cho mái tóc của con, ngoại hình của cô nhóc khi đó trông vừa đáng yêu lại rất buồn cười.

Tóc con gái Mạc Văn Khoa từng phụ thuộc 'đồ giả', nay vừa dài vừa dày, cân mọi kiểu tóc khiến các mẹ thích mê - Ảnh 9
Bà xã Mạc Văn Khoa từng thường xuyên dùng những "phụ tùng" như tóc giả, bờm tóc để "trang trí" thêm cho mái tóc của con - Ảnh: Internet

 Tóc con gái Mạc Văn Khoa từng phụ thuộc 'đồ giả', nay vừa dài vừa dày, cân mọi kiểu tóc khiến các mẹ thích mê - Ảnh 10Tóc con gái Mạc Văn Khoa từng phụ thuộc 'đồ giả', nay vừa dài vừa dày, cân mọi kiểu tóc khiến các mẹ thích mê - Ảnh 11

Tóc con gái Mạc Văn Khoa từng phụ thuộc 'đồ giả', nay vừa dài vừa dày, cân mọi kiểu tóc khiến các mẹ thích mê - Ảnh 12
Với mái tóc dài và dày như hiện tại, Thảo Vy có thể thoải mái làm điệu cho con - Ảnh: Internet

Đến nay, mái tóc của Minnie cũng ngày càng dài và dày hơn xưa. Giờ đây, mẹ Thảo Vy đã có thể thoải mái tạo kiểu tóc điệu đà cho con gái.

Mới 2 tuổi, con gái Mạc Văn Khoa đã sở hữu cả tủ đồ bơi cực yêu, thả dáng như người mẫu nhí

Mới 2 tuổi, con gái Mạc Văn Khoa đã sở hữu cả tủ đồ bơi cực yêu, thả dáng như người mẫu nhí

Ái nữ nhà Mạc Văn Khoa là nhóc tỳ được bố mẹ chăm đưa đi bơi nhất, mỗi lần xuất hiện cô nàng "đốn tim" cư dân mạng với đủ loại bikini bé xíu kiểu dáng, màu sắc khác nhau.

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Từ khóa:   Mạc Văn Khoa và vợ con gái Mạc Văn Khoa vbiz

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