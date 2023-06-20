Nữ đạo diễn Ai Là Triệu Phú U40 làm mẹ đơn thân chăm con cực khéo, không những thế còn trẻ đẹp 'hack tuổi' nhờ bí quyết đơn giản này

Nuôi dạy con 20/06/2023 11:19

BTV Diệp Chi là một người mẹ hiện đại, dường như không có cửa cho tiêu cực và stress. Người đẹp tuổi 37 luôn tràn đầy năng lượng, trẻ đẹp như chị gái Sumo.

BTV Diệp Chi là gương mặt nổi tiếng và vô cùng quen thuộc với các khán giả của VTV. Người đẹp sinh năm 1986 gây ấn tượng qua hàng loạt chương trình để lại dấu ấn như Rung chuông vàng, Điều ước thứ 7, Đường lên đỉnh Olympia,... Ngoài vai trò là một MC, BTV, Diệp Chi còn đảm nhận vị trí đạo diễn, đứng sau nhiều chương trình truyền hình rất được yêu thích. Gần đây, cô gây chú ý khi trở thành đạo diễn chương trình được quan tâm nhất nhì VTV - Ai Là Triệu Phú.

 

Nữ đạo diễn Ai Là Triệu Phú U40 làm mẹ đơn thân chăm con cực khéo, không những thế còn trẻ đẹp 'hack tuổi' nhờ bí quyết đơn giản này - Ảnh 1
BTV Diệp Chi là gương mặt nổi tiếng và vô cùng quen thuộc với các khán giả của VTV

Mới đây, nữ MC vừa chia sẻ khoảnh khắc hậu trường khi đang làm đạo diễn cho chương trình Ai Là Triệu Phú. Cụ thể, cô chia sẻ hình ảnh bữa ăn trưa mà mình mang theo. Trong ảnh, MC Diệp Chi chỉ dùng bữa trưa với một ít cơm gạo lứt, bông cải xanh và vài miếng thịt. Bà mẹ đơn thân viết: "Bữa trưa mang từ nhà đi của tôi. Ăn vậy mong gầy".

Nữ đạo diễn Ai Là Triệu Phú U40 làm mẹ đơn thân chăm con cực khéo, không những thế còn trẻ đẹp 'hack tuổi' nhờ bí quyết đơn giản này - Ảnh 2
Bữa ăn của nữ BTV 

Qua hình ảnh cũng như chia sẻ của MC Diệp Chi, có thể thấy dường như mẹ Sumo đang trong quá trình siết cân khi có khẩu phần ăn khá kiêng khem. Trước đó, trong một số hình ảnh về bữa ăn trên trường quay của mình, MC Diệp Chi vẫn ăn uống khá thoải mái. Khi đó, dù không khắt khe chuyện ăn uống nhưng nữ MC cũng luôn duy trì chế độ lành mạnh, thường xuyên uống nước ép hay các loại sữa hạt để hỗ trợ giảm cân cũng như mang đến nhiều lợi ích cho làn da. Ngày thường, để duy trì cân nặng ổn định, cô cũng thường xuyên tập luyện với các bộ môn thể thao như đạp xe, bơi lội hay đến các phòng tập pilates,...

Nữ đạo diễn Ai Là Triệu Phú U40 làm mẹ đơn thân chăm con cực khéo, không những thế còn trẻ đẹp 'hack tuổi' nhờ bí quyết đơn giản này - Ảnh 3
Diệp Chi thường xuyên tập luyện thể thao để giữ dáng

Ở tuổi 37 và làm mẹ 1 con nhưng MC Diệp Chi vẫn duy trì vóc dáng thon gọn, chuẩn chỉnh. Dù ít khi diện trang phục khoe dáng nhưng qua những hình ảnh ngày thường, có thể thấy rõ vóc dáng của cô luôn được duy trì cân đối. 

Nữ đạo diễn Ai Là Triệu Phú U40 làm mẹ đơn thân chăm con cực khéo, không những thế còn trẻ đẹp 'hack tuổi' nhờ bí quyết đơn giản này - Ảnh 4
Vóc dáng cân đối đáng ngưỡng mộ của 'mẹ một con' Diệp Chi 

Trên trang cá nhân, Diệp Chi cũng thường đăng tải hình ảnh chụp cùng con gái và dí dỏm gọi con là em. Hai mẹ con thân thiết nhau như chị em, đi đâu cũng có mặt nhau. Thực tế, nếu ai không biết mà nhìn hình và cho rằng, Diệp Chi là chị gái cũng không sai. Mỹ nhân sinh năm 1986 có làn da vô cùng chất lượng. 

Nữ đạo diễn Ai Là Triệu Phú U40 làm mẹ đơn thân chăm con cực khéo, không những thế còn trẻ đẹp 'hack tuổi' nhờ bí quyết đơn giản này - Ảnh 5
Diệp Chi và con gái Sumo ở cạnh nhau chẳng khác nào hai chị em 

MC Diệp Chi có con gái tên là Sumo, nhóc tì năm nay 12 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao chuẩn như siêu mẫu. Cô luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực trong mỗi bài đăng, mỗi câu chuyện kể trên facebook cùng con. Có lẽ tinh thần phấn chấn, vui vẻ đó khiến cho Diệp Chi luôn nằm trong vùng an toàn của chống lão hóa.  

Nữ đạo diễn Ai Là Triệu Phú U40 làm mẹ đơn thân chăm con cực khéo, không những thế còn trẻ đẹp 'hack tuổi' nhờ bí quyết đơn giản này - Ảnh 6
MC Diệp Chi có cách dạy con riêng rất đáng để học hỏi 

Bên cạnh đó, MC – BTV Diệp Chi đã đưa ra những chia sẻ về cách dạy con của riêng mình. Kể từ khi con lên 3 tuổi, mẹ Chi đã sớm có định hướng và bắt đầu từ những việc đơn giản như dạy con phải chờ đợi để có một món đồ yêu thích. MC cũng khuyến khích các vị phụ huynh khi dạy con về quản lý tài chính cần đặt mình vào vị thế của trẻ, đối xử với trẻ một cách công bằng và tôn trọng. Mỗi lần du lịch, mẹ Chi đều cùng con lập kế hoạch và để bé tham gia vào quyết định chi tiêu. Nữ BTV không ngại ngần thú nhận, đôi khi cô bé Sumo còn là trợ lý đắc lực trong việc giúp mẹ kiểm soát chi tiêu trước những bẫy giảm giá.

Nữ đạo diễn Ai Là Triệu Phú U40 làm mẹ đơn thân chăm con cực khéo, không những thế còn trẻ đẹp 'hack tuổi' nhờ bí quyết đơn giản này - Ảnh 7
Việc khác biệt trong quan điểm nuôi dạy trẻ của các thế hệ cũng là một thách thức lớn đối với nữ MC 

Bên cạnh đó, việc khác biệt trong quan điểm nuôi dạy trẻ của các thế hệ cũng là một thách thức lớn. MC Diệp Chi chia sẻ đôi khi mình cũng mủi lòng trước con nên mọi kỷ luật, lý thuyết đều được nới lỏng, hoặc ông bà đôi lúc chiều cháu làm dẫn đến những mâu thuẫn trong việc dạy con.

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