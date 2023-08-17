Thú nhận làm 'chuyện ấy' sớm nhưng khi hỏi cách dùng 'áo mưa', bác sĩ tá hỏa vì Genz sai đáng lo ngại

Theo Sức khỏe và Đời sống, đối với thanh thiếu niên trong giai đoạn dậy thì, các tuyến sinh dục hoạt động tích cực và tính trội của giới tính xuất hiện theo hiệu ứng hoạt động của hormone giới tính. Cùng với đó, chức năng sinh sản theo từng giới cũng được hình thành để duy trì nòi giống.

Xu hướng yêu sớm và có quan hệ tình dục khi còn trẻ ảnh hưởng tới sức khỏe sau này. Ảnh: Internet

Bước vào tuổi dậy thì, nhu cầu tình dục cũng bắt đầu xuất hiện. Quan hệ tình dục không phải là xấu, nhưng ở độ tuổi vị thành niên, cơ thể các em chưa phát triển hoàn thiện và cũng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe sinh sản, khi tò mò làm "chuyện ấy" sẽ mang đến nhiều hậu quả khôn lường.

TS.BS. Đỗ Minh Loan, Trưởng khoa Sức khỏe Vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ trên Báo Sức khỏe và Đời sống, cho biết: Độ tuổi vị thành niên là những trẻ từ 10- 19 tuổi. Đây là giai đoạn trẻ phát triển các chức năng sinh dục, sinh sản, nhu cầu tình dục xuất hiện và chưa đủ kỹ năng để kiểm soát ham muốn tình dục nên các em có thể quan hệ tình dục sớm và sống thử trước hôn nhân.

Nguyên nhân khiến cho các em vị thành niên có quan hệ tình dục sớm xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do bản tính tò mò, thích "khám phá" ở lứa tuổi dậy thì. Cùng với sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội, trẻ em sớm tiếp cận với những kích thích như phim ảnh, truyện có nội dung 18+ hoặc sự gần gũi thân mật quá mức giữa nam và nữ làm cho vị thành niên dễ bị hưng phấn. Nếu thiếu ý thức làm chủ bản thân, không thể tự kiềm chế, các em có thể vượt quá giới hạn, quan hệ tình dục quá sớm ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý và sinh lý ở tuổi trưởng thành.

GenZ quan hệ từ năm lớp 8 nhưng lại dùng 'áo mưa' sai cách

"Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng, đã quan hệ tình dục từ năm lớp 8, nhưng khi hỏi về việc sử dụng bao cao su lại cho thấy bản thân thiếu hụt kiến thức tình dục an toàn nghiêm trọng", đây là chia sẻ của TS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ trên Báo Dân Trí.

Theo BS Thành, giới trẻ ngày càng cởi mở hơn về chuyện tình dục và độ tuổi quan hệ tình dục đang ngày càng sớm. Tuy nhiên, chuyên gia này bày tỏ lo ngại về việc thiếu hụt kiến thức giới tính ở các bạn trẻ.

Nhiều bạn trẻ đang sử dụng bao cao su sai cách. Ảnh: Internet

Theo báo cáo Khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam năm 2019, được Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam và Bộ Y tế công bố hồi tháng 4/2022, tỷ lệ quan hệ tình dục ở học sinh độ tuổi trước 14 tuổi đã tăng gấp 2 lần so với giai đoạn trước, từ mức 1,45% (năm 2013) lên 3,51% (năm 2019).

BS Thành cho hay: "Nhiều bạn trẻ được hỏi đều nói rằng, mình có sử dụng bao cao su khi quan hệ. Tuy nhiên, khi hỏi kỹ, các bạn lại cho biết rằng, xuyên suốt thời gian làm chuyện ấy đều không có biện pháp bảo vệ. Chỉ khi cảm thấy gần xuất tinh, mới mang bao cao su vào".

"Sử dụng bao cao su theo cách này các bạn vẫn có nguy cơ mang thai ngoài ý muốn và không phòng tránh được các bệnh lây qua đường tình dục", chuyên gia nhấn mạnh.

BS Thành chỉ rõ, các bệnh lây qua đường tình dục có thể là lậu, chlamydia hay thậm chí là HIV, viêm gan B. Nhiều loại vi khuẩn lây qua đường tình dục có thể đi ngược dòng gây tắc vòi trứng làm tăng nguy cơ vô sinh.

"Khi được tư vấn, nhiều bạn thắc mắc rằng, nếu mắc các bệnh này, trong những lần đi khám chắc chắn đã phát hiện ra. Tuy nhiên, trên thực tế, ngay chính các bác sĩ sản phụ khoa nhiều kinh nghiệm khi khám phụ khoa cũng không thể đảm bảo luôn phát hiện được các tổn thương. Nhất là khi bệnh giai đoạn đầu.

Chỉ khi xét nghiệm sàng lọc mới có thể phát hiện chính xác các bệnh lý này. Do đó, một thống kê cho thấy 60-70% các bạn mắc bệnh lây qua đường tình dục không biết mình đã mắc bệnh", BS Thành phân tích.

Làm gì khi phát hiện con quan hệ tình dục sớm?

Theo thạc sĩ Nga Sinh, giáo viên giáo dục giới tính Hệ thống giáo dục Hocmai chia sẻ trên VnExpress, giới trẻ ngày nay yêu và quan hệ tình dục (QHTD) sớm nguyên nhân chính là các con dậy thì sớm hơn trước. Ngoài ra, trẻ cũng được tiếp xúc với mạng xã hội, tham gia các hội nhóm không an toàn, xem phim, đọc truyện có tình tiết khiêu dâm. Việc thiếu quan tâm, chia sẻ, thiếu thảo luận, cung cấp thông tin về tình yêu, tình dục của bố mẹ với con cái cũng dẫn đến tình trạng QHTD và QHTD không an toàn ở con cao hơn.

Với trường hợp của độc giả, cần xác định xem con đã đủ 16 tuổi (theo ngày, tháng) hay chưa vì còn liên quan đến việc bạn lớp trên có vi phạm pháp luật hay không. Pháp luật Việt Nam quy định từ 16 tuổi đã có thể QHTD nếu có sự đồng thuận của đôi bên, người dưới 16 tuổi được xem là trẻ em và bất cứ hành vi quan hệ trong độ tuổi này đều vi phạm pháp luật. Nếu con độc giả chưa đủ 16 tuổi, độc giả cần tìm hiểu, thu thập bằng chứng để có thể tố cáo người đã QHTD với con mình.

Đối với con mình, cần quan tâm chia sẻ, hỏi han vui vẻ về những điều diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Cùng làm việc nhà, đi chợ... để tăng kết nối tình cảm giữa bố mẹ và con cái, từ đó dễ đề cập đến các vấn đề nhạy cảm hơn.

Cha mẹ có thể bắt đầu trao đổi các vấn đề về tình dục thông qua những trường hợp thực tế đã xảy ra (được viết nhiều trên các báo), như: "Hôm nay bố mẹ đọc báo thấy trường hợp bạn lớp 5, lớp 7 mang thai không biết, đến khi sắp sinh bố mẹ mới tá hỏa, sợ quá con ạ". Hỏi con nghĩ gì về việc này, tương lai các bạn đó sẽ vất vả như thế nào? Có thể chia sẻ kinh nghiệm trong tình yêu của chính bố mẹ để con có mối quan hệ vui vẻ và hạnh phúc mà không ảnh hưởng xấu đến học tập, sức khỏe.