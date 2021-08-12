Tác giả cuốn sách “Ăn dặm bổ não”: Từ bà mẹ yêu con đến chuyên gia dinh dưỡng

Chính tình yêu thương ấy đã trở thành động lực để Phạm Dung nghiên cứu về các phương pháp nuôi dạy con tiến bộ nhất trên thế giới. Phạm Dung chia sẻ: “Tôi nhận thấy rằng thế hệ F1 người Việt Nam ở Mỹ rất to lớn như người bản xứ nhưng chiều cao của người Việt trong nước lại rất khiêm tốn. Tại sao lại như vậy?”

Sau khi đi du học ở Mỹ, Phạm Dung trở thành quản lý trong một tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào Việt Nam với mức lương hàng chục ngàn USD. Tuy nhiên, sau khi sinh con trai đầu lòng, Phạm Dung quyết định nghỉ việc và tập trung vào việc nuôi dạy con trai. Chị dành tất cả tình yêu thương cho cậu con trai đầu lòng của mình.

Trăn trở này khiến cho Phạm Dung không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu và nhận ra căn nguyên của tình trạng thấp còi ở Việt Nam là do tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng cho sự phát triển của 1000 ngày đầu đời. Sự thiếu hụt đó xuất phát từ phương pháp chăm sóc trẻ của người Việt chưa khoa học, chỉ tập trung cho trẻ ăn no mà không đủ chất. Cô nói: “Quan niệm ăn dặm ở Việt Nam đang dừng lại ở “ăn dặm là dặm thêm thức ăn ngoài sữa” nhưng như vậy là không đúng. Trong 3 năm đầu đời, em bé sẽ tăng gấp 5 lần cân nặng, tăng gấp đôi chiều cao, não bộ của bé tăng gấp 3 lần lúc mới sinh. Em bé của bạn lúc này cần nhiều năng lượng và chất dinh dưỡng hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong cuộc đời. Ăn dặm tốt không chỉ về cơ thể khỏe mạnh, mà còn về trí não mạnh mẽ”.

Từ đó, Phạm Dung đã dày công nghiên cứu và đưa phương pháp ăn dặm bổ não vào áp dụng cho cậu con trai yêu quý của mình đồng thời hệ thống phương pháp ăn dặm khoa học này thành cuốn sách “Ăn dặm bổ não”.

Cuốn sách “Ăn dặm bổ não” là món quà của một bà mẹ yêu con dành cho các mẹ bỉm sữa ở Việt Nam

Ăn dặm bổ não là một phương pháp khoa học tập trung vào cung cấp 16 chất dinh dưỡng mà em bé cần để phát triển thể chất, bộ máy tiêu hóa, hệ thống miễn dịch và quan trọng nhất là não bộ. Não bộ chi phối sự trao đổi chất trong cơ thể, chi phối khả năng nhận thức của con bạn, vì thế nó chi phối tất cả. Cơ thể của con có thể từ từ phát triển trong suốt cuộc đời nhưng não bộ thì hoàn thành hầu hết kiến trúc của nó rất sớm, ngay trong 3 năm đầu đời. Cơ thể của bé những năm đầu đời cũng ưu tiên phát triển não bộ hơn hết, bằng chứng là 75% lượng thức ăn ăn vào của con bạn dành để nuôi não bộ.

Trong cuốn sách, tác giả đã mô tả về sự phát triển của 4 hệ thống trong cơ thể con trong thời gian ăn dặm, hướng dẫn cách tạo ra những bữa ăn dặm bổ não, cách nấu nướng để có thể cung cấp được 16 chất dinh dưỡng vàng cho con bằng 8 bước rõ ràng.

Ngoài cuốn sách “Ăn dặm bổ não” Phạm Dung còn xây dựng trang web mammy.vn để phổ biến những kiến thức khoa học về phương pháp ăn dặm bổ não cũng như cung cấp các món ăn giúp bé phát triển trí não tối đa.

Nhiều người cảm thấy ngạc nhiên khi Phạm Dung từ bỏ công việc quản lý tại một tập đoàn nước ngoài với thu nhập hàng trăm triệu đồng một tháng để chuyên tâm vào việc quảng bá phương pháp ăn dặm bổ não. Tuy nhiên, những ai biết Phạm Dung thì đều hiểu rằng, việc làm đó xuất phát từ tình yêu con và khát vọng muốn thay đổi tương lai của người Việt.

Phạm Dung tâm sự: “Tôi cũng không ngừng cải tiến các công thức nấu ăn theo phương pháp ăn dặm bổ não. Tôi luôn đặt ra mục tiêu phải tim ra món ăn mới, hương vị mới và không bằng lòng với những gì đã đạt được ngay cả khi mọi người đều đánh giá rất tốt. Bởi cố gắng của chúng ta sẽ làm thay đổi cuộc đời của thế hệ sau”

Sau sự thành công của cuốn sách “Ăn dặm bổ não”, Phạm Dung còn đang tiếp tục ấp ủ những dự định với cho việc phát huy tối đa tiềm năng của trẻ em ở Việt Nam.'