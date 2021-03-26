Phương pháp dạy con không đòn roi 'Time Out': Làm thế nào để trẻ thực sự nghe lời mà không bị 'ép phải ngoan'

Trong quá trình áp dụng hình thức này, nhiều cha mẹ vẫn còn thắc mắc về những vấn đề thường gặp trong quá trình trẻ "hối lỗi", cũng như đặt ra vấn đề liệu có trường hợp đặc biệt nào không nên sử dụng hình phạt này hay không? Mới đây, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM) đã đúc kết và soạn thảo hướng dẫn để giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ cũng như áp dụng phương pháp này đúng đắn trong việc nuôi dạy con trẻ.

Time Out hay còn gọi là “ góc bình yên ” là hình thức kỷ luật khi trẻ làm sai việc gì đó sẽ được yêu cầu ngồi lặng yên trên ghế hoặc trong phòng riêng để bình tĩnh và suy nghĩ về những gì chúng đã làm trong khoảng thời gian nhất định. Đây là phương pháp giáo dục mà ngày nay được nhiều bố mẹ lựa chọn bởi ít gây tổn thương so với đánh đòn, mắng nhiếc vì nó không liên quan tới lạm dụng thể chất hay qua lời nói.

- Giữ vững nguyên tắc. Khi đang bị phạt ( Time Out ), bé không được phép tương tác với bố mẹ hoặc người chăm sóc. Hình phạt “Time Out” giống như một hình thức cô lập ngắn mang ý nghĩa rằng: “Khi con làm thế này, con sẽ không được chơi chung với mọi người”.

- Cân nhắc độ tuổi của bé. Có thể áp dụng cho trẻ từ 18 – 24 tháng tuổi, cho đến khi trẻ được 5 tuổi. Vì những bé nhỏ hơn thì chưa nhận thức được những gì bạn muốn, còn những bé lớn hơn sẽ cần được dạy bảo tinh tế hơn để biết cách cư xử đúng mực.

- Tạo ra một khuôn khổ. Cách này yêu cầu bạn phải đầu tư rất nhiều gian nhưng rất xứng đáng. Bởi việc điều chỉnh lại hành vi của bé như cách bạn muốn khó khăn hơn nhiều so với việc dạy bé đúng ngay từ đầu.

- Lập ra một chỗ phạt “Time Out” Bạn có thể đặt một chiếc ghế ở chỗ an toàn nhưng rất nhàm chán như góc phòng ăn hay một chỗ ít người qua lại. Bạn cần đảm bảo chỗ phạt này tách xa bé khỏi những người chăm sóc và “hiện trường” nơi bé quấy khóc. Vì khi ở nơi đông người, bé có quá nhiều cơ hội để trầm trọng hóa vấn đề với những hành vi trêu chọc và khiêu khích.

- Cách thực hiện răn đe trước. Sau khi răn đe hành vi bị cấm hai lần, bạn cần tuyên bố, “con bị phạt!”. Không nói thêm gì nữa. Bế bé và đặt bé vào chỗ phạt đã qui định sẵn.

- Đặt đồng hồ đếm giờ. Thời gian bị phạt khoảng tầm một phút tính theo 1 năm tuổi của bé.

- Nên kiên quyết. Nếu bé đứng dậy, đặt lại bé vào chỗ và đặt lại giờ. Đừng nên nói gì và không chìu theo bé.

- Tha lỗi và quên. Khi hết thời gian, nên nói với bé: “Con đã bị phạt xong!”, ôm bé và để mọi thứ như vậy. Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cho bé một cái gì mới để làm, đây là cách thức tích cực để thay thế cho điều bị cấm.

Một tuyên bố đơn giản khi bé phạm lỗi: 'Con bị phạt' là đủ, đừng nói quá nhiều sẽ làm mất tác dụng của Time Out - Ảnh minh họa: Internet

Những vấn đề thường gặp

1. Nói quá nhiều. Điều này thường làm bé bối rối, làm mọi thứ căng thẳng hơn và làm mọi người cảm thấy khó chịu. Một tuyên bố đơn giản khi bé phạm lỗi: “Con bị phạt” là đủ.

2. Gậy ông đập lưng ông. Nếu sau khi bị phạt, bé nhận được sự quan tâm nhiều hơn, bé sẽ tiếp tục lôi kéo sự chú ý bằng những hành vi khiêu khích.

3. Bạn quá bực tức. Nên dành một hai giây để bình tĩnh. Quay lại với bé, nêu lí do của việc phạt bé và đưa bé vào nơi bị phạt. Và bạn cũng cần nhớ rằng đây là cách bạn phạt bé vì phạm những lỗi nặng chứ không phải biến nó thành một thói quen cho tất cả các lỗi.

4. Không thưởng khi bé ngoan. Một phương pháp sai lầm khác là “ép” bé phải ngoan. Điều này khá khó khăn, nhất là khi bé càng lúc càng hư, bạn sẽ có xu hướng phản ứng lại và thậm chí là cố gắng tránh né bé.

Cân nhắc độ tuổi của bé. Có thể áp dụng cho trẻ từ 18 – 24 tháng tuổi, cho đến khi trẻ được 5 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Những trường hợp đặc biệt

1. Về hành vi. Nếu bé đang quá tức giận hoặc bị ốm, bé sẽ không thể tiếp thu được gì từ hình phạt này. Đối với những bé đã bị phạt bằng phương pháp này nhiều, hình phạt sẽ khiến cảm xúc của bé bị chấn động, lấn át cơ hội học được cách cư xử tốt hơn.

2. Độ tuổi phát triển. Những bé chậm phát triển hoặc phát triển vượt bậc cần được đối xử tùy vào độ tuổi phát triển thay vì tuổi thật của bé.

3. Cả ngày bị phạt? Nếu bạn thấy bé đặc biệt thích gây sự chú ý, rất có thể bé đang chịu nhiều căng thẳng và áp lực, hoặc chỉ đơn giản là bé đang cảm thấy buồn chán. Nên tự vấn xem bạn có đang căng thẳng hay không? Vì bé tìm mọi cách gây sự chú ý là để bạn nhận ra điều đó, mặc dù hành động đó có nguy cơ khiến bạn nổi giận.

ime Out là phương pháp giáo dục hoàn toàn mới, giúp trẻ có thời gian nhận thức về lỗi lầm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng những chia sẻ từ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố giúp các bậc phụ huynh tìm được một phương pháp dạy con phù hợp, tránh dùng bạo lực tác động lên sự phát triển tinh thần non nớt của con trẻ.