Phụ huynh nào cũng muốn bé yêu của mình trắng xinh và vì thế không ít cặp vợ chồng luôn phải suy nghĩ nên tắm gì cho trẻ sơ sinh trắng? Bên cạnh những sản phẩm nhân tạo dùng để tắm trên thị trường hiện nay thì ít các cặp vợ chồng hiện đại biết đến những tác dụng vô cùng tốt từ các loại lá tự nhiên. Tắm cho bé bằng nước lá tự nhiên có thể giúp ngăn ngừa một số loại bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh như mẩn ngứa, rôm sảy, mề đay,.... vô cùng hiệu quả.

Có rất nhiều cách giúp bé yêu của các bạn có làn da trắng hồng xinh xắn và đáng yêu. Trong đó, nhiều cách làm dân gian rất hiệu quả và đã được kiểm chứng an toàn như sử dụng nước lá để tắm cho các bé. Tuy nhiên, ngày nay có nhiều cặp vợ chồng hiện đại không biết gì về vấn đề này. Do đó, bài viết sau đây sẽ bật mí cho các bạn nên tắm lá gì cho trẻ sơ sinh trắng da và hồng hào.

Bạn có thể cải thiện làn da ngăm đen cho bé bằng những nguyên liệu tự nhiên vừa an toàn vừa hiệu quả. Không những vậy, các loại lá từ tự nhiên vừa dễ dàng tìm kiếm vừa tiết kiệm chi phí cho các gia đình cho nên bạn hoàn toàn có thể tham khảo cách này để áp dụng với bé yêu nhà mình. Nếu bạn muốn em bé nhà mình có một làn da trắng hồng và xinh xắn thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng các loại lá tự nhiên để tắm cho bé.

Biện pháp này đã được chứng minh là hợp khoa học và được ứng dụng từ xưa đến nay nhưng không phải cặp vợ chồng nào cũng biết. Ngoài các tác dụng như trị bệnh mụn nhọt ở trẻ thì các loại lá tự nhiên cũng giúp các bé có làn da trắng hồng và mịn màng hơn.

Nên tắm lá gì cho trẻ sơ sinh trắng da và mịn màng? Cách làm trắng da cho trẻ em 10 tuổi

Trong tự nhiên có rất nhiều loại lá có thể sử dụng để nấu nước tắm cho trẻ, dưới đây là một số loại lá phổ biến thường được dùng. Có thể xem những phương pháp dưới đây là một trong những cách tắm trắng da toàn thân cho trẻ em.

Lá trà xanh - Thần dược giúp làn da bé trắng hồng

Lá trà xanh ngoài tác dụng thanh nhiệt, giải độc còn được biết đến là thần được vô cùng tốt để làm trắng da. Da của trẻ sơ sinh thường mỏng manh và non nớt hơn so với người lớn, vì thế nếu sử dụng lá trà xanh để tắm cho các bé thì các bà mẹ cần phải chú ý:

Lựa chọn lá kỹ lá trà xanh và ngâm rửa cho thật sạch sẽ

Vò lá thật kỹ với nước đun sôi một lần và đổ nước đi sau đó tiếp tục vò lấy nước thứ hai và chờ nước nguội vừa đủ phù hợp với da bé (khoảng 38 độ) thì có thể dùng để tắm cho bé

Ngoài cách vò lá thì bạn của thể dùng trực tiếp lá trà xanh đun sôi lấy nước. Tuy nhiên, bạn cần chú ý loại bỏ nước đầu.

Lá trà xanh giúp cải thiện lớn làn da của bé - Ảnh minh họa: Internet

Tắm cho bé bằng nước mướp đắng

Mướp đắng là một trong những loại quả thiên nhiên có tác dụng tốt cho sức khỏe và chăm sóc da. Do đó, dùng nước mướp đắng để tắm cho bé không chỉ giúp bé phòng ngừa rôm sảy, mẩn ngứa, làm sạch vi khuẩn mà còn cải thiện làn da vô cùng hiệu quả.

Cách làm như sau:

Với nước mướp đắng thì đơn giản hơn nấu nước lá trà xanh, bạn chỉ cần chuẩn bị một ít mướp đắng ( khoảng 2-3 quả) và thực hiện bằng một trong những cách dưới đây:

- Cách 1: Cắt nhỏ mướp đắng và đun sôi với nước khoảng 15 - 20 phút, rồi lấy nước đó pha với một ít nước sạch, đủ ấm và tắm cho bé.

- Cách 2: Dùng mướp đắng xay nhuyễn với một ít lá kinh giới. Lọc thật sạch bã qua rây và lấy hỗn hợp pha với nước để tắm cho bé. Tuy nhiên cần chú ý phải làm sạch các loại nguyên liệu trước khi sử dụng.

Mướp đắng là một trong những nguyên liệu làm trắng da hiệu quả cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ trong một thời gian ngắn, bạn có thể thấy được những thay đổi rõ trên làn da của trẻ. Do đó, bạn hoàn toàn có thể áp dụng những loại nguyên liệu tự nhiên này để tắm cho em bé của mình.

Những lưu ý quan trọng khi tắm cho trẻ sơ sinh bằng lá tự nhiên

Dù tắm bằng bất kỳ nguyên liệu tự nhiên nào thì các bà mẹ cần phải chú ý những vấn đề sau để đảm bảo an toàn cho bé yêu của bạn:

- Phải lựa chọn các nguyên liệu thật kỹ và đảm bảo ngâm rửa sạch các nguyên liệu vì da của bé có thể rất dễ kích ứng.

- Trước khi tắm, các bạn phải chú ý thử trước một lượng nhỏ trên da của bé để xem bé có bị kích ứng hay dị ứng hay không. Nếu không thì bạn mới nên tắm cho bé bằng loại nguyên liệu tự nhiên đó.

- Sau khi tắm cho bé bằng nước lá thì các bà mẹ phải lau người lại cho bé bằng nước sạch, sử dụng phấn rôm và mặc quần áo có chất liệu thoáng mát cho bé.

Cần chú ý tránh kích ứng trên da trẻ sơ sinh khi tắm với lá tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số bật mí cho các bà mẹ nên tắm lá gì cho trẻ sơ sinh trắng da và mịn màng. Mong rằng, những chia sẻ ngắn gọn này sẽ giúp bé yêu của gia đình bạn trở nên trắng trẻo, đáng yêu hơn.