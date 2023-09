Trường hợp mang thai ngoài tử cung rất nhiều, thế nhưng chỉ khi có bài báo về thai phụ 24 tuổi ở Hồ Chí Minh đã rơi vào tình huống nguy cấp khi cấp cứu do vỡ thai và mất 2 lít máu sau khi lên báo mạng thì các chị em càng quan tâm hơn về vấn đề này. Theo như báo vnexpress thì người bệnh cấp cứu trong tình trạng mệt và đau bụng 2 ngày, mạch nhanh, huyết áp tụt, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt và ra huyết âm đạo, được bác sĩ chẩn đoán là có thai ngoài tử cung đã vỡ, chảy nhiều máu trong ổ bụng, choáng do mất máu và quyết định mổ khẩn. Bệnh nhân được phẫu thuật thành công trong 60 phút, hồi phục tốt sau 3 ngày nằm viện, hiện sức khỏe ổn định. Trường hợp này nếu nhập viện trễ, phẫu thuật không kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.

- Đôi khi có thể gặp thai ngoài tử cung ở 2 bên, chiếm tỉ lệ khoảng 1/200.000 thai kỳ.

- Hoặc hiếm hơn có thể gặp trường hợp đa thai với một thai làm tổ trong buồng tử cung bình thường và thai còn lại ở vị trí lạc chỗ (tỉ lệ 1/30.000 thai kỳ).

Mang thai ngoài tử cung có giữ được không?

Nhiều chị em thắc mắc mang thai ngoài tử cung có giữ được không? Nếu không may mắc phải thì xin chia buồn cùng bạn là không thể nhé. Ngoài ra, nó còn để lại hệ lụy về sau như là tăng nguy cơ tái phát thai ngoài tử cung, có thể lặp lại rất nhiều lần sau đó do bệnh này không xử lý triệt để được. Một điều đáng tiếc hơn là tỷ lệ bị vô sinh sau khi mang thai ngoài tử cung khá cao, chiếm khoảng 50% sau khi mổ vì phẫu thuật nội soi rạch xẻ ống dẫn trứng lấy túi thai cũng gây sẹo trong lòng ống dẫn trứng. Hệ quả là trong các chu kỳ kế tiếp, hoặc trứng rụng không di chuyển thuận lợi được ra ngoài buồng tử cung để thụ thai, hoặc phôi đã thụ tinh làm tổ lặp lại tại ống dẫn trứng. Một biến chứng khôn lường nữa ảnh hưởng cà sức khỏe người mẹ sau này là thai ngoài tử cung chết lưu. Nếu không kịp thời phát hiện xử lý thì người mẹ sẽ bị rối loạn đông máu đi kèm đông máu nội mạch lan tỏa và nhiễm trùng trong ổ bụng do sự tấn công của các chủng vi khuẩn. Tình trạng nhiễm trùng lan nhanh nếu vi trùng phát triển mạnh, làm thối rữa thai và cả bộ phận cơ quan của mẹ hay lan toàn thân, dễ sốc nhiễm trùng và nguy cơ cao đe dọa tính mạng.

Dấu hiệu mang thai ngoài tử cung

Nếu bạn nghi ngờ có thể bị mang thai ngoài tử cung và muốn thử que để xét nghiệm thì lời khuyên là nên đến bệnh viện để có sự can thiệp chuyên môn và chính xác nhé. Bác sĩ sẽ tiến hành xét nghiệm HCG trong máu để chuẩn đoán. HCG máu thông qua phân tích tổng hợp có thể chẩn đoán chính xác lên đến 99% đối với đa thai, thai ngoài tử cung, phôi thai phát triển chậm, chửa trứng, bệnh nội tiết hoặc u xơ…Ngoài ra còn chẩn đoán siêu thanh vị trí thai nhi bằng cách kiểm tra tim và nang thai.

Khi chị em có các dấu hiệu sau thì nên đi bác sĩ càng nhanh càng tốt:

- Chảy máu ngoài âm đạo: xuất hiện đốm máu ở vùng kín là dấu hiệu phôi thai cấy vào thành tử cung.

- Chóng mặt: khi cớ thể thiếu chất, thiếu máu hay bị ốm nghén đều gây chóng mặt. Vậy để phân biệt có mang thai thì cần đến bác sĩ kiểm tra.

- Giảm lượng Hcg: nếu mức độ này tăng 2 -3 lần tức thai nhi bình thường. Còn tăng chậm hoặc có xu hướng đứng yên thì cần thêm các xét nghiệm khác để chẩn đoán khả năng có mang thai ngoài tử cung không.

- Đau vai gáy: kèm các triệu chứng như đau bụng, chảy máu âm đạo thì rất có thể bạn đã bị thai ngoài tử cung.



- Huyết áp thấp: khi có dấu hiệu rò rỉ máu kèm theo tụt huyết áp, khó thở, mệt mỏi thì khả năng là dấu hiệu sớm của mang thai ngoài tử cung.

- Đau một bên bụng: khi ống tử cung bị vỡ thì triệu chứng đau bụng sẽ diễn ra, nếu bạn nghi ngờ không rõ là đau bụng thông thường hay do thai thì cần đến bệnh viện khám.

Dấu hiệu đau bụng khi mang thai ngoài tử cung



- Chuột rút: chuột rút nhẹ đi kèm đau bụng, chảy máu âm đạo thì nên đi bác sĩ kiểm tra xem có đang mang thai hay ngoài tử cung hay không.

- Xuất huyết: khi ống dẫn trứng bị vỡ sẽ gây xuất huyết nhiều kèm theo các biểu hiện như ớn lạnh, lo lắng, chóng mặt, ra mồ hôi, mệt mỏi… có thể nguy hiểm đến tính mạng mẹ bầu, cần đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Một điều đáng lo ngại dẫn đến nguy cơ bị mang thai ngoài tử cung cao mà các chị em cần giảm thiểu là:

- Từng đặt vòng tránh thai.

- Mắc bệnh viêm khung chậu và vòi tử cung.

- Dùng thuốc và điều trị vô sinh chẳng hạn như IVF.

- Sẹo do lạc nội mạc tử cung.

- Phẫu thuật vùng chậu.

- Từng bị mang thai ngoài tử cung.

- Trải qua phẫu thuật triệt sản.

- Hút thuốc quá nhiều trước khi mang thai.

- Từng dùng diethylstilbestrol trong khi mang thai.

Mang thai là niềm hạnh phúc của người phụ nữ khi được thực hiện thiên chức làm mẹ. Thế nhưng con cái là lộc trời cho, có rất nhiều mẹ may mắn có con và sinh ra mẹ tròn con vuông nhưng cũng có nhiều mẹ bất hạnh hiếm muộn tìm mọi cách để mang thai nhưng vô ích. Đáng buồn vì có nhiều chị em lại nhẫn tâm nạo phá thai. Nếu như dễ dàng thụ thai là một điều may mắn thì khi niềm hi vọng được lóe lên mà bị vụt tắt sẽ càng đau đớn. Điều này không ai mong muốn cả, nhưng vẫn phải đối diện với sự thật. Một người phụ nữ mạnh mẽ sẽ luôn sẵn sàng đón lấy mọi thử thách của cuộc sống, kiên cường và lạc quan trong tương lai.

Tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng chẳng may bản thân bạn rơi vào trường hợp mang thai ngoài tử cung thì cũng đừng quá bi quan. Sẽ có nhiều điều bất ngờ đến với bạn trong tương lai, cuộc sống mà, mình mạnh dạn đối diện với nó và hơn bao giờ hết là giữ vững tinh thần lạc quan. Một tư tưởng tốt sẽ mang lại một sức khỏe tốt và điều kỳ diệu trong cuộc sống. Tinh thần tốt, chính là lối cư xử lành mạnh với chính mình. Khi bạn buồn, cơ thể sẽ mệt mỏi kiệt quệ làm suy sụp dễ mắc phải các bệnh tật khác ảnh hưởng việc thụ thai lần kế tiếp. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh khi bị stress, cơ thể có những biến đổi về thể chất và tinh thần mà những biến đổi này có thể trở thành nguy cơ gây ra nhiều bệnh lý khác. Nhiều bệnh nhân ung thư đã vượt bệnh xuất sắc nhờ tâm lý tích cực và bạn cũng sẽ làm được để suôn sẻ cho những lần thụ thai sau. Hãy học cách sống hạnh phúc để chiến thắng bệnh tật!