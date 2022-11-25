Sinh con gái thuộc 3 tuổi này sẽ rước lộc về nhà, ba mẹ tha hồ hưởng vinh hoa phú quý cả đời

Bé gái tuổi Mùi sinh ra có bà mụ nâng đỡ, trao cho phúc khí và sức khỏe . Con luôn có thần may mắn đi bên cạnh nên sống cuộc đời bình an, suôn sẻ.

Nếu bé sinh ra vào tháng 2, 3, 7 và 8 âm lịch thì phúc lộc càng nhiều. Con được dự báo có đường công danh rộng mở, về sau hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý.

Con gái tuổi Mùi có số mệnh tốt, con đường học hành và công danh gặp nhiều may mắn, hanh thông, làm gì cũng thuận lợi.

Bé gái tuổi Mùi có thể trở thành quý nhân của cha mẹ, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho cả nhà. Về hậu vận, cha mẹ được sống vui vẻ, viên mãn, được các con báo hiếu.

Bé gái tuổi Tuất

Nhà nào may mắn sinh được cô con gái tuổi Tuất thì cha mẹ tha hồ hưởng lộc.

Đầu tiên phải khẳng định các bé gái tuổi Tuất rất xinh đẹp và hiếu động, từ nhỏ bé đã rất hay tò mò và thích tìm hiểu mọi thứ.

Lớn lên các con dần lộ khiếu thông minh và khiến bố mẹ tự hào về thành tích học tập. Bé gái tuổi Tuất đa số đều thành đạt, các bé có nguồn năng lượng rất lớn nên tài vận của bố mẹ cũng chuyển biến tích cực, gia tăng theo cấp số nhân, tiền tài và vị thế đều song toàn.

Đặc biệt, nếu bé gái nào sinh năm 2018 thì đặc biệt giàu sang, các con được ví như thần giữ của trong nhà, tiền bạc chỉ có vào nhiều thêm chứ ít khi hao hụt, giúp gia đình ngày càng thịnh vượng, yên ấm.

Bé gái tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ là những người thông minh, lanh lợi, luôn biết phấn đấu trong cuộc sống và tìm kiếm cơ hội tốt xây dựng sự nghiệp vững vàng. Trẻ con tuổi Tỵ ham học hỏi, biết tìm tòi sáng tạo và là niềm tự hào của bố mẹ.

Ba mẹ sinh con gái thuộc 1 trong 3 tuổi này, tương lai giàu 'bung nóc', con cái hiếu thảo, sống giàu sang cả đời. Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, tuy tuổi Tỵ gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng họ vẫn luôn kiên trì đối mặt với mọi thứ, đến khi vượt qua được thì sẽ chia sẻ với mọi người, không để người nhà phải lo lắng. Bước vào giai đoạn trung niên, tuổi Tỵ sẽ được trời ban nhiều phúc đức, không những có khả năng giúp bản thân phát triển mà còn mang lại nhiều may mắn và tài lộc cho bố mẹ.

Nhìn chung, gia đình nào có con gái tuổi Tỵ thì hãy yên tâm, lúc bé tuy có khó nuôi nhưng đến lớn lại trăm sự được nhờ.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.