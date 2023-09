Giải đáp thắc mắc hay gặp ở các mẹ mang thai 3 tháng đầu

- Uống nhiều nước lọc và ít hoa quả để tột cho tiêu hóa khi lên máy bay. Không nên uống nước giải khát có gas để không bị đầy hơi, chướng bụng.

- Mặc quần áo rộng thoải mái, đi tất dày và mang giày dép vừa hoặc rộng một chút cho thoải mái. Thỉnh thoảng đứng lên để khí huyết lưu thông trong chuyến bay dài.

- Không với tay cao để cất hành lý, không xách hành lý quá nặng.

- Chuẩn bị một vài lát chanh để hít trong thời kỳ mang thai 3 tháng đầu vì những cơn nghén sẽ tới bất cứ lúc nào.

Mang thai 3 tháng đầu có nên đi xe máy?

Do hoàn cảnh gia đình hay tính chất công việc mà nhiều mẹ bầu vẫn phải di chuyển bằng xe máy trong giai đoạn đầu mang thai. Nhưng thời gian đầu là lúc thai nhi và mẹ yếu ớt nhất, rất dễ xảy ra tình trạng sẩy thai ngoài mong muốn khiến rất nhiều người hoang mang. Lời khuyên là không nên di chuyển bằng xe máy và sử dụng xe ôm, xe bus thay thế. Nếu như tình huống bất đắc dĩ phải di chuyển mà không có phương tiện khác thì các mẹ cần lưu ý những điểm sau:

- Chọn xe máy: Chọn xem có trọng lượng nhẹ, độ rung thấp, đảm bảo phanh xe, đèn xe, xi nhan hoạt động tốt.

- Dụng cụ bảo hộ: trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ để đảm bảo an toàn cho bà bầu như nón bảo hiểm loại tốt, váy chống nắng, kính râm, khẩu trang và một chai nước để kịp cấp nước cho cơ thể vào mùa nắng nóng, mang giày thể thao hoặc giày bệt để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường.

- Tốc độ di chuyển: nên chạy với tốc độ chậm, né các đoạn đường có nhiều ổ gà. Chỉnh gương chiếu hậu chuẩn để dễ dàng quan sát các phương tiện ở gần.

Thực phẩm nên và không nên dùng khi mang thai

Rau xanh tốt cho phụ nữ mang thai 3 tháng đầu

Mang thai 3 tháng đầu cần bổ xung axit folic, sắt, vitamin C, canxi, protein, chất đạm có trong trứng, các loại đậu, cá hồi, thịt bò, sữa chua, thịt nạc, rau xanh, sữa, khoai lang, xoài, cà rốt, đậu lăng, măng tây…

- Cá hồi: có hàm lượng protein và omega 3 rất tốt cho cả mẹ lẫn bé, tăng chỉ số IQ cho bé. Một tuần cần khoảng 0,3kg cá hồi là đủ vì làm dụng quá nhiều sẽ tăng hàm lượng thủy ngân gây hại cho thai nhi.

- Rau xanh: cung cấp vitamin vừa bổ sung dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi. Một số loại rau bạn nên ăn như rau bina, cải xoăn, súp lơ…rau xanh màu đậm sẽ rất tốt.

- Các loại quả mọng: chứa nhiều chất chống oxy hóa, axit folic, vitamin C và chất xơ giúp giảm nguy cơ mặc bệnh tiểu đường, béo phì cho em bé.

- Đậu lăng: có nhiều vitamin B6, sắt, protein , hỗ trợ sự hình thành cấu trúc não, hệ thống thần kinh, ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh.

- Các loại đậu: như đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ có nhiều sắt, canxi, folate và kẽm, chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa của mẹ, hạn chế táo bón.

- Xoài: là loại trái cây mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe do chứa nhiều vitamin A và C. Với hương vị thơm ngoài, xoài chính là dưỡng chất không thể thiếu giúp mẹ và bé phát triển khỏe mạnh.

- Sữa: chứa nhiều vitamin A, D... dùng sữa bà bầu hoặc vitamin tổng hợp trước thời gian có em bé từ 2 đến 3 tháng.

- Khoai lang: giúp nhuận tràng, giảm táo bón. Ngoài ra, thực phẩm này còn giúp hạ đường huyết và kiểm soát đường trong máu.

- Thịt bò và thịt gà: cung cấp nhiều chất sắt cho mẹ và bé, thường có trong rau bina, đậu lăng.

- Cá: cá rất tốt cho sự phát triển của thai nhi. Tuy nhiên cần lựa chọn loại cá ít thủy ngân như cá cơm, cá trích, da trơn, cá hồi, cá tuyết và tôm.

- Trứng: trong trứng có rất nhiều vitamin D và canxi dồi dào, mẹ ăn khoảng 3-4 trứng trong 1 tuần là đủ cung cấp cho cơ thể vì ăn quá nhiều sẽ gây chướng bụng, khó tiêu.

- Các loại hạt: óc chó, hạnh nhân, mắc ca, hướng dương, bí, đậu phộng có nhiều khoáng chất và chất béo lợi cho sức khỏe cả mẹ lẫn con.

Trong các thực phẩm cần kiêng cứ khi mang thai 3 tháng đầu bao gồm đu đủ, dứa, nhãn, thực phẩm tái, sống, cá chứa thủy ngân, cà phê, chất kích thích, đồ uống có gas, những thức ăn chứa vi khuẩn listeria.

- Dứa: hỗ trợ co bóp tử cung và sản xuất ra các chất gây phá thai, dễ bị dị ứng, nổi mẩn, tái bón…

- Nhãn: với tính nóng, nhãn dễ dàng gây táo bón, dị ứng, làm xáo trộn quá trình phát triển của bé.

- Thực phẩm tái sống: chứa nhiều ký sinh trùng như tái chanh, trứng tái sống, sốt mayonnaise dễ gây sẩy thai, thai lưu hoặc các biến chứng khôn lường.

- Cá chứa thủy ngân: cá kiềm, cá kình, cá thu chứa hàm lượng thủy ngân làm thai nhi chậm phát triển.

- Chất kích thích và đồ có gas: bỏ thói quen sử dụng các chất này vì sẽ gây dị tật bẩm sinh, tổn thương hệ thần kinh và nguy cơ mắc bệnh đao cao.

- Cà phê: tuyệt đối không dùng cà phê vì cafein làm rối loạn quá trình phát triển của trẻ.

- Thực phẩm chứa vi khuẩn listeria: bao gồm thịt muối, sữa chưa tiệt trùng, pho mát mềm làm nhiễm trùng thai nhi, sẩy thai và giảm sức đề kháng của mẹ.

Các thức ăn cần kiêng trong mang thai 3 tháng đầu

Giai đoạn đầu sẽ khiến mẹ rất khó khăn vì sự biến đổi của cơ thể và các chứng buồn nôn kéo dài làm ăn uống không ngon miệng. Để có thể hấp thụ đủ dưỡng chất cho mẹ và con trong thời điểm đó thì các mẹ có thể ăn ít chia làm nhiều bữa ăn nhỏ, ăn đồ lỏng, mềm tạo điều kiện cho hệ tiêu hóa xử lý thức ăn nhanh hơn. Không ăn thực phẩm như hành, tỏi, sả và đồ chứa nhiều dầu mỡ. Các chất như protein, sắt, canxi, axit folic, vitamin và khoáng chất cần được bổ sung nhiều hơn so với bình thường để nuôi em bé và đảm bảo đủ 200 -300 calo mỗi ngày. Không nên bỏ bữa và không ăn trong tình trạng bụng quá đói. Bạc hà, gừng, chanh có thể là cứu cánh cho mẹ giảm cảm giác thai nghén nôn mửa. Sự tư vấn của bác sĩ và các chuyên gia dinh dưỡng là cần thiết cho các mẹ lúc này.