Tiết lộ mức học phí khủng sao Việt đầu tư cho "cậu ấm - cô chiêu" theo học trường mẫu giáo

Hai nhóc tỳ song sinh nhà Hồ Ngọc Hà là bé Lisa và Leon đều học chung ở 1 trường mẫu giáo. Các bé đi học khi chưa đầy 20 tháng tuổi.

Trường mẫu giáo của cặp song sinh này thuộc hạng VIP khu vực Quận 2, TP. HCM được vợ chồng Hồ Ngọc Hà tin tưởng gửi gắm hai cục cưng. Mỗi năm, nữ ca sĩ chi trả mức học phí khoảng 220 triệu đồng/bé, và học phí sẽ tăng theo từng năm học của hai con.

Con trai Đàm Vĩnh Hưng

U50 mới có con ruột đầu lòng duy nhất nên Đàm Vĩnh Hưng vô cùng quan tâm con và cẩn thận từng chút một ở mọi vấn đề của con trai. Theo nam ca sĩ chia sẻ, anh cho con trai đi học mẫu giáo từ khi bé chưa được 20 tháng tuổi.

Được biết, để cho con trai theo học tại ngôi trường này, ông bố 51 tuổi cũng đã phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ, khoảng 260 triệu đồng/ năm học và các khoản phụ phí khác. Có thể nói con số này là vô cùng lớn đối với gia đình có kinh tế bình thường khi cho con theo học trường mẫu giáo.

Cặp song sinh của vợ chồng Dương Khắc Linh

Vợ chồng Dương Khắc Linh tìm hiểu rất kĩ trường mà cặp con sinh đôi sẽ theo học. Cặp bố mẹ theo các con đến trường những ngày đầu tiên để bé không bỡ ngỡ.

Học phí ngôi trường này khoảng 170 triệu đồng mỗi năm. Gia đình Dương Khắc Linh sẽ tốn 340 triệu đồng cho hai con đi học năm nay.

Con gái diễn viên Quách Ngọc Tuyên

Con gái diễn viên Quách Ngọc Tuyên tiếp thu rất tốt khi đi học ở trường mẫu giáo quốc tế học phí trăm triệu.

Con gái Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng cũng lựa chọn ngôi trường mà hai bé nhà Hà Hồ học để gửi gắm con gái Winnie. Cặp bố mẹ không tiếc tiền để con nhận được sự quan tâm nhất từ giáo viên.