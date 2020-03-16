Phụ nữ sảy thai nên ăn gì để nhanh hồi phục sức khỏe?

Xa xưa các cụ ta đã có câu “một lần sa bằng ba lần đẻ” để miêu tả mức độ ảnh hưởng về sức khỏe đối với thai phụ sau khi sẩy thai. Do vậy sau sảy thai. chị em phụ nữ cần được chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần để sức khỏe sớm hồi phục. Vậy sau sảy thai nên ăn gì là tốt nhất?

Ngoài ra, bạn cũng nên bổ sung thêm thực phẩm giàu vitamin C như táo tàu, cam, chanh, quýt để thúc đẩy quá trình hấp thụ sắt trong cơ thể. Trong một số loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật như đậu, đỗ, ngũ cốc, hoa quả cũng chứa một lượng sắt non-heme (hay còn gọi là sắt ferric hoặc sắt có nguồn gốc thực vật). Tuy loại sắt này khó hấp thu hơn nhưng sẽ rất tối ưu nếu bạn bổ sung phối hợp cả hai loại sắt cho cơ thể cùng lúc.

Đầu tiên, phụ nữ sau sảy thai cần phải bổ sung thực phẩm giàu chất sắt. Sẩy thai cũng là một quá trình gây mất máu. Do vậy, thai phụ dễ bị thiếu máu và gặp phải các triệu chứng khác như mệt mỏi, chóng mặt, cảm thấy yếu đuối,... Loại sắt tốt nhất cho phụ nữ sau sảy thai là sắt heme. Sắt heme có trong các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt dê, thịt bê, hàu, cá ngừ, cá mòi.

Thực phẩm giàu chất sắt giúp phụ nữ sảy thai khắc phục tình trạng thiếu máu – Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giúp chống trầm cảm sau sảy thai

Không có gì là bất ngờ nếu cảm thấy chán nản, mất mát, đau lòng sau sẩy thai. Những suy nghĩ về con cũng như nỗi thất vọng do để mất con từ trong bụng rất dễ khiến một số chị em bị trầm cảm. Có những người nhanh chóng cân bằng tâm lý, nhưng cũng có những người sẽ bị ám ảnh trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Do vậy, việc bổ sung thực phẩm giúp chống trầm cảm lúc này là vô cùng cần thiết.

Những thực phẩm giàu magie như các loại hạt (hạt óc chó, hạt chia, hạnh nhân,v.v.), các loại đậu, socola sẽ giúp chị em phụ nữ sảy thai chống lại căn bệnh trầm cảm đồng thời cải thiện chứng năng cơ bắp và thần kinh.

Phụ nữ sảy thai cần bổ sung thực phẩm giàu magie để chống lại chứng trầm cảm - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu canxi

Dự trữ canxi trong cơ thể nhanh chóng giảm xuống trong thai kỳ. Do vậy sau sảy thai, bạn cần bổ sung canxi cho cơ thể ngay lập tức. Canxi có trong một số loại sữa, cá biển, cá hồi, trái cây sấy khô, rau lá xanh đậm, đậu nành.

Thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất

Có chị em thắc mắc mới sảy thai có nên ăn yến sào? Câu trả lời là có. Yến sào rất giàu protein, axit amin và khoáng chất như kẽm, mangan, magie, glucosamine, v.v. Do vậy, việc ăn yếu giúp bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể, hồi phục sức khỏe trong thời gian nhanh nhất.

Thực phẩm giúp nhanh hồi phục sức khỏe sinh sản

Điều đầu tiên các bà các mẹ quan tâm là sảy thai ăn gì cho ra hết máu huyết (máu xấu). Một loại thực phẩm được sử dụng từ xa xưa để giải quyết vấn đề này là rau ngót. Rau ngót được chế biến thành nhiều món như canh rau ngót thịt nạc, rau ngót xào, nước rau ngót xay. Chị em nên sử dụng hàng ngày cho đến khi thấy sạch hẳn.

Rau ngót giúp phụ nữ sẩy thai mau sạch máu xấu - Ảnh minh họa: Internet

Người sảy thai nên ăn hoa quả gì?

Hoa quả giàu vitamin C: Vitamin C giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn nhằm chống thiếu máu sau sảy thai. Các loại hoa quả như đu đủ, dâu tây, bưởi, cam, quýt, táo đều rất giàu vitamin C.

Hoa quả có chứa magie: Magie giúp thai phụ nhanh chóng hồi phục tinh thần sau nỗi đau mất đi thiên thần nhỏ bé. Cải xoăn, hạt bí đỏ, dưa hấu, mận sấy khô là thực phẩm giàu magie.

Ngoài ra, không cần quá băn khoăn bị sảy thai nên ăn quả gì vì cơ bản các loại hoa quả đều rất giàu vitamin. Chị em chỉ cần tránh những loại hoa quả quá chua hoặc quá đắng để tránh làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa là đủ.

Phụ nữ sảy thai nên kiêng ăn gì?

Sảy thai có cần kiêng như đẻ hay không? Từ xưa, trong dân gian vẫn khuyên bảo sảy thai cũng cần kiêng như đẻ, thậm chí sảy thai còn có hại cho cơ thể hơn cả sinh đẻ. Do vậy, bên cạnh bổ sung những thực phẩm tốt cho cơ thể, việc tránh ăn những thực phẩm gây hại cũng là yếu tố quan trọng giúp cơ thể nhanh hồi phục và sớm có thể lại có tin vui. Sau đây là một số thực phẩm cần tránh đối với phụ nữ sảy thai:

Thực phẩm có quá nhiều chất béo

Một số thực phẩm chứa nhiều chất béo dễ dẫn đến tình trạng viêm nhiễm sau sảy thai. Do vậy khi mới sảy thai, chị em nên kiêng bơ, phô mai, sữa nguyên chất, thịt cừu, v.v. Ngoài ra, một số chị em thắc mắc sảy thai có ăn được thịt vịt không thì đáp án là có. Thịt vịt giàu chất dinh dưỡng mà lại không chứa nhiều chất béo. Chỉ cần không nấu chung với gia vị cay nóng là hoàn toàn có thể phù hợp cho phụ nữ sẩy thai.

Phụ nữ sảy thai nên kiêng thực phẩm giàu chất béo như bơ và phô mai – Ảnh minh họa: Internet

Tinh bột chứa ít chất xơ

Carbohydrate là nguồn cung cấp năng lượng tuyệt vời cho cơ thể và giúp duy trì lượng đường huyết. Tuy nhiên, tinh bột lại ít chất xơ như ngũ cốc tinh chế lại có tác động không tốt đến cơ thể phụ nữ sảy thai vì nó làm tăng lượng đường nhanh chóng. Do vậy sau sảy thai, chị em nên loại bỏ bánh mì, bánh quy, trứng, gạo xay, v.v. ra khỏi thực đơn của mình.

Đồ ăn vặt ít chất dinh dưỡng

Đồ ăn vặt sẽ chiếm phần lớn khoảng trống trong dạ dày và thỏa mãn vị giác của bạn, nhưng lại là vật cản trở khiến bạn không thể ăn thêm thực phẩm giàu dinh dưỡng mà cơ thể đang rất cần bổ sung sau sẩy thai. Hãy nói không với bánh kẹo ngọt, nước uống có ga, đồ uống có cồn, bim bim, v.v. sau khi sẩy thai.

Thực phẩm ít chất dinh dưỡng sẽ tác động không tốt đến sức khỏe của chị em phụ nữ sau sảy thai - Ảnh minh họa: Internet

Qua đây, chắc hẳn bạn đã trả lời được câu hỏi sảy thai nên ăn gì và kiêng gì? Sẩy thai là một trải nghiệm đau thương cho bất kỳ chị em nào phải trải qua. Điều duy nhất có thể làm và cũng là điều đầu tiên cần phải làm để giảm nhẹ mất mát cho chị em say sẩy thai là chăm sóc thật tốt bản thân cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.